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27.08.19 16:31

С риском для здоровья

© РИА Новости. Николай Хижняк
Interfax-Russia.ru – Более 80 человек в Ульяновской и Самарской областях летом отравились кустарным подсолнечным маслом. Его могли произвести из отравленных семечек.

Первые случаи отравления неизвестным веществом были зафиксированы в июле в Самарской области – тогда были госпитализированы 69 граждан Узбекистана, приехавших в Сызранский район на сельскохозяйственные работы. Трудовые мигранты обособленно жили в одном доме и сами готовили себе еду.

В середине августа один из отравившихся скончался в больнице. Тогда же появилась информация об отравлении 7 человек в Ульяновской области.

Первые пострадавшие – пять взрослых и двое детей – были госпитализированы в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. По данным регионального Минздрава, все они являются родственниками или коллегами по работе.

Как сообщил министр здравоохранения региона Сергей Панченко, "основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации, один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии". По его словам, всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.

Один из семерых отравившихся скончался в больнице. Представитель областного Минздрава сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что 3 августа был зафиксирован аналогичный летальный случай.

"Скончалась женщина с похожей симптоматикой, у нее были кровотечения", – сказал он, затруднившись уточнить, что стало причиной отравления.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил агентству, что в числе отравившихся семейная пара, их родители, двое детей и знакомый. По его словам, семья характеризовалась положительно.

"По предварительным данным, все пострадавшие употребляли подсолнечное масло, которое они приобрели еще полтора месяца назад у отца семейства, который изготовил продукт самостоятельно и в результате тоже пострадал", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области агентству рассказали, что масло могло быть сделано из отравленных семечек, которые в Ульяновск доставили из Самарской области.

Через несколько дней в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи с кровотечениями различной локализации были госпитализированы еще двое взрослых жителей Тереньгульского района, употреблявших в пищу подсолнечное масло. Еще одну женщину доставили в медучреждения без кровотечений. К 19 августу число пострадавших от отравления кустарным подсолнечным маслом выросло до 11 человек.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п."а" ч.3 ст.238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

При этом медики отметили схожую симптоматику при отравлении жителей Ульяновской области и группы трудовых мигрантов из Узбекистана в Самарской области.

"Мы связывались с министерством здравоохранения Самарской области, проявления у пациентов похожие, мы сопоставляли эти случаи. Пока нет подтверждения того, что это одни и те же семечки (подсолнечника – ИФ), в этом разберутся следственные органы. Все (ульяновцы и граждане Узбекистана - ИФ) употребляли в пищу растительное масло домашнего производства", – рассказала журналистам заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инна Чигирева.

По ее словам, масло, которое вероятно стало источником отравления ульяновцев, было произведено в Теренгульском районе Ульяновской области.

"Это масло домашнего производства, один из членов семьи-производителей работает в медучреждении и продал его на работе по знакомству", – добавила замминистра.

Анализы биоматериала от госпитализированных были отправлены в Москву. Лабораторные исследования выявили в крови у нескольких отравившихся наличие кумарина.

Кумарин – это органическое химическое соединение из группы бензопиренов, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови. Кумарин является активным действующим веществом медицинского препарата варфарин, который способствует снижению свертываемости крови.

Вместе с тем, как сообщил журналистам заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, в случаях отравления или передозировках варфарином – лекарством, состоящим из тех же компонентов что и крысиный яд, – обычно симптоматика проходила за 5-6 дней полностью и пациенты выписывалась домой.

"Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает", – добавил Пономаренко. При этом он сослался на опыт коллег из Тольятти, где пациенты лечатся уже второй месяц.

Кстати, в Самарскую область для оказания лечения пострадавшим от отравления согражданам отправились медики из Узбекистана – главный токсиколог Рустам Акалаев и главный гематолог министерства здравоохранения Хамида Казакбаева.

При этом четверо из общего числа пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены спецбортом МЧС в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москву. В Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице N1 остаются 44 человека.

Тем временем после проверки магазинов в Ульяновской области выяснилось, что самодельного подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились жители этого региона, нет в продаже.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора региона Тимофей Гончарук сообщил агентству, что глава области Сергей Морозов поручил "проверить действия сельских властей, которые, предположительно, знали о незаконном кустарном производстве".

Со своей стороны эксперты Роскачества обращают внимание на потенциальную опасность для здоровья продуктов кустарного производства и продающихся в несанкционированных точках.

Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма, а, значит, продукт потенциально опасен для здоровья.

При этом в особую зону риска попали молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления. Кроме того эксперты указывают на комплекс проблем, который связан с упаковочной тарой, не соответствующей продукту и санитарно-гигиеническим требованиям.

Обозреватель Анастасия Николаева

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