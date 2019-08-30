Отложенный обмен

30.08.19 14:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Переговоры Украины и России по обмену заключенными продолжаются. Намеченный на конец августа обмен, скорее всего, перенесут на сентябрь.

Процесс обмена заключенными власти РФ и Украины активизировали на минувшей неделе. Как выяснил "Коммерсантъ", готовящийся обмен между государствами в общей сложности может затронуть более 60 человек. Источники издания говорили, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Точные сроки обмена ни одна из сторон не называла, однако ожидалось, что он состоится до конца августа. При этом знакомые с содержанием переговоров собеседники "Ъ" констатировали наличие принципиальной договоренности по этому вопросу.

Украинская сторона рассчитывает на то, что под обмен подпадут все моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Все они находятся в московском следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово".

Также на минувшей неделе правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что из исправительных колоний в "Лефортово" перевели осужденных в РФ пятерых граждан Украины. По данным центра, 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха (в июле прошлого года был приговорен к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу за хранение боеприпасов, содержался в колонии в Тверской области), Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ.

Кроме того, в конце августа ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что в "Лефортово" были доставлены осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко и осужденный за подготовку терактов в Крыму Евгений Панов.

Мельников не исключил, что также в изоляторе содержатся и другие граждане Украины.

"Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков", – резюмировал он.

С украинской стороны к обмену в частности готовят бывшего сотрудника "Беркута" Александра Саттарова, которого в Киеве судят за участие в крымских событиях.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сообщил изданию "Крым.Реалии" адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий. Причем, по его словам, обмен удерживаемых между Россией и Украиной назначен на 28-29 августа.

В свою очередь адвокат Валентин Рыбин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что к обмену на украинских заключенных в России готовят граждан РФ Максима Одинцова и Александра Баранова. По его данным, речь идет также о других гражданах Российской Федерации.

Так, по данным украинских СМИ, в списки на обмен может попасть россиянин Алексей Седиков, воевавший на стороне ополчения в Донбассе и осужденный на Украине за терроризм, – он подал прошение о помиловании.

При этом еще на минувшей неделе речь об обмене главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского не шла. Как сообщал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, его подзащитный отказывается признавать свою вину в государственной измене и не просил об обмене в Россию.

Однако после того как 28 августа суд в Киеве из-под стражи освободил Вышинского, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Фейсбуке заявление главного редактора "РИА Новости – Украина", в котором он дает согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины.

На следующий день информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в Москву в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, из колонии в ЯНАО был доставлен украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме.

В Кремле возможность обмена Сенцова на Вышинского комментировать не стали, как и рассуждать о равноценности такого обмена. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что контакты на тему обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом осуществляются.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет", – сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Между тем накануне ночью новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил в Фейсбуке, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", – написал он.

Однако утром 30 августа Офис президента Украины опроверг эту информацию, уточнив, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – говорится в сообщении на Фейсбуке.

Информированный источник в Москве также заявил "Интерфаксу", что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока не начался.

"Сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", – сказал собеседник агентства, добавив, что для начала обмена необходимо еще некоторое время для оформления документов.

Со своей стороны источник в Службе безопасности Украины уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что обмена удерживаемых в РФ и Украине лиц 30 августа не произойдет.

"Дата обмена не известна. Не сегодня - это точно", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь источники интернет-издания "Радио Свобода" утверждают, что обмен откладывается до следующей недели.

Обозреватель Анастасия Николаева

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