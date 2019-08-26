Шестеро против одного

26.08.19 16:55

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - США хочет вернуть Россию в G7, большинство участников "семерки" против. В Москве заявили, что навязывать свое участие не собираются.

21 августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили обоюдное желание пригласить Россию на следующую встречу G7. Затем Макрон потребовал от РФ в обмен на возврат к G8 решить украинский вопрос, аналогично высказались канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В свою очередь Дональд Трамп на саммите во французском Биаррице снова поднял вопрос о возвращении России в G7 и получил отрицательный ответ от большинства своих коллег из "большой семерки", сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Как утверждает газета, Трамп горячо доказывал, что президент РФ Владимир Путин должен быть снова включен в состав "восьмерки" спустя 5 лет после исключения из-за событий в Крыму. Среди участников клуба предложение Дональда Трампа поддержал только уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. А Джонсон, Меркель, Трюдо, Туск и Макрон высказались против этой идеи.

По данным источника The Guardian, большинство из них настаивали, что G7 – это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий". Поэтому Россия, не разделяющая общие для них ценности, не может вернуться.

В свою очередь Трамп ответил, что для решения вопросов по Ирану, Сирии и Северной Корее имеет смысл пригласить Россию к участию в саммите.

Ранее Трамп заявил, что вопрос о присоединении России к "группе восьми" обсуждается.

"Такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. (...) Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию – хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", – сказал президент США.

Он рассказал, что был удивлен, когда некоторые главы государств согласились с ним. Однако президент США отказался назвать журналистам конкретные имена.

В свою очередь пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова продолжить общение в любом формате, но навязываться не намерена.

"Для России участие в "семерке" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", – сказал Песков, комментируя публикацию The Guardian.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин "является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки". Более того, сказал Песков, со многими участниками G7 у России развиваются позитивные контакты – в том числе Япония, Италия, Франция и Германия, хотя с этими странами у РФ существуют "определенные разногласия".

"На разных уровнях (с этими странами – ИФ) продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", – подчеркнул пресс-секретарь главы России.

Песков надеется, что в будущем Россия наладит отношения и с другими государствами в составе G7.

"Но, конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной страны невозможно, поскольку решения там принимаются консенсусом", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле провокацией заявление Дональда Трампа о возможном приглашении России на саммит G7 в США, несмотря на позицию других участников, Дмитрий Песков сказал: "Нет, не считаем".

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не просила о присоединении к G7 и не собирается.

"Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", – сказал Лавров журналистам.

Ранее, 25 августа, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что не согласен с позицией США по вопросу о возвращении России в G7.

"Год назад в Канаде президент Трамп предложил пригласить Россию вернуться в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправдана. Но мы не можем согласиться с этим утверждением. Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой", – сказал Туск на пресс-конференции, посвященной саммиту G7 во Франции.

Он отметил, что к прежним причинам для исключения России из "семерки" добавились новые – например, "провокации России в Азовском море".

Туск также предложил коллегам из "семерки" в качестве гостя пригласить на следующий саммит президента Украины.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер также считает, что приглашать Россию вернуться в G7 сейчас нельзя. В интервью немецкой газете Die Welt он пояснил, что изначально участие России было полезным, однако в настоящее время это станет "мощной пощечиной для Украины".

Между тем, президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов считает, что сейчас возвращение России готовы поддержать 3 страны, в том числе Франция.

"Понятно, что изначально никто не предполагал, что возвращение России в G8 будет как формат G8. Но если даже брать состав G7 сейчас, на данном этапе, то 3 страны в принципе в некоторых условиях выступают как минимум не против возвращения – это США, Франция и Япония", – сказал он Interfax-Russia.ru.

Он также отметил, что пока не ясна позиция Италии, в которой вскоре должны пройти выборы. Кроме того, многие одним из условий возвращения России в G7 называют стабилизацию отношений с Украиной. Однако не до конца понятно, в чем эта стабилизация должна выражаться, отметил эксперт.

"Например, обмен 33 на 33 (пленными между Россией и Украиной – ИФ), что планируется на этой неделе, может стать отправной точкой для стабилизации отношений. Может восприниматься как начало стабилизации и стать толчком к возвращению", – предположил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также заметил, что именно принимающая страна решает, кого пригласить на саммит "семерки". В следующем году это будут США.

"Естественно, по согласованию, но инициатором выступает эта страна. В этом году Франция пригласила целый ряд стран для участия в саммите, потому что была принимающей. (...) Поэтому в принципе все будет зависеть от президента США", – подчеркнул политолог.

Он также добавил, что через некоторое время нынешние условия для возвращения России могут измениться, так как во главе некоторых стран-участников G7 встанут другие люди.

"То есть вопрос будет заключаться в такой внутриполитической составляющей. Поэтому в принципе даже те условия, которые заявляются сейчас, они не являются основополагающими", – заверил Абзалов.

Однако, считает он, сам факт обсуждения этого вопроса говорит о потеплении в отношениях между Россией и Западом.

"Тем не менее, сам факт выдвижения таких инициатив говорит о том, что целый ряд стран готов стабилизировать отношения с Москвой в случае каких-то шагов на направлении Украины", – объяснил эксперт.

Что касается Макрона, то, в отличие от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, он не выдвигает невыполнимые условия.

"Например, Великобритания выдвигает условие Крыма. Понятно, что Крым – это как бы красная линия, она предполагает, что никаких договоренностей не будет. То же самое выдвигает частично Германия", – сказал Абзалов.

Однако Франция, скорее всего, расценит будущий обмен военными пленными между Россией и Украиной как те самые шаги по урегулированию ситуации, сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

"Понятно, что он (президент Франции – ИФ) пошел на попятную, но пока не полностью. Если бы он хотел это сделать, заявил бы о возвращении Крыма. (...) Скорее всего Макрон, как в свое время Трамп, как и целый ряд других, пытается разделить ответственность", – считает эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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