Спорная дата

29.08.19 14:33

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Татарстан выступил против учреждения в России памятной даты освобождения от монголо-татарского ига.

Законопроект об установлении 11 ноября Днем окончания стояния на реке Угре как памятной даты окончательного освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве в июне 2019 года внес в Госдуму депутат от Калужской области Геннадий Скляр.

Авторы законопроекта подчеркивают, что это историческое событие – стояние на реке Угре – привело к появлению независимого русского государства с центром в Москве, рождению российского суверенитета. Они уверены, что придание дате общенационального статуса будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории.

"Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения относительно этой великой идеи. Наша инициатива получила поддержку большинства регионов России. Это яркое свидетельство важности отстаивания суверенитета нашей страны в современных непростых международных условиях", – отметил Скляр.

Стояние на реке Угре положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Большой орды. В 1480 году хан Ахмат в союзе с польско-литовским королем Казимиром IV выступил походом на русскую землю. Войска Ахмата двигались через Мценск, Одоев и Любутск к Воротынску. Здесь хан ожидал помощи от Казимира IV, но не получив обещанной подмоги, направил войска к Угре. Ахмат стал на берегу против русских полков, заблаговременно сосредоточенных здесь Иваном III. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на другой берег Угры, но все его попытки пресекались русскими войсками. Вскоре река начала замерзать. Иван III приказал отвести все войска к Кременцу, а затем к Боровску. Но Ахмат не решился преследовать русских и 11 ноября отступил от Угры.

В самой Калужской области с 2017 года дата 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре – по инициативе губернатора Анатолия Артамонова является региональным праздником, так как эти исторические события происходили как раз под Калугой, в Дзержинском районе. С этого же года в области проводится военно-историческая реконструкция "Великое стояние на реке Угре".

Еще в конце ноября 2017 года Законодательное собрание Калужской области обратилось к премьеру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить подготовку законопроекта об учреждении аналогичной памятной даты на федеральном уровне и внесение его в Госдуму.

Законопроект поддержали Российская академия наук, Росархив, министерство культуры России, министерство обороны России, министерство финансов России, министерство юстиции России, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, а также ряд других ведомств и общественные объединения.

Правительство России также поддержало законопроект Скляра. Вместе с тем, в своем заключении на законопроект кабинет министров отмечает, что принятие решения должно сопровождаться широким публичным обсуждением с учетом мнения специалистов в области истории и культуры.

В поддержку инициативы Калужской области уже высказались 60 субъектов Федерации. Свои письма в адрес органов исполнительной и законодательной власти региона направили руководители Мордовии, Дагестана, Калининградской Новосибирской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской областей, Приморского края, Белгородской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Коми и Адыгея, Республики Карачаево-Черкесия, Хабаровского, Забайкальского и Пермского краев, Архангельской, Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной области и др.

Вместе с тем в Татарстане законопроект Скляра раскритиковали депутаты и научное сообщество.

26 августа на совместном заседании профильных комитетов Госсовета Татарстана депутаты всех представленных в республиканском парламенте политических сил – фракций "Единой России", КПРФ и депутатской группы "Татарстан-Новый век" – заявили, что установление в России этого памятного дня приведет к расколу многонационального общества страны.

Так, председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению единоросс Альберт Хабибуллин отметил, что законопроект вызвал "неоднозначную реакцию в обществе".

В свою очередь председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, член депутатской группы "Татарстан-Новый век" (позиционируют себя как единомышленников "Единой России" – ИФ) Разиль Валеев предложил провести экспертизу законопроекта на экстремизм.

"Законопроект имеет элементы экстремизма. Если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России", – отметил он.

Депутат Госсовета от "Единой России" Ильшат Аминов со своей стороны высказал мнение, что подобным праздникам не место в многонациональном государстве.

"Праздники, разделяющие народы, не должны приниматься в многонациональном государстве. Это главный лейтмотив нашего заявления", – отметил Аминов.

Против законопроекта высказался и лидер фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов.

"Не надо играть историей нашего многонационального народа", – заявил он.

Ученые Татарстана, приглашенные на заседание, также оценили законопроект негативно. Так, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии Академии наук Татарстана Искандер Измайлов заявил, что "необходимо отрешиться от трактовок, которые провоцируют рознь между народами России".

"У страны будет общее будущее, только если у нас будет общее прошлое", – сказал он.

По мнению директора Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Татарстана Искандера Гилязова, принятие "сомнительных дат, которые будут раскалывать, создавать психологический дискомфорт в обществе и вызывать ощущение превосходства" будет нецелесообразным.

Татарстанские ученые считают, что стояние на реке Угре в 1480 году вообще не является эпохальным историческим событием. Подобных "стояний" в истории российского государства было немало, напоминают они.

В заключении Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана по этому вопросу отмечается, что борьба за независимость Московского государства продолжалась вплоть до эпохи Ивана Грозного.

"Празднование даты окончания "стояния" несет в себе яркую негативную политическую окраску в связи с тем, что история Золотой Орды и татарских ханств является наследием современных татар", – говорится в заключении.

28 августа было проведено "заочное голосование" в Госсовете Татарстана, в ходе которого депутаты практически единогласно, при одном воздержавшемся, проголосовали за то, чтобы не поддерживать данный законопроект. По результатам голосования председатель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин направил мнение депутатов в федеральный парламент.

Против учреждения в России памятной даты освобождения от монголо-татарского ига высказался и президент Татарстана Рустам Минниханов. Отрицательный отзыв на законопроект он также уже направил в Госдуму.

Как сообщила журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, отрицательное заключение президента Татарстана основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом.

"Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые, без сомнения, являются общеобъединяющими для всего многонационального народа", – заявила Галимова.

При этом она напомнила, что в истории Российского государства много великих событий.

"К примеру, поход Суворова в Швейцарию – почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории. (...) Это событие признано как одно из ключевых событий, продемонстрировавших блестящую победу русского оружия. Такая дата, на наш взгляд, действительно достойна быть памятной в России. Тем более, что в сентябре походу через Альпы исполняется 220 лет", – пояснила она.

В Государственной думе РФ законопроект о присвоении 11 ноября статуса памятной даты собираются рассмотреть в осеннюю сессию.

Обозреватель Анастасия Николаева

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