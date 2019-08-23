Цена наводнения

23.08.19 16:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru - Предварительный ущерб от июльского паводка в Иркутской области оценили в 35 млрд рублей.

Власти РФ подсчитали предварительный ущерб от паводка в Иркутской области. Он превысил 35 млрд рублей.

"Объем ущерба по жилью, объектам связи, коммунальной, энергетической, социальной инфраструктуре, административным зданиям, по оценкам, которые представили наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области, составляет 35 млрд 152 млн рублей", - сообщил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

Большую часть этой суммы, по его словам, составляет ущерб инфраструктурным объектам и административным зданиям региона – более 20 млрд рублей. Еще около 10,8 млрд рублей – ущерб от утраты жилья.

Также большие потери в связи с наводнением понесли и иркутские аграрии. Общая сумма ущерба, подтвержденная Минсельхозом РФ, составляет около 420 млн рублей.

По данным министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, в реестры на возмещение ущерба включены 5 сельскохозяйственных организаций, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 2 тыс. 822 личных подсобных хозяйства Приангарья. Ранее сообщалось, что власти Иркутской области получили от федерального центра на компенсации потерь аграриев 179,6 млн рублей.

Первая волна паводка пришла в Иркутскую область в середине июля. Тогда вода затопила 109 населенных пунктов в 10 районах региона, при этом больше других территорий от паводка пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Тогда в зоне подтопления оказалось 58 населенных пунктов.

В общей сложности паводок (первая и вторая волна) подтопил почти 10,9 тыс. жилых домов и 17,4 тыс. помещений. При этом 1 тыс. 311 домов полностью снесло водой, а 4 тыс. 191 дом не подлежит восстановлению. Еще 3 тыс. 846 домов, согласно заключению экспертной комиссии, ждет капитальный ремонт. Большинство снесенных и идущих под снос домов находится в Тулуне, а тех, которые можно отремонтировать и восстановить, - в Нижнеудинске.

"В отношении жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту, принято 869 заявлений от 4 тыс. 997 семей, выдано 126 свидетельств на проведение капитального ремонта, что в три раза больше, чем неделю назад (39 свидетельств - ИФ)", - сообщил вице-премьер России Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он отметил, Фонд капитального ремонта отремонтирует 53 многоквартирных и 22 индивидуальных жилых дома. Еще 373 жилых помещения ремонтируют их собственники.

Жителям Иркутской области, дома которых смыло водой, или дома которых нельзя отремонтировать, новое жилье дадут к октябрю 2020 года.

"Мы должны восстановить жилищные права граждан к октябрю следующего года. Речь идет о строительстве нового жилья: это и индивидуальное жилье, и многоквартирные дома", - сказал Виталий Мутко журналистам.

Вице-премьер добавил, что капитальный ремонт домов планируется завершить до конца года. При этом Мутко отметил, что сроки окончания ремонта во многом будут зависеть от активности иркутских властей.

"На сегодня (22 августа – ИФ) выдано 1 тыс. 54 свидетельства (на приобретение жилья – ИФ), что в два раза больше, чем было неделю назад (513 - ИФ). Оплачено 53 свидетельства на 136,7 млн рублей", - сказал он.

Всего, по его данным, заявления на получение свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья подали 5 тыс. 143 семьи из зоны паводка, что составляет 62% от общего числа пострадавших.

Также вице-премьер рассказал, что в регионе начали восстанавливать 42 из 70 социальных объектов, пострадавших во время наводнения.

"Мы выбрали 70 первоочередных объектов, на сегодняшний день по 42 уже приступили к работе. Еще раз обращаю внимание на школы - включены 23 школы, 14 детских садов, четыре объекта социальной сферы, 24 объекта здравоохранения", - сказал Мутко.

Он подчеркнул, что все школы и детсады должны быть введены в строй к 1 сентября.

Вместе с тем, иркутские предприниматели, бизнес которых пострадал в результате наводнения, получат финансовую помощь из областного бюджета.

"Мы провели встречи с предпринимателями на пострадавших территориях, чтобы на месте понять, как можно оперативно и эффективно помочь людям. Пострадавшим от паводка предпринимателям будут частично возмещены затраты на закупку основных средств, необходимых для возобновления бизнеса. Деньги будут предоставлять в виде грантов и субсидий", - сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Так, в частности, глава области Сергей Левченко распорядился выделить предпринимателям субсидии для ремонта пострадавших от паводка помещений и оборудования, а также для погашения арендных платежей. Также бизнесменам из зоны подтопления предоставят отсрочку по кредитам.

"Фонд микрокредитования Иркутской области принял решение об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. Уже сейчас он предоставляет отсрочки и рассрочки по взятым ранее займам. Кроме этого, Фонд готов давать пострадавшим бизнесменам льготные кредиты под 1% годовых", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Кроме того, отсрочки по платежам пострадавшим от паводка предпринимателям пообещали предоставить Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.

"Также федеральными министерствами сейчас прорабатываются вопросы по реструктуризации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетами бюджетной системы РФ, а также переносе сроков сдачи налоговой отчетности для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях", - сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Пострадавшие от паводка предприниматели могут обратиться за консультацией по поводу мер государственной поддержки в один из мобильных консультационных центров в Тулуне и Нижнеудинске.

"В Тулуне и Нижнеудинске рабочая группа будет находиться до 6 сентября. Мы расскажем пострадавшим предпринимателям об условиях предоставления субсидии, ответим на все вопросы, которые волнуют людей, и расскажем обо всех видах государственной помощи, на которую те могут рассчитывать", - сказала Петрова.

Также по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко в регионе продолжают выплачивать компенсации местным жителям, у которых во время паводка пострадали огороды и дачные участки.

"Перечислены средства в общем объеме 24,8 млн рублей 512 получателям", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Обозреватель Наталья Пономарева

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