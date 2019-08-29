Критический уровень

29.08.19 14:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Власти Приморья ввели режим ЧС из-за паводков, вызванных сильными дождями. Более 40 населенных пунктов пострадало из-за ливней.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 29 августа ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Приморья в связи с паводками. Более 60 человек эвакуировали из частных домов во Владивостоке. Подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушились несколько подпорных стен. В Хасанском районе из-за схода селя нарушено движение поездов.

"У нас в зоне ЧС 15 муниципальных, 43 населенных пункта, где живут более 10 тыс. человек. Исходя из этого введен режим ЧС на территории Приморского края. Это дает возможность более оперативно реагировать на проблемы, связанные с размывом дорог, поставкой техники, финансовым обеспечением, заключением контрактов", – сказал Кожемяко.

По его словам, наиболее тяжелые последствия ливни вызвали в Хасанском, Хорольском, Дальнереченском районах, Лесозаводске. В пострадавшие районы направлены пушки для просушки, мотопомпы. Формируются дополнительные группы спасателей, которые будут оказывать помощь жителям. После схода воды в этих местах власти проведут подворовые обходы, оценят, какие меры поддержки необходимы, добавил губернатор.

"Решение (о введении режима ЧС - ИФ) позволит нам решить вопросы по краевым дорогам, привлечь силы и средства, чтобы быстрее их восстановить. Думаю, в течение двух дней он будет снят", – заявил губернатор журналистам.

Он отметил, что 30 августа специалисты должны завершить основную часть работ для восстановления движения на размытых дорогах. После окончания сезона дождей ремонт дорог продолжится.

Однако оперативные службы готовятся к новой волне ливней, которая, согласно прогнозам, 30 августа пройдет на западе Приморья.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди вызвали новую волну паводка с подъемами уровня воды в реках.

"За прошедшие сутки наиболее значительное осложнение гидрологической ситуации наблюдается в бассейне реки Раздольная. Прошедшие дожди вызвали новую волну паводка с подъемами уровня воды 0,4-2,3 м", – говорится в сообщении пресс-службы Примгидромета.

По данным синоптиков, ближайшие два дня подъем уровня воды реки Раздольная продолжится, в районе подтоплений окажутся автомобильные дороги, сельскохозяйственные угодья и низины на окраине города Уссурийск.

"На реках Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов максимальные уровни данной волны паводка прошли вчера вечером, с подъемом воды на 0,5-1,3 м, и сегодня здесь наблюдается спад воды. Подтоплена пойма р. Артемовка (Шкотовский район)", – отмечается в сообщении.

Как утверждают синоптики, наиболее интенсивные подъемы воды до 0,5 м ожидаются на реках Пограничного, Ханкайского, Спасского, Михайловского, Шкотовского, Партизанского, Яковлевского районов.

Чиновникам уже рекомендовано обратиться в прокуратуру с просьбой проверить факт повреждения мостов паводком.

"Нужно четко понимать, какие меры принимались для того, чтобы сохранить мосты. Почему подрядная организация заявляет, что она отвечает за покраску, уборку мусора, а сохранить мост она не должна?" – цитирует пресс-служба краевой администрации слова губернатора.

По его словам, необходимо оценить ущерб, причиненный бездействием подрядчиков.

В то же время он пообещал, что ливни не повлияют на подготовку к Восточному экономическому форуму, который пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

"Я думаю, ни на 2 сентября, когда будем проводить День знаний, ни на открытие форума (Восточного экономического форума - ИФ) это не повлияет. Подготовка идет планово. Последствия ливня устраним. Думаю, форум пройдет организованно, на высоком уровне", – сказал губернатор в четверг в эфире Приморской телерадиокомпании.

Как сообщалось, около 800 человек устраняют последствия мощных ливней в Приморье.

"Оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники", – сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным Примгидромета, сильные осадки – более 50 миллиметров – выпали накануне во Владивостоке, Партизанске, Преображении.

Ливни также вызвали перебои в энергоснабжении. По данным на 28 августа, произошло 15 отключений в связи с подтоплением подстанций.

"По данным департамента энергетики Приморского края, в настоящее время специалисты устраняют повреждения в Партизанском районе, Уссурийске и Владивостоке", – говорится в сообщении пресс-служба администрации Приморского края.

Интенсивные дожди привели к подтоплениям ряда автомобильных дорог.

"Зафиксировано скопление воды на 14 участках дорог в центре и спальных районах города, а также в пригороде", – сообщила в среду пресс-служба УМВД по Приморского краю.

Уточняется, что в связи с подтоплением перекрыт участок дороги на Шаморовской трассе, возможен объезд.

Между тем, пресс-служба национального зоопарка Приморского края "Земля леопарда" сообщила, что животные не пострадают из-за дождей. Сотрудники зоопарка провели подготовку к аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий стихии. Многие звери также заранее покидают опасные участки, спасаясь от воды на высоких склонах. Хищники могут укрываться от ливней и ветров в пещерах или под навесами скал. Однако проведение экскурсий в зоопарке временно ограничено.

Как сообщалось ранее, власти Приморья открыли в крупных городах края центры по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям.

"Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению", – сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Пункты сбора гуманитарной помощи находятся во Владивостоке, Находке и Артеме.

Обозреватель Сабина Адлейба

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