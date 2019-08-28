Производственные планы

28.08.19 15:37

© РИА Новости. Юрий Стрелец

Interfax-Russia.ru – "АвтоВАЗ" сокращает производство автомобилей, а "GM-АвтоВАЗ" приостанавливает работу конвейера из-за снижения спроса.

ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж.

По словам собеседника "Ведомостей", приостановка нужна "для оптимизации баланса спроса и предложения" на выпускаемые предприятием внедорожники Chevrolet Niva.

При этом собеседник издания отметил, что отгрузки автомобилей в период остановки конвейера будут идти в обычном режиме, работники получат компенсацию в размере двух третей заработной платы, сокращений персонала завод не планирует.

Кроме того, по данным издания, "АвтоВАЗ с середины сентября на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера в Тольятти. Прежде всего, это коснется линий, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan – B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожники 4x4.

Такое решение, по информации источников "Ведомостей", также связано с ожидаемым снижением спроса на автомобили. При этом число смен и длительность рабочей недели останутся прежними, заверили собеседники издания.

Представитель "АвтоВАЗа" не стал говорить о производственных планах завода, но подчеркнул, что производство гибко подстраивается под спрос. Сокращений персонала, по его словам, также не планируется.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) действительно констатируют снижение продаж легковых автомобилей. При этом, по данным ассоциации, продажи автомобилей Lada за семь месяцев текущего года выросли на 2%. Наряду с этим продажи Niva упали почти на 25% до 12 тыс. 163 шт.

Всего же в январе-июле текущего года в России было продано 968 тыс. 718 автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,4%.

"За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся", – считает заместитель председателя комитета автопроизводителей ассоциации Ларс Химмер.

Ранее АЕБ прогнозировала в 2019 году рост продаж на 3,6%, правда, председатель комитета автопроизводителей ассоциации Йорг Шрайбер констатировал при этом, что этот прогноз делается, "исходя из того, что резких изменений не будет".

Скорректировать прогноз обещали позднее. Корректировка произошла по итогам I полугодия 2019 года, когда рынок показал снижение продаж на 2,4%.

"После 6 месяцев 2019 года мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 году – уже больше не реалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться – повторение результата продаж прошлого года", – констатировал Шрайбер.

Впрочем, на "АвтоВАЗе" заявили, что не ждут роста авторынка в 2019 году. В начале июля президент компании Ив Каракатзанис оценил ситуацию как трудную.

"Рынок за первое полугодие сократился на 2,4%, и мы не видим пока возможности увеличения рынка до конца года. Ситуация на рынке трудная, и мы готовимся к различным сценариям развития", – сказал Каракатзанис, подчеркнув, что компания продолжит выполнять обязательства по коллективному договору.

При этом, несмотря на снижение рынка в целом, он обратил внимание на то, что "АвтоВАЗу" удалось немного компенсировать ситуацию за счет увеличения доли продаж.

"Наша доля рынка увеличилась до 21%. Ситуация нелегкая. Мы обсудили эту ситуацию с командой топ-менеджеров и профсоюзами. И поскольку нам удалось компенсировать сокращение рынка за первое полугодие, я принял решение о выплате всем работникам "АвтоВАЗа" премии в 7 тыс. рублей", – сообщил он, отметив, что эти деньги будут выплачены после летнего отпуска компании.

К концу первого полугодия представители производителей, дилеров и эксперты единодушно высказывались в пользу продления мер господдержки спроса. На фоне ухудшающихся показателей рынка, оставшегося без господдержки, все были единодушны во мнении: без ее продления отрасли грозит очередной масштабный спад.

В ходе пресс-конференции, организованной Объединением автопроизводителей России и ассоциацией "Российские автодилеры" руководитель автомобильной практики EY Андрей Томышев напомнил, что по итогам 2018 года рынок легковых и легких коммерческих автомобилей показал "достаточно хороший рост" – 13%, – "что могло вселять оптимизм", тогда как в этом году рынок демонстрирует уже "совсем другую картину".

Он отмечал, что меры поддержки государства оказывали хорошее поддерживающее влияние для рынка.

"Соответственно стоит вопрос сейчас: какие меры из тех, которые применялись, нужно продолжать, и какие новые меры нужно предложить", – сказал он.

Гендиректор российского подразделения Renault Андрей Панков также призвал министерство промышленности, министерство финансов, министерство экономического развития и правительство РФ найти возможность для возобновления госпрограмм "для стабилизации ситуации на рынке и создания условий для его дальнейшего роста, который опять же необходим для реализации государственной стратегии российского автопрома".

Надежду на возобновление программ господдержки спроса выразил и исполнительный вице-президент ПАО "АвтоВАЗ" по продажам и маркетингу Ян Птачек, отметив, что "они действительно помогают".

"Мы видели в марте, когда государство запустило эти программы, сразу рынок поднялся", – сказал он.

По его словам, несмотря на рост продаж автомобилей Lada, для "индустрии очень важны объемы".

"Они важны для того, чтобы продолжать инвестиции в обновление модельного ряда, они важны для того, чтобы обновлять дилерскую сеть. Для наших дилеров объемы важны, чтобы продолжать инвестиции в обслуживание наших клиентов. Поэтому мы на сегодняшний день очень тщательно смотрим на прогнозы рынка", – пояснил Птачек. С 1 июля правительство РФ перезапустило программы господдержки спроса "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей, пообещав выделить на это дополнительно 10 млрд рублей.

Обсуждая это решение, премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что указанные программы "работают весьма успешно" и "направлены на стимулирование продаж российских автомобилей".

Для обсуждения текущих проблем вице-премьер РФ Дмитрий Козак планирует встретиться с руководителями предприятий автопрома в конце сентября. "Все текущие темы, все озабоченности, которые есть, и проблемы будем обсуждать открыто. Мы договорились о таком формате общения",- заявил Козак журналистам.

В прошлом году подобная встреча проходила в конце сентября в Сочи, на полях этапа чемпионата мира по гонкам в классе "Формула 1". В ней участвовали главы компаний Renault/"АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Соллерс", "ГАЗ", "Автотор", PSA Group и другие.

Обозреватель Анастасия Николаева

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