Три дня в лесу

22.08.19 15:57

Фото сайта СУ СКР по Нижегородской области

Interfax-Russia.ru – Три дня спасатели и волонтеры искали пятилетнюю девочку в нижегородском лесу. Ребенка обнаружили добровольцы в куче сухих веток.

Пятилетняя Зарина Авгонова, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области пропала днем 18 августа. Родственники пропавшего ребенка обратились за помощью в правоохранительные органы.

Следственное управление СКР по Нижегородской области в связи с безвестным исчезновением ребенка возбудило уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, ребенок был в доме с родственником и ушел, предположительно, в лес, который находится рядом с домом.

Как выяснила "Комсомольская правда", утром в день пропажи ребенка родственники вместе с Зариной пошли за грибами. Но к обеду девочка устала. И тогда родственники решили оставить ее дома вместе с дядей. После этого дядя ушел в огород приблизительно в 30 метрах от дома. А через час, когда вернулись грибники, Зарины дома уже не было. Поначалу родственники самостоятельно искали девочку и только ближе к вечеру сообщили о ее пропаже в полицию. Сразу же начался масштабный поиск пропавшего ребенка.

В Вознесенском районе создали штаб по поиску девочки. В поисковых мероприятиях задействовали сотрудников СКР, МВД, МЧС, военнослужащих, волонтеров поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь", "Волонтер". Всего девочку искали около 700 человек.

В ходе поисковых работ использовали специальную криминалистическую технику, ночью применяли световую башню, днем - квадрокоптер.

В Нижегородскую область выехали наиболее опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства для помощи в поисках ребенка. Поиски велись круглосуточно.

Через два дня основные силы поисковых групп направили к месту, где обнаружили следы обуви, предположительно, пропавшего ребенка.

"Следы девочки периодически находят в разных местах и, судя по протектору, есть предположения, что это ее следы. Да и других детей в этой деревне и в других деревнях нет. Но получается так, что она ходит кругами. Может, она боится мужских голосов и звука двигателя и прячется", - рассказывал "Комсомольской правде" координатор спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

При этом он отметил, что поиски идут уже третьи сутки, и ребенок должен сидеть или лежать. "Если она до их пор ест ягоды и пьет воду, то это героическая девочка", - добавил Шухрин.

По его словам, квадраты проходят по нескольку раз, учитывая, что ребенок, возможно, передвигается, но центральные, где нашли следы девочки, проверяют по три-четыре раза.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству "Интерфакс-Поволжье" рассказали, что в поисково-спасательной операции были задействованы кинологи c собаками, кроме того спасатели обследовали все ближайшие водоемы.

Пропавшую девочку обнаружили живой поздно вечером 21 августа, спустя трое суток поисков.

Командир поисково-спасательной группы "Рысь" Андрей Ермолаев уточнил агентству, что девочку обнаружили добровольцы его отряда в куче сухих веток. "У ребенка на ногах были ссадины от веток, девочка сильно истощена и обезвожена. Сразу сказала, что хочет пить и торт", - сообщил Ермолаев.

Он отметил, что в ходе поисков добровольцы наткнулись на следы медведя в квадрате лесного массива, где, как предполагали, могла находиться девочка.

"Видели следы медведя, один человек даже слышал рычание. Животное два дня не выходило с места, а это бывает в случаях, когда у него есть рядом самка или нычка еды, мы вдвойне опасались за жизнь Зарины. Но уже после обнаружения девочки нашли там следы маленького медвежонка, очевидно из-за этого медведь и не уходил с места", - добавил собеседник агентства.

Пятилетнюю девочку доставили в больницу. "Ребенок доставлен бортом санавиации в областную больницу в Нижний Новгород для полного обследования", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава.

Девочку осмотрели медики и пришли к выводу, что ее состояние близкое к средней степени тяжести.

К сожалению, дети пропадают в России с завидной регулярностью. Так, на минувшей неделе в Большереченском районе Омской области пропал трехлетний мальчик. Родители, приехавшие в лес собирать ягоды, оставили его одного в салоне автомобиля. Вернувшись к машине через 15 минут, они не обнаружили ребенка, около трех часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию.

К поискам ребенка подключили квадрокоптеры, вездеходы. На случай, если ребенок выйдет из леса, на всех проселочных дорогах выставили наряды сотрудников Госавтоинспекции.

Поиски пропавшего ребенка продолжались круглосуточно более 35 часов. Его искали около 700 человек – сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, администрации, а также волонтеры, в том числе из отрядов "Доброспас-Омск" и "Лиза Алерт", добровольцы и местные жители.

Все они обследовали почти 80 кв. км. леса. В итоге мальчика обнаружила группа добровольцев и сотрудников Росгвардии на болоте примерно в полутора километрах от того места, где он пропал.

Врачи оценили состояние трехлетнего пропавшего как "ближе к удовлетворительному". Во время перевозки в больницу ребенку из-за крайней степени обезвоживания начали инфузионную терапию (введение внутривенно или под кожу лекарственных растворов для нормализации водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса организма). Мальчика согрели и накормили, что позволило стабилизировать его состояние. Теперь с ребенком будет работать психолог.

Обозреватель Анастасия Николаева

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