Бессмысленный отдых

30.08.19 16:27

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – В Госдуме РФ предложили продлить летние каникулы школьников до октября. Эксперты считают эту инициативу вредной.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением продлить летние каникулы до сентября включительно.

"Уровень учебной нагрузки на учеников и студентов очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении Interfax-Russia.ru.

Власов объяснил, что часто встречается со школьниками и студентами со всей России, и они поддерживают эту инициативу. Парламентарий рассказал, что многие из них работают на летних каникулах и получают практический опыт, который требуют от выпускников работодатели.

"Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему (с опытом – ИФ). Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре", – заявил депутат.

В беседе с Interfax-Russia.ru Василий Власов пояснил, что сокращение учебных дней должно пройти за счет реформирования образовательной программы.

"Я исхожу из того, что уровень образования зависит не от количества часов, просиженных на том или ином уроке, а от качества образования. (...) Надо пересмотреть абсолютно образ и качество уроков, которые в школах преподают", – сказал парламентарий.

По его словам, количество дней отдыха напрямую влияет на качество образования, так как школьники и студенты будут лучше усваивать материал отдохнувшими.

"Второе, чисто экономический момент. Мы северная страна, и мы прекрасно понимаем, что в сентябре еще на наших курортах Крыма, Севастополя и Краснодарского края отличная погода", – сказал Власов.

Он объяснил, что с июня по август туроператоры завышают цены на поездки, а в сентябре цены снижаются. Поэтому многие ребята могли бы поехать со своими родителями отдохнуть на море в сентябре. Депутат также отметил, что можно "продлить сезон молодежных лагерей еще и на сентябрь, и молодежный форум".

Директор школы N548 "Царицыно", народный учитель России Ефим Рачевский придерживается иного мнения. В беседе с Interfax-Russia.ru он заявил, что это предложение не будет принято по ряду причин.

"Во-первых, в России самые длинные в мире каникулы. 120 дней в году. 90 дней летних и 30 дней там осенние, зимние, весенние и прочее. Если продлить их, то возникает вопрос, когда учиться", – сказал эксперт.

Более того, многие школьники не могут работать на каникулах, потому что им нет 14 лет.

"А подростки школьники, которым 12-13 лет, куда они пойдут? В подъезды? Они должны быть под присмотром, они делом должны заниматься", – отметил директор "Царицыно".

По его словам, даже тем, кому по закону можно работать, трудно найти себе место.

"Вот я в своей директорской практике каждый год хотя бы на летний период, когда большая часть народа уезжает в отпуска, пытаюсь найти практику для моих 15-ти-16-ти летних. Мало кто хочет брать их на работу. Пусть инициатор сначала решит эту проблему – трудоустройство несовершеннолетних", – заключил Рачевский.

В свою очередь сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий заявил Interfax-Russia.ru, что если данное предложение будет принято, это повлечет за собой ухудшение качества образования.

"Если будут изменения в учебной программе, то последствиями, вероятно, будут меньший объем знаний, умений у учащихся. Это очевидно", – отметил эксперт.

Не менее важная проблема в том, что новые программы, учебники "кому-то придется составлять", а это трудоемкий процесс, считает собеседник Interfax-Russia.ru.

"Когда в вузах перешли на систему бакалавриатов и магистратур, я точно помню, что это для преподавателей и вузов в целом было очень долгое, серьезное, большое дело. Я думаю, что для школы это еще все сложнее", – подчеркнул Луховицкий.

Он также сказал, что, за исключением выпускников, которые сдают ЕГЭ, все школьники закрывают экзамены не позднее 12 июля.

"Я ничего не слышал ни от одного ребенка, ни от одного родителя, чтобы они желали еще лишний месяц ничего не делать, это просто странно", – заявил эксперт.

Заслуженный учитель России, директор московской школы N109 Москвы Евгений Ямбург также считает, что данная инициатива не будет реализована. По его словам, разговоры о перегрузке учащихся и о коротких каникулах в России не имеют отношения к реальности.

"Мы во всей Европе страна, где самые большие каникулы. Потому что во всей Европе, во всех цивилизованных странах дети занимаются, включая июнь месяц. А мы отпускаем ребят 25 мая, за исключением тех, кто сдает экзамены, это старшеклассники, у нас очень хорошие каникулы", – сказал Ямбург.

Более того, завил Ямбург, чем дольше школьники отдыхают, тем сложнее потом им включиться в учебный процесс.

"И практически весь сентябрь уходит на то, чтобы включить их в общий рабочий режим", – заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Что касается напряженности образовательной программы, то, по словам эксперта, это связано с добавлением новых компетенций, в том числе компьютерных, к традиционным учебным задачам.

"И это правильно. И здесь каждый день на вес золота", – подчеркнул он.

Ямбург также отметил, что подобные предложения звучали и ранее.

"За ним скрытая лоббирование авиационных компаний, которые в бархатный сезон хотят заработать больше, и прочее, и прочее, к детям это никакого отношения не имеет", – заключил директор.

В свою очередь директор исследовательского центра Уральского федерального университета Елена Чернышкова также считает летние каникулы в России достаточно длинными. В беседе с Interfax-Russia.ru она подчеркнула, что это на месяц или полтора больше, чем во многих других странах.

"И при этом у нас в школах в целом довольно нагруженная программа, то есть, с одной стороны, идет процесс упрощения материала по ряду предметов, но, с другой стороны, есть вопрос дефицита учебных часов на изучение предметов", – отметила Чернышкова.

По словам собеседницы Interfax-Russia.ru, увеличение каникул еще на месяц приведет к тому, что программа станет еще интенсивнее".

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова также назвала это предложение нецелесообразным. Она подчеркнула, что сейчас во многих школах у младших классов существуют раздельные каникулы в течение учебного года, и это гораздо полезнее для детей.

"Специалисты в области труда и нагрузок, говорят, что лучше не длительный такой отдых, а когда это короткие какие-то промежутки отдыха, но не 3 дня конечно", – сказала она, беседуя с Interfax-Russia.ru.

А если увеличить летние каникулы, детям потом сложнее включиться в учебный процесс, и это "может быть достаточно травматичным для психики, для нервной системы ребенка".

"Поэтому лучше подумать больше о разгрузке в течение года более равномерной, а летние каникулы не делать чересчур длинными", – заключила Тополева-Солдунова.

Обозреватель Сабина Адлейба

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