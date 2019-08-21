Заседание по требованию

21.08.19 17:46

Фото официального сайта Пентагона

Interfax-Russia.ru – Россия и Китай инициировали заседание Совета безопасности ООН в связи с планами США по размещению ракет после выхода из ДРСМД.

О том, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил телеканал CNN.

По его данным, ракету запустили с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник Вооруженных сил США Карла Глисон.

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракету спроектировали для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Также в американском военном ведомстве заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

Со своей стороны Пентагон обнародовал видеозапись старта этой ракеты с мобильной установки на побережье острова Сан-Николас.

"Испытательная ракета покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила цель после более чем 500 км полета. Собранные в ходе испытаний данные помогут министерству обороны в разработке будущих средств доставки среднего радиуса", - говорится в официальном заявлении Пентагона.

А подполковник ВВС США Роберт Карвер сообщил американскому сайту Military.com, специализирующемуся на военной тематике, что новая американская крылатая ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, была разновидностью крылатой ракеты "Томагавк".

Military.com отмечает, что пуск ракеты с острова Сан-Николас выполнили ВМС США и подразделение Пентагона по стратегическим возможностям.

Президент РФ Владимир Путин считает, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, о чем свидетельствует проведенные в США испытания.

"Что касается испытания американцами ракеты средней дальности в неядерном исполнении - эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов - Путина и Макрона", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, именно после получения информации об испытаниях глава российского государства отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД. Тем более, отметил Песков, за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно".

По его мнению, это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".

Ранее на то, что США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и меньшей дальности еще до выхода из ДРСМД, обращал внимание и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Фактически за 8 месяцев, почти за год, до принятия этого решения (о выходе из ДРСМД) в бюджете (США) появились средства на разработку таких ракет. Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет", - заявил Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом он подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности: "Мы никогда не отказывались от диалога, более того - мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий".

Шойгу напомнил, что у России тоже есть претензии к США в рамках ДРСМД, касающиеся ракет-мишеней с дальностью более 500 км, а также ударных беспилотников. "Они просто искали повод, чтобы выйти из этого соглашения", - считает глава российского оборонного ведомства.

О том, что испытания США новой крылатой ракеты говорят о нарушении американцами договора о РСМД еще до выхода из него, заявил и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В беседе с журналистами он обратил внимание на то, что с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям".

Испытания, о которых сообщается, показывают, что "производство, очевидно, было, и это главное нарушение", считает Косачев.

По его словам, данный факт еще раз подтверждает, что США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, а потому что он "мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства".

"И где бы в дальнейшем эти системы не были размещены американцами - в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу. Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США", - отметил сенатор.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также считает, что США разрабатывали новую крылатую ракету еще во время действия договора о РСМД.

"То, что ракета уже испытана, говорит о том, что все конструкторские и сборочные работы велись давно. Ракета не проектируется за месяц, за полгода, на это уходят, как правило, годы. Они были готовы к выходу (из ДРСМД), и они его осуществили", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

По его мнению, произошло то, о чем в России догадывались - США "давно готовят эти ракеты, вновь начинают их разрабатывать, проектировать и собирать".

Джабаров напомнил, что США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении, хотя, судя по последним испытаниям новой крылатой ракеты, американцы занимались ее созданием еще в период действия ДРСМД.

Вместе с тем, считает сенатор, американцы, выходя из этого договора, все-таки не противостоят России, а отвечают на наличие запасов такого оружия у Китая.

"Они пытаются разместить эти ракеты в Азии, прежде всего. Китай, как считают американцы, обладает большим запасом оружия такого класса, и, похоже, они пытаются разместить это в Азии. А договор не давал им такой возможности", - высказал свою точку зрения Джабаров.

В свою очередь в Пекине заявили, что испытания США новой крылатой ракеты наземного базирования могут начать новую "гонку вооружений".

"Этот шаг США спровоцирует новую гонку вооружений, ведущую к эскалации военной конфронтации. Это очень негативно повлияет на ситуацию с безопасностью в регионе и в мире", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В Пекине также полагают, что Вашингтону нужно "избавиться от категорий "холодной войны".

В связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия Россия и Китай запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН. Как сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, открытое заседание запланировано на 22 августа.

Обозреватель Анастасия Николаева

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