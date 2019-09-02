Форум особой важности

02.09.19 15:09

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин примет участие в V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Всего на мероприятии ожидается свыше 8 тыс. гостей.

Президент России Владимир Путин примет участие в V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке (Приморский край) с 4-6 сентября. В первый день мероприятия глава государства проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, включая взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности и военно-технического сотрудничества", – уточнили в пресс-службе Кремля.

Как ожидается, по итогам переговоров главы двух стран подпишут ряд совместных документов. Например, как рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, одно из таких соглашений может касаться российско-индийского сотрудничества в области освоения космоса.

"Я встречался с секретарем Совета безопасности Индии господином Довалом. Мы с ним проговорили многие вопросы, которые войдут в повестку переговоров между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным на дальневосточном саммите в начале сентября. Если за оставшиеся дни мы отфиксируем все как есть, это будет отдельный документ, я надеюсь, который создаст рамки для подписания контрактов с Индией", – рассказал глава Российского космического агентства.

В частности, по словам Рогозина, Индия заинтересована в приобретении российских ракетных двигателей, в том числе РД-180, для своих перспективных ракет-носителей. Такие двигатели производит НПО "Энергомаш". Сейчас они используются в составе американских ракет-носителей семейства Atlas-V компании United Launch Alliance (ULA).

Вместе с тем, как рассказал глава Роскосмоса, по договоренности с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом российская сторона также займется подготовкой индийских астронавтов: уже в середине сентября наши специалисты (Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина) отправятся в Индию за первой группой астронавтов.

Во второй день форума – 5 сентября – у Владимира Путина запланирован рабочий завтрак с другими почетными гостями форума – президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга, а также главами правительств Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, после чего состоится пленарное заседание с участием всех вышеуказанных лиц. Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

Как рассказал на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков, в своем выступлении Путин планирует рассказать о планах по развитию Дальнего Востока России и "подходах Москвы к углублению региональной экономической интеграции".

"Естественно, (президент России – ИФ) будет говорить и о принципах свободной торговли на основе норм ВТО (Всемирная торговая организация – ИФ) и подчеркивать недопустимость введения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству", – добавил помощник президента РФ.

Вместе с тем, по словам Ушакова, "на полях" форума Путин проведет заседание президиума Госсовета РФ по развитию Дальнего Востока, а в заключительный день мероприятия – 6 сентября – обсудит этот же вопрос с представителями общественности.

"Помимо указанных лидеров государств, в работе форума примут участие шесть заместителей глав правительств иностранных государств и 15 министров (...) На ВЭФ будет присутствовать много иностранных гостей, с которыми наш президент, наверное, сможет пообщаться "на ногах", – добавил помощник президента России.

Так, в работе V ВЭФ примет участие делегация из Северной Кореи во главе с вице-премьером КНДР Ри Рен Намом. Планируется, что "на полях" форума он проведет несколько рабочих встреч, где обсудит вопросы экономического сотрудничества между РФ и КНДР.

"В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым", - сообщили в пресс-службе Росконгресса (организатор форума – ИФ) со ссылкой на посольстве КНДР в России.

Напомним, что официальная делегация КНДР в 2018 году уже принимала участие в работе Восточного экономического форума.

Вместе с тем, на ВЭФ прибудет и южнокорейская делегация.

"Официальную делегацию возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Предполагается, что он примет участие в различных мероприятиях форума, в том числе российско-южнокорейских двусторонних мероприятиях", - сообщил полномочный посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ в Москве на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым 21 августа.

В целом же, по его словам, как ожидается, в состав делегации войдут более 200 представителей южнокорейского правительства, руководителей провинций и городов, а также бизнес-сообщества. В числе знаковых представителей южнокорейского бизнеса, подтвердивших участие в ВЭФ-2019, - президент Korea Gas Corporation Чэ Хи Бон и главный исполнительный директор Lotte Corporation Хван Как-Кю. Гости также примут участие во II Российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества, который пройдет во Владивостоке 6 сентября в рамках ВЭФ.

"Участники обсудят вопросы экономического взаимодействия одиннадцати регионов Дальнего Востока РФ с территориальными образованиями Республики Кореи, тема форума – "Путь новых возможностей". В рамках события будут представлены приоритеты развития Дальнего Востока, а также инвестиционные проекты двустороннего сотрудничества", – сообщили в Росконгрессе.

Как сообщалось, соглашение о ежегодном проведении мероприятия президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин подписали 22 июня 2018 года в ходе корейского лидера в Россию. Первый такой форум состоялся в ноябре 2018 года в городе Пхохан. В нем приняли участие представители девять регионов ДФО, 17 региональных правительств Республики Кореи и более 200 бизнесменов.

В целом же, как ожидается, V Восточный экономический форум посетят не менее 5 тыс. человек из более чем 50 стран мира. Наиболее многочисленные делегации будут представлять Японию, Китай, Республику Корея и Индию. Также во Владивосток приедут представители США, Сингапура и Великобритании. Вместе с тем, по данным Ушакова, свое участие в форуме подтвердили 486 глав российских и 144 иностранных компаний.

Юбилейный форум будет проходить под девизом "Дальний Восток – горизонты развития", участники обсудят такие темы, как: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

"В программе запланировано около 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки и страновые бизнес-диалоги Россия - Индия, Россия-Китай, Россия - Республика Корея, Россия - Япония, Россия - АСЕАН и Россия - Европа", – отметил Ушаков.

В свою очередь вице-премьер-полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил хороший уровень подготовки к V Восточному экономическому форуму.

"Каких-то нерешенных проблем при подготовке к форуму нет. Уровень подготовки мероприятий, презентаций, выставки существенно отличается от предыдущих форумов. За пять лет мы многому научились", – сказал полпред.

По словам Трутнева, в этом году на ВЭФ ожидают свыше 8 тыс. гостей из 65 стран мира, основной заезд начнется 3 сентября.

Обозреватель Наталья Пономарева

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