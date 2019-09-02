Космодром с проблемами

02.09.19 15:32

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Минобороны могут привлечь к строительству объектов космодрома "Восточный".

Строительство космодрома "Восточный" вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 кв. км. Площадь стартового комплекса составляет 45 тыс. кв. м.

Первый запуск с "Восточного" состоялся 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту три космических аппарата "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218. При запуске присутствовал президент РФ Владимир Путин.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты "Ангара" в различных вариантах грузоподъемности. В дальнейшем планируется создание стартового комплекса и для создаваемой сверхтяжелой российской ракеты. При этом "Роскосмос" позиционирует "Восточный" как первый гражданский российский космодром.

Осенью прошлого года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пообещал приступить к заливке бетона второй очереди космодрома в конце весны 2019 года, а завершить строительные работы в 2022 году.

"С определенным допущениями, мы де-факто уже начали стройку", – заявлял тогда Рогозин.

Однако уже в начале года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что строительство "Восточного" не укладывается в сроки.

"Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов – 5 из 19", – заявлял глава российского правительства.

Он напомнил, что в 2019 году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

"Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки", – подчеркнул Медведев.

При этом, по его словам, на достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

Со своей стороны вице-премьер Юрий Борисов заявил, что строительство космодрома пока будет вестись в рамках лимитной стоимости.

"Всего около 28 млрд рублей не освоено денег, не отоварено по первому этапу", – сообщил вице-премьер.

Он пояснил, что часть объектов Роскосмос будет достраивать за собственные средства, часть будет перенесена на второй этап за счет оптимизации и часть – будет достроена за счет средств, запланированных на втором этапе.

"Но это предусматривает, безусловно, возврат через судебные решения тех средств, которые сегодня по расторжению контракта положено вернуть заказчику", – добавил Борисов. Вместе с тем он отметил, что дожидаться судебных процессов никто не будет, иначе стройка может быть законсервирована, а впоследствии потребуется больше средств.

Вице-премьер напомнил, что объем мероприятий первого этапа очереди строительства космодрома не был выполнен в полной мере.

"Сегодня достаточно серьезная ситуация связана с тем, что строители практически обанкротились, очень много материалов находится в судах, контракты разрываются, деньги возвращаются, но все это – длительный период", – сказал он.

Борисов признал, что строительство космодрома не удастся завершить к 2021 году. "Первоначальные сроки стояли – 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", – сказал вице-премьер, добавив, что за 2023 год "выходить нельзя".

Он сообщил, что строительство второй очереди космодрома "Восточный" будет вести другой подрядчик взамен стройкомпании "ПСО "Казань" (участвовало в строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу в России), с которой, по соглашению сторон, расторгается контракт.

В марте "Роскосмос" получил финансирование на строительство второй очереди космодрома, и глава госкорпорации пообещал, что работы начнутся в конце апреля. Однако строительство стартового стола для ракет "Ангара" на "Восточном" началось лишь в июне.

По словам Рогозина, строить вторую очередь "Восточного" будут сразу четыре подрядчика: "Стройгазмонтаж", ПСО "Казань", "Стройтрансгаз" и "Крокус". Позднее представитель Аркадия Ротенберга опроверг участие в проекте компании "Стройгазмонтаж".

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин потребовал у правительства установить реалистичные расценки на работы по второй очереди "Восточного".

"Уже докладывали несколько раз, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с этими расценками. Ну, надо как-то реалистично к этому подходить, обоснованно, не завышать ничего", – пояснил глава государства.

На днях заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов отметил, что темпы строительства космодрома не удовлетворяют никого.

"Ситуация не устраивает всех: ни со строительством первой очереди, ни со строительством второй. Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с "Восточного" ракет-носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". Но все это делается "на живую нитку", – заявил Борисов в интервью газете "Ведомости".

Он напомнил, что в настоящее время достраиваются объекты первой очереди, а на второй очереди силами компании "ПСО "Казань" строится только стартовый стол под ракетный комплекс "Ангара-А5".

"Не секрет, что весь российский строительный комплекс переживает кризис из-за пересмотра подходов к ценообразованию. Чтобы не дожидаться системных изменений, нам придется идти по пути создания специальных условий для строительства "Восточного" – повышать расценки", – признал вице-премьер.

Такой шаг он объяснил необходимостью иметь второй пусковой комплекс для ракет "Ангара", чтобы космодром Плесецк не был единственной пусковой площадкой этих ракет-носителей. "Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности, поэтому мы очень серьезно относимся к переносу сроков стройки", - заявил Борисов.

По его словам, к строительству объектов космодрома может быть привлечена публично-правовая строительная компания Минобороны.

"Реформа военно-строительного комплекса сейчас идет, она заключается в создании публично-правовой компании (ППК), которая объединит все строительные активы Минобороны. Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по "Восточному", – рассказал Борисов.

При этом он отметил, что речь не идет о замене нынешнего подрядчика – компании "ПСО "Казань".

"На "Восточном" очень много работы. Уверен, "Казани" там тоже будет, чем заняться", – отметил он.

Борисов напомнил, что контракт с ПСО "Казань" был заключен год назад, но до настоящего времени на площадке шли подготовительные работы.

"Я был в июле на "Восточном" и могу сказать, что темпы возведения объектов второй очереди нас по-прежнему не удовлетворяют. Должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники", – сказал вице-премьер.

При этом он констатировал, что ряд факторов не зависит от застройщика.

"Процесс расчета с компанией затянулся, и она почти не имела оборотных средств. То есть, необходимого денежного потока для "Восточного" у нее просто не было", – объяснил он.

Между тем в Минстрое связывают трудности с выбором основного подрядчика для второй очереди строительства космодрома не только с системой ценообразования.

"Там есть вопросы к проектной документации, к тому, когда эта проектная документация была сделана, к другим аспектам – это многофакторная история. Но там точно есть влияние системы ценообразования", – сообщил замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

Он подчеркнул, что Минстрой может продолжить работу над системой ценообразования в космической отрасли вместе с Роскосмосом.

"Там есть специализированные ценообразующие ресурсы. Это можно учесть в совместной работе. Если коллеги из Роскосмоса сочтут эту работу целесообразной, то они ее начнут вместе с нами", – заключил замглавы Минстроя.

Весь комплекс вопросов строительства космодрома, включая вопросы ценообразования и работу ПСО "Казань", будет рассмотрен во время совещания у президента РФ. Визит Путина на "Восточный" запланирован на 6 сентября.

Обозреватель Анастасия Николаева

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