Жизнь под кирпич

28.08.19 14:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Здание в Новосибирске разрушилось во время ведения строительных работ, под завалами погибли трое рабочих. ЧП могло произойти из-за сползания грунта.

Перекрытия в двухэтажном здании перекачивающей насосной станции в Новосибирске обрушились утром 28 августа. На стройке в тот момент находились 8 рабочих.

"Работало 8 человек. Один человек – не пострадал, один – погиб, один – с переломом, двое – под завалами. Три человека успели отбежать от обрушения. Поиски продолжаются", – сообщала пресс-служба "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), которой принадлежит разрушившееся здание.

Вскоре после этого спасатели обнаружили под завалами тела еще 2 человек.

"Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек", – отмечается в сообщении.

В МЧС подтвердили эту информацию.

"Итого – три погибших, один пострадавший", – заключили в ведомстве.

По данным пресс-службы новосибирского правительства, пострадавший находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Здание "Сибирской генерирующей компании" было частично снесено, а частично находилось на реконструкции, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом. В ведомстве уточнили, что перекрытия обрушились на площади 350 кв. м.

По данным отдела архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска, реконструкция здания началась в 2019 году.

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", – сообщил собеседник агентства "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, здание было построено "в 1970-х годах или даже раньше". Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании", отметив, что на стройке, помимо сотрудников компании, работали подрядчики.

"В работах на объекте принимали участие как сотрудники СГК, так и подрядной организации", – сообщил представитель пресс-службы.

Следственное управление по Новосибирской области возбудило уголовное дело в связи с происшествием.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее гибель двух и более человек)", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ведомства.

Согласно официальной версии следствия, обрушение произошло в ходе планового ремонта теплотрассы.

"В ходе ремонта в траншее находились работники, на которых обрушилась кирпичная стена прилегающего здания", – говорится в пресс-релизе следственного комитета.

Проверку начала и региональная прокуратура.

"Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта осуществляла строительные работы по реконструкции здания котельной. В результате обрушения стены под завалами оказались строители", – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Представителям прокуратуры также предстоит оценить действия заказчиков работ, подрядчиков и ответственных лиц за строительный надзор.

Между тем, в пресс-службе мэрии Новосибирска считают, что причиной обрушения могло стать сползание грунта.

"По предварительным данным, при реконструкции здания произошло сползание грунта и обрушение стены", – говорится в релизе.

Гендиректор компании "Яузапроект", архитектор-градостроитель Илья Заливухин придерживается иного мнения. В беседе с Interfax-Russia.ru он завил, что данный инцидент мог произойти из-за ошибки в предварительном исследовании здания.

"В любом случае, чтобы заниматься реконструкцией, должно быть сделано комплексное обследование. Видимо не было сделано это обследование, как вариант", – считает Заливухин.

Он пояснил, что на основе такого исследования создается проект реставрации, который учитывает и детали: нужно ли ставить временные укрепления, новый каркас и пр.

"Конечно, может быть какой-то случай, но, тем не менее, обычно все работы должны вестись на основании исследований и по проекту", – сказал он.

Вероятно, считает эксперт, проекта не было или он был не точен.

"Конечно, может быть просто какая-то фатальная история, например, техника что-то сломала. Упал кран и повредил конструкцию, хотя тоже вопрос, почему упал. А тут не было каких-то таких событий, которые могли бы очевидно повлиять на эту трагедию", – подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Он добавил, что для более точных выводов необходимо смотреть проект, если такой был.

В свою очередь президент группы компаний "Городской центр экспертиз" Александр Владимирович Москаленко придерживается другого мнения. В беседе с Interfax-Russia.ru он отметил, что обрушения в ходе строительства случаются часто, но с меньшим количеством жертв.

"Наиболее распространенных причин две. Первая, ошибка при строительстве, если сами строители сделали что-то не так (вырыв, таким образом, самим себе яму)", – считает Москаленко.

По его мнению, обрушение также могло произойти из-за некачественных строительных материалов.

"Мы сталкивались с тем, что изготовленная на заводе стальная балка была зачем-то разрезана на 75 %, затем разрез заварили, зачистили и закрасили. Именно этот разрез впоследствии стал причиной обрушения здания и серьезных травм двух человек", – рассказал он.

Эксперт отметил, что другие причины, в том числе ошибки в проектировании, встречаются гораздо реже.

Обозреватель Сабина Адлейба

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"