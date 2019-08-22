Два первых национальных

22.08.19 14:49

© РИА Новости. Юрий Кавер

Interfax-Russia.ru – Два национальных парка появятся в Алтайском крае.

Власти Алтайского края планируют завершить создание первого национального парка "Тогул" к 2020 году. Основой парка станут два заказника: "Тогульский" (площадь - 66 тыс. 836 гектаров) и "Ельцовский" (17 тыс. 741 гектар). С помощью новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) власти планируют взять под охрану уникальные таежные низкогорья Салаирского кряжа – всего около 160 тыс. гектаров.

"Здесь произрастает 29 видов растений, лишайников и грибов, а также 43 вида животных, включенных в Красные книги края и страны. Это ключевая орнитологическая территория международного значения", - рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

Как отметили в правительстве региона, нацпарк "Тогул" создается совместно с учеными и местными жителями. Так, в частности, общественные обсуждения проекта состоялись в Заринском, Ельцовском, Тогульском и Солтонском районах края. Одним из обсуждаемых вопросов стал запрет на заготовку лесных ресурсов и сбор лекарственных растений на территории федеральной ООПТ.

"Такой запрет является существенным ограничением прав граждан на пользование лесными ресурсами. В Минприроды края проанализировали законодательную базу и пришли к выводу о том, что есть юридическая возможность оставить это право в рекреационной зоне нацпарка за всеми гражданами независимо от их принадлежности к коренным малочисленным народам РФ", - заявил Попрядухин.

По его словам, в Минприроды России согласились внести соответствующие поправки в закон.

Вместе с тем, как рассказал глава краевого министерства природных ресурсов и экологии, при создании нацпарка "Тогул" власти столкнулись и с другими сложностями. Например, по документам один из участков будущей ООПТ находится в пользовании у новосибирской компании, которая еще в 2012 году получила лицензию на добычу здесь золота. Сейчас на этой территории не ведется никаких работ. Поэтому, по словам Попрядухина, чтобы документально оформить нацпарк, властям региона сначала нужно добиться аннулирования данной лицензии.

При этом, как отметил министр, если в ближайшее время не взять территорию под охрану, то через 10-15 лет край может навсегда потерять этот уникальный природный комплекс.

"Алтайскому краю гордиться почти нечем. По доле особо охраняемых природных территорий мы опережаем в Сибири только Томскую область, но отстаем от всех остальных. Алтайский край располагает 5,3% площадей, относящихся к особому статусу охраны", - посетовал Попрядухин.

Вместе с тем, власти края начали создание и второго национального парка - "Горная Колывань".

"Буквально вчера (20 августа – ИФ) получены распоряжения Минприроды России о подготовке материалов по созданию второго национального парка "Горная Колывань", - сообщил глава Минприроды Алтайского края.

"Горная Колывань" должна стать самой большой особо охраняемой природной территорией в Алтайском крае - площадь будущего нацпарка составит 215 тыс. гектаров. Под охрану планируется взять участки Змеиногорского, Курьинского, Краснощековского и Третьяковского районов края.

Согласно плану, нацпарк "Горная Колывань" должен быть создан к 2023 году. Однако местные жители выступили против создания ООПТ, поэтому сейчас власти края рассматривают возможность повышения статуса природного парка "Предгорье Алтая".

"Наше министерство, изучив ситуацию, выходит с инициативой организации ООПТ в статусе национального парка в предгорной части Алтайского края на базе созданного природного парка краевого значения "Предгорье Алтая" и существующих заказников краевого значения "Каскад водопадов" на реке Шинок, "Бащелакский" в Солонешенском районе, "Читинской" в Краснощековском районе. Данная инициатива, по нашему мнению, является достойной альтернативой планируемого национального парка "Горная Колывань", - отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края.

По его словам, в Солонешенском, Краснощековском, Смоленском и Алтайском районах много объектов историко-культурного наследия, в том числе Денисова пещера - уникальный памятник археологии мирового значения, претендующий на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Совокупность природных и археологических достопримечательностей, объединенных общей организационной формой национального парка, позволит данной территории в будущем претендовать на высокий статус", - подчеркнул Попрядухин.

Нацпарки "Тогул" и "Горная Колывань" создаются в Алтайском крае в рамках национального проекта "Экология" и регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Алтайском крае". О необходимости организации в регионе ООПТ заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

В настоящее время в Алтайском крае 103 особо охраняемые природные территории краевого значения и одна ООПТ федерального значения общей площадью более 849 тыс. гектаров (Тигирекский заповедник), 38 государственных природных заказников, 63 памятника природы, а также два природных парка.

"Только за 5 лет (с 2013 по 2018 годы) было создано 15 и расширено 5 ООПТ краевого значения на общей площади 119 тыс. гектаров. Созданы восемь памятников природы, три заказника и природный парк "Предгорье Алтая", - сообщила пресс-служба правительства края.

По словам Попрядухина, в будущем помимо двух национальных парков власти края планируют создать на территории региона еще восемь заказников, один дендрологический парк, а также более 20 памятников природы.

"Это позволит достичь отметки в 1 млн 616 тыс. гектаров (охранных земель – ИФ), что составит почти 9,6% от общей площади региона", - подчеркнул министр.

По данным Минприроды России, первыми национальными парками России стали "Сочинский" и "Лосиный остров", основанные в 1983 году. На начало 2019 года в России насчитывалось уже 56 таких ООПТ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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