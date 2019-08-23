23.08.19 14:53

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Группа "ГАЗ" из-за слабого рынка и санкций может перейти на четырехдневную рабочую неделю и снизить зарплаты.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы "ГАЗ" Олега Дерипаски, компания уведомила сотрудников о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с сокращением заработных плат с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.

В компании отметили, что к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы могут привести ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности группы в связи с санкциями США.

"Это превентивная мера - при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме", - заявили в компании.

Собеседник агентства добавил, что в случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств.

Как отметили в компании, за 7 месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам этого года падение может усилиться до 15%.

"На рынок коммерческого транспорта негативно влияют макроэкономические факторы - высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек и др. Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта", - пояснили в концерне.

Одной из возможных проблем, связанных с санкциями, "Коммерсантъ" называет ограничение поставок компонентов на "ГАЗ". В частности, речь идет о поставках двигателей. "Газели" оснащаются двигателями Ульяновского моторного завода (Evotech; по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс принадлежит "ГАЗу") и дизелем Cummins. Как рассказывают источники издания на рынке, проблема возникла с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech.

В случае, если прогноз "ГАЗа" по падению рынка коммерческого транспорта на 15% в 2019 году оправдается, производство сократится примерно на ту же величину.

"ГАЗ" попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года вместе с другими компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Для компании были установлены два дедлайна: на завершение бизнес-операций с ней и на избавление от ее акций и долговых обязательств. По мере реализации плана по отказу от контроля над компанией со стороны Дерипаски эти дедлайны неоднократно продлевали.

Сначала после встречи в Москве вице-премьера Дмитрия Козака и посла США в России Джона Хантсмана до декабря был продлен дедлайн, истекавший 23 октября 2018 года. Затем его продлили сначала до 21 января 2019 года, после – до 7 марта, а в начале марта OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявило о продлении дедлайна сразу до 6 июля.

Последний дедлайн истекает 8 ноября 2019 года. При этом другие компании Дерипаски - En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" - уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Само ПАО "ГАЗ" (головная компания группы) перестало раскрывать МСФО после отчетности за 2017 год, также компания не раскрывала квартальную отчетность. При этом в материалах к российскому годовому отчету в начале июня "ГАЗ" объяснил инвесторам, почему они не смогут ознакомиться с отчетностью компании по МСФО. Один из факторов - информация о господдержке предприятия в публичном пространстве может помешать очередному продлению американским регулятором дедлайна, что, в свою очередь, будет означать полномасштабное вступление в силу санкций США против предприятия.

"Указанная информация не раскрывается во избежание расширения санкционных списков иностранных государств компаниями, связанными с обществом, ее контрагентами, а также высокого риска непродления лицензии OFAC в связи с проникновением в публичное поле информации о движении капитала общества, получаемых мерах господдержки, а также реструктуризации активов с целью их сохранения", - поясняли в компании.

В годовом отчете "ГАЗ" указывалось, что компания также не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров. "Указанная информация не раскрывается во избежание включения лиц, входящих в органы управления общества, в санкционные списки иностранных государств", - говорилось в отчете.

При этом работа над снятием санкций в годовом отчете компании упомянута лаконичной фразой: "Общество предпринимает все зависящие от него действия с целью снятия санкций с группы "ГАЗ".

Чиновники не раз публично говорили о готовности государства оказать поддержку "ГАЗу", в частности, посредством государственного и муниципального заказа на производимую группой технику.

Так, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в апреле пообещал, что государство окажет "ГАЗу" поддержку "в пределах разумного" после того, как тщательно изучит просьбу о выделение средств. "Заявленная сумма (29,5 млрд рублей) не является основанием для ее удовлетворения. Будем проверять ее, выявлять объективную потребность с точки зрения объемов, с точки зрения самого предоставления", - сказал он журналистам, подчеркнув, что "никогда правительство не принимает решений без расчетов".

Со своей стороны группа "ГАЗ" предлагала субсидировать государственных потребителей автотехники на основании сформированного спроса ведомств и учреждений.

"Это социальная техника - школьные автобусы, автомобили скорой помощи, в которой нуждаются регионы", - пояснял "Интерфаксу" представитель компании. Также, по его словам, речь шла о субсидировании кредитов.

В свою очередь, вице-президент группы "ГАЗ" Елена Матвеева отмечала, что в условиях санкций компания предлагает развивать локализацию и рынок автокомпонентов.

"В правительстве проходят совещания, обсуждения по этой теме, но никаких решений и действий нет. На базе автомобильного кластера, который создан в Нижнем Новгороде, мы также готовы принимать в этом процессе активное участие. Однако для того, чтобы реализовать проекты по локализации, необходимо решить вопрос по стоимости заемных ресурсов, обеспечить доступность кредитных ресурсов для инвестиций. Это актуально и важно для всех участников рынка", - сказала она "Интерфаксу".

В июне одна из компаний группы "ГАЗ" - АО "Автомобильный завод "Урал" - перешла под управление ООО "Объединенная машиностроительная группа" (ОМГ). При этом собственником автозавода "Урал", по данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, по-прежнему является ПАО "ГАЗ".

По информации СПАРК-Интерфакс, основной вид деятельности "Объединенной машиностроительной группы" (ОМГ) - вложения в ценные бумаги. До конца 2018 года владельцем ОМГ являлся акционер "Еврохима" Дмитрий Стрежнев (в настоящее время гендиректор ОМГ). Сейчас 100% уставного капитала компании оформлено на кипрскую Midstream group limited.

В начале декабря прошлого года источник "Интерфакса" сообщал, что Стрежнев получил контроль над компанией АО "Автомобильный завод "Урал", и, таким образом, в результате сделки автозавод вышел из-под контроля группы "ГАЗ".

Группа "ГАЗ" объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира группы расположена в Нижнем Новгороде.

Основным видом деятельности ПАО "ГАЗ" является производство автокомпонентов для их последующей поставки на сборочные конвейеры.

Обозреватель Анастасия Николаева

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