Ум для городов

03.09.19 13:42

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Первые проекты, приближающие обычные российские муниципалитеты к городам будущего, начали реализовывать в Свердловской области.

Система распознавания лиц, позволяющая предотвращать преступления, в ближайшие три месяца в тестовом режиме будет запущена в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Она станет одной из составляющей проекта "умный город", который планируется воплотить в жизнь на Урале.

Изначально концепция "умного города" для Екатеринбурга была разработана в 2018 году, когда он претендовал на проведение международной выставки ЭКСПО-2025. Город в этой борьбе проиграл, локальный екатеринбургский проект вошел в концепцию одноименного федерального проекта, который реализует Минстрой РФ в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда".

"Все наработки на 70-80% совпали с проектом "Цифровая экономика", – рассказал на пресс-конференции директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

В итоге по всей России были выбраны пилотные города, которые должны стать площадками для тестирования цифровых и инженерных решений, создающих экономичную, комфортную и безопасную городскую среду.

Из Свердловской области в список пилотных вошли четыре муниципалитета: Полевской, Новоуральск, Каменск-Уральский и Екатеринбург. Внедрять "умные" системы планируется в 2019-2024 годах. Затем, как ожидается, программа затронет все города с населением более 100 тыс. человек.

Как рассказал Interfax-Russia.ru директор проекта "Умный город" ПАО "Ростелеком" на Урале (компания по соглашению с правительством Свердловской области является оператором по реализацию программы "умный город") Олег Извеков,

к 2024 году в пилотных муниципалитетах должны модернизировать систему ЖКХ – все объекты предполагается оснастить индивидуальными теплопунктами, которые автоматически, в зависимости от погоды, регулируют уровень подачи тепла.

"Только это позволяет экономить порядка 45% энергоресурсов", – говорит Олег Извеков.

Через четыре года планируется внедрить "умное" освещение в городах, оснастить весь общественный транспорт камерами с функцией распознавания лиц.

"Видеокамерами должны быть оснащены и остановки общественного транспорта. В каждом промышленном городе появятся стационарные экологические посты, замеряющие качество воздуха, и сигнальная система. Вывоз мусора предполагается автоматизировать. И это лишь небольшой перечень мероприятий, который мы должны сделать к 2024 году", – отметил директор проекта.

Города-пилоты получат средства на реализацию проекта из федерального бюджета, правда, пока не понятно, когда и в каком объеме.

"Не факт, что в следующем году финансирования не будет. Ожидаем, что будет", – заявил Юрий Гущин.

Пока же основным источником финансирования является региональный бюджет. В этом году на цифровые проекты из него выделено порядка 50 млн рублей. Также привлекаются внебюджетные средства.

"Концессий еще нет, но есть предложения, в каком формате будут соглашения: энергосервисный контракт или контракт жизненного цикла. Сейчас рассматривается приоритетный инвестиционный проект по подключению приборов к системе ресурсосбережения", – сообщил директор департамента информатизации и связи Свердловской области, не раскрыв подробности проекта.

Олег Извеков признал, что далеко не всех поставщиков энергоресурсов радуют перспективы реализации "умных" проектов в сфере ЖКХ.

"Ведем на эту тему переговоры с поставщиками ресурсов, некоторые с настороженностью смотрят на проект, ведь могут потерять часть прибыли", – пояснил он.

По данным Извекова, вложения в "умные" проекты какого-либо города могут достигать нескольких млрд рублей и это не обязательно бюджетные средства.

"Ведь все решения должны приводить к комфорту и экономии, то есть самоокупаться", – подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru. Так, в Полевском за счет инвесторов планируется автоматизировать уличное освещение. Экономия затрат на электроэнергию может достигнуть 70%, из этой экономии инвестор в течение долгого времени возвращает вложенные средства.

А в Екатеринбурге и Каменске-Уральском появились первые остановки с вай-фаем и информационным табло, где отображается время до прибытия автобуса. Проект планируется окупить благодаря размещенной на остановках рекламе.

Также Извеков привел в пример управляющую компанию в Академическом микрорайоне Екатеринбурга, активно использующую смарт-технологии.

"Это уникальная история, когда коммерсанты вкладываются в это, возвращают свои вложения из стоимости жилья, аренды или абонентской платы", – отметил он.

В частности, в Академическом на всех домах установлены камеры видеонаблюдения хорошего качества, позволяющие рассмотреть и лицо человека, и госномер автомобиля.

"За камерами в ручном режиме наблюдают дежурные районной службы безопасности. Им и сейчас поступают обращения, например, с просьбой найти ребенка, который ушел из двора. Кроме того, можно позвонить оператору, например, если девушка поздно возвращается домой, и попросить "проводить" по камерам", – сообщила Interfax-Russia.ru пресс-секретарь УК "Академическая" Валентина Еремеева.

В настоящее время екатеринбургское "НПО автоматики" завершает разработку программного обеспечения для системы распознавания лиц. Ее внедрение позволит ускорить реакцию дежурных на происшествия. "То есть, если камера зафиксирует какие-либо нарушения, драку и так далее, автоматически сигнализирует об этом дежурному. Вначале система будет опробована на одном из жилых блоков. Стоимость этого эксперимента составит порядка 10 млн рублей. В течение трех месяцев планируется обкатать проект, учесть все недочеты, исправить их и уже внедрить систему во всем районе", - отметила собеседница Interfax-Russia.ru.

Она добавила, что система распознавания лиц устанавливалась в некоторых московских жилых комплексах, но в масштабах целого района таких работ в стране еще не проводили.

Однако пока в Свердловской области подобные проекты единичны. В будущем же, как подчеркнул директор департамента информатизации и связи Свердловской области, порядка 60-70% вложений в "умные" технологии должны приходиться на внебюджетные источники.

"А мы как государство должны создать все условия, чтобы пришли инвесторы и их вложения окупились", – заявил Юрий Гущин.

В свою очередь Олег Извеков отметил, что реалистичность этих планов доказал город Сатка в Челябинской области, где с помощью концессий и форм частно-государственного партнерства реализовано множество "умных" проектов, в том числе и по автоматизированному вывозу мусора. И это не предел.

"Умный город" можно начать строить, но не закончить. Реализация проекта может продолжаться до бесконечности, и это хорошо", – добавил Олег Извеков.

Обозреватель Александра Качалова

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