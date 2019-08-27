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27.08.19 15:52
Космическая точность
Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) в 06:08 по московскому времени.
Первая попытка стыковки прошла неудачно 24 августа. Корабль не смог подойти к стыковочному шлюзу ближе, чем на 100 метров из-за неисправности усилителя сигнала системы автоматической стыковки "Курс" на МКС. Когда корабль начал колебаться, Центр управления полетами приказал отвести "Союз" от станции на безопасное расстояние для оценки ситуации. Как заявили в Роскосмосе, вышедшее из строя оборудование было иностранным и проработало 10 лет.
Повторная стыковка должна была состояться 26 августа, однако вскоре специалисты решили перенести ее на 27 число.
"Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда". В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки", – сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в социальной сети "Твиттер".
26 августа российский космонавт Александр Скворцов вручную перестыковал корабль МС-13 с модуля "Звезда" к модулю МИМ2, куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14". Затем корабль с роботом FEDOR пристыковался к модулю "Звезда", к которому ранее был пристыкован корабль "Союз МС-13".
Стыковка прошла в автоматическом режиме, так как с Земли эту операцию провести невозможно, а находящийся на борту робот FEDOR такие операции проводить не может. Андроид FEDOR стал первым российским человекоподобным роботом на МКС.
На станции робот пробудет до 7 сентября. За это время с ним проведут ряд экспериментов, в основном связанных с отработкой движений в невесомости. FEDOR не сможет передвигаться самостоятельно – у него будут отключены ноги. Работать с ним будет космонавт Александр Скворцов.
Робот извинился в своем твиттере за "задержку" и связал ее с пробками.
"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", – написал робот в своем микроблоге в социальной сети.
Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что опоздание FEDORa на МКС не повлияет на проведение экспериментов с роботом.
"У нас там был резерв во времени. Хорошо, что мы его заложили. И вот эти два дня, которые, как FEDOR написал, он потерял в "пробке", мы соответственно компенсируем. И надеюсь, что отправка корабля обратно и его посадка будет в те же самые сроки, что были установлены, то есть 7 сентября", – сказал Рогозин журналистам на Международном авиакосмическом салоне в подмосковном Жуковском.
По его словам, в настоящее время в Роскосмосе ждут от космонавта Александр Скворцова сообщения о готовности начать работы с роботом, чтобы приступить к испытаниям.
Рогозин также добавил, что после возвращения из космоса человекоподобного робота начнут готовить к новому полету и работе на внешнем борту МКС.
"Следующий этап – это либо повторные испытания, но на новом корабле в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация", либо работа на внешнем борту. Собственно, он для этого и создается, внутри станции он нам не очень и нужен", – отметил гендиректор.
По его словам, первый полет предназначен для проверки способностей FEDORa в невесомости: его мелкой моторики и умения пользоваться инструментами.
"Следующий этап – обеспечение работы этой робототехнической платформы на внешнем борту, чтобы эта система могла добираться в любую точку станции и обеспечить регламентные или ремонтные работы", – сказал Рогозин.
Затем, подчеркнул глава Роскосмоса, робота планируют использовать для освоения Луны. Однако до этого необходимо оснастить FEDORa искусственным интеллектом.
"Это самое начало работы, не надо никакой эйфории, надо относиться к этому осторожно, тем более что у наших партнеров в аналогичной ситуации машина не работала", – сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса также сообщил, что второе поколение робота FEDOR будет не так сильно похоже на человека внешне. В частности, андроид лишится ног.
"Главное, чтобы максимально облегчить оператору действия. То есть, машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт, или оператор из ЦУПа", – сказал Рогозин, отвечая на вопрос о перспективах развития робота.
По его словам, для передвижения робота по станции будут разработаны другие устройства, они и заменят FEDORу ноги.
Рогозин уточнил, что заготовки роботов, оставшиеся от предыдущих проектов, также задействуют в разработке следующего поколения.
"Космонавт должен на электронной карте станции нажимать пальцем точку, куда машина должна сама передвинуться, подойти к конструкции, которой машина сама должна заняться и дальше уже через экзоскелет передается команда на начало работ", - заявил генеральный директор.
По словам Рогозина, как только робот научится управляться с мелкими инструментами, произойдет реконфигурация платформы, благодаря которой он сможет работать в открытом космосе.
Президент Ассоциации музеев космонавтики России, бывший космонавт Владимир Джанибеков считает, что использование роботов в космосе – это перспективное и удачное решение, так как с некоторыми заданиями машины в невесомости справятся лучше человека.
"Есть некоторые виды работ, с которыми человек в условиях невесомости справляется с большим напряжением и трудом. Здесь робот может просто оказать незаменимую услугу", – заявил Джанибеков Interfax-Russia.ru.
По его словам, FEDOR – хорошо обучаемая машина, которая сможет справиться как с мелкой, так и с тяжелой работой. Однако, считает эксперт, в мировых масштабах это не очень значимое событие.
"В мировой космонавтике это, наверно, больше любопытное событие. Пристыковался и пристыковался", – сказал собеседник Interfax-Russia.ru.
Эксперт также не видит ничего необычного в неудаче с первой попытки пристыковать корабль к МКС.
"Причины сбоя кроются не в самом корабле, а в бортовом оборудовании станции, так что было принято правильное решение, я считаю. Ничего в принципе особенного не произошло, идет испытание новой системы и всякое здесь может быть", – заявил он.
Эксперт отметил, что в близком будущем Россия вряд ли полностью перейдет на работу с машинами в космосе, однако это очень перспективная область.
"В будущем я вижу перспективы использования роботов в лунных проектах и вообще в межпланетных. За Федором очень большая перспектива, очень. Но человека я не исключаю", – пояснил он.
Обозреватель Сабина Адлейба
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