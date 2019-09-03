Под контролем президента

03.09.19 14:25

© РИА Новости.

Interfax-Russia.ru – Путин вновь посетил пострадавший от наводнения в Иркутской области город Тулун. Решено отказаться от капремонта уцелевших домов.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября снова побывал в Тулуне, пострадавшем летом от масштабного наводнения в Иркутской области. Первым делом глава государства посетил две школы, которые только восстановили после паводка, и поздравил школьников с началом нового учебного года.

"Я вас поздравляю с началом учебного года (...) Вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", – сказал президент, обращаясь к детям.

При этом продолжил глава государства, именно взрослые должны создать условия, в которых дети могли бы реализовать себя.

"Много людей работают над этим. Уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", – отметил Путин.

Как в свою очередь сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко, сопровождавший президента во время его визита в Тулун, всего в зону наводнения в Иркутской области попали 18 школ, 15 из них специалисты уже восстановили. Еще три учебных заведения отремонтируют в течение года. Кроме того, по словам чиновника, школы получили 9 автобусов, их распределили между тремя муниципалитетами – городом Тулун, а также поселками Октябрьский и Евдокимово.

"Работу по всем образовательным учреждениям нужно закончить как можно раньше. Важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед – сформировать комфортную, современную образовательную среду и в Тулуне, и в других пострадавших населенных пунктах", – в свою очередь отметил президент РФ, обращаясь к Мутко.

После осмотра второй школы Путин встретился с местными жителями, ждавшими его неподалеку. Глава государства выслушал горожан, которые рассказали ему как о своих личных проблемах, так и о проблемах муниципалитета.

Так, один из участников встречи рассказал президенту РФ о планах местных властей снести не все дома на подтопленных улицах, а оставить там два-три дома под капремонт, что кажется местным жителям нелогичным. Мужчина попросил Путина рассмотреть возможность снести и эти дома, чтобы люди смогли получить новое жилье, при этом отметив, что пострадавшие от наводнения не хотят покидать насиженных мест и предпочли бы обзавестись новым домом в том же населенном пункте, но на улицах, расположенных выше зоны ЧС. Глава государства предложение поддержал.

"Дома (вместо капремонта) можно и нужно признавать аварийными, выдавать сертификаты ИЖС и 15 соток земли рядом", – отметил президент.

Обращаясь к руководству Иркутской области и вице-премьеру Виталию Мутко, возглавляющему правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, Владимир Путин отметил, что "один-два дома на каждой улице, безусловно, оставлять бессмысленно".

Со своей стороны Мутко сообщил главе государства, что муниципальные власти в течение недели снова обследуют дома, признанные годными к проживанию, после чего будет принято решение о расселении их жителей.

"Дали неделю на повторные обследования и на их расселение", – сказал вице-премьер.

Он также добавил, что в случае, если на затопленных улицах останутся три-пять уцелевших домов, главы муниципалитетов все же должны будут принимать решение в пользу их сноса и строительства нового жилья.

Также Мутко рассказал президенту, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направит около 1 млрд рублей на решение точечных вопросов с жильем в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Средства, в том числе, пойдут и в Тулун.

Вместе с тем, с просьбой о помощи во время встречи к Путину обратилась и мать многодетной женщины, которая живет с 9 детьми в 35-метровой квартире. Местные власти, по словам женщины, отказываются признать ее матерью-героиней на основании того, что несовершеннолетних в семье всего шестеро.

"Будут строить (жилье), чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали (и нуждаются), и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен", – заверил Путин.

Еще одна женщина, переехавшая с Крайнего Севера, пожаловалась президенту на то, что, несмотря на все обещанные гарантии для этой категории граждан, в течение 13 лет вынуждена ютиться в 12-метровой комнате вместе со своей пожилой матерью – труженицей тыла. Путин в свою очередь пообещал разобраться с тем, почему очередникам не предоставляются положенные им квадратные метры.

Впрочем, на встрече с президентом обсуждались не только отдельные жилищные вопросы, но и инфраструктурные проблемы целого города. Например, одна из жительниц Тулуна попросила Путина "сделать так, чтобы люди, которые покинули город, завидовали оставшимся". Для этого, по ее мнению, в городе нужно построить завод и инфекционную больницу.

"Дело в том, чтобы в целом оживить хозяйственную жизнь. Мы поговорим и с теми, кто занимается бизнесом здесь (в Тулуне - ИФ), и с крупными предпринимателями, чтобы они открывали здесь свои производства. А насчет этой больницы надо подумать. Займемся", – сказал в ответ на ее просьбу глава государства.

Вместе с тем, на встрече с местными жителями президент предложил разработать отдельную программу поддержки экономики и предпринимательства Иркутской области и, в частности, пострадавших от наводнения населенных пунктов.

"Нужно будет сделать отдельный план поддержки бизнеса и экономики региона и Тулуна, в частности", – сказал он.

По мнению президента, поддержать экономику региона можно "и с помощью тех бизнесменов, которые работают здесь, и с помощью крупных российских предприятий". "Такие предприятия есть, мы сейчас определяемся", – сказал Путин.

Кроме того, один из пришедших на встречу предпринимателей пожаловался президенту на нежелание муниципальных властей оплачивать ему уже выполненные работы, несмотря на наличие всех подтверждающих документов, в том числе от МЧС. По его словам, его компании задолжали 32 млн рублей.

"Я вам помогу", – пообещал Путин, заметно рассердившись и переадресовав этот вопрос к губернатору.

Он также попросил главу региона Сергея Левченко лично проверить ситуацию в поселке Аршан, житель которого утверждал, что этот населенный пункт во время паводка практически полностью ушел под воду, но туда не приезжала никакая комиссия, и людям ничего не выплачивают.

"Нужно съездить, посмотреть, нужно регулярно ездить смотреть, я же езжу, потом доложите", – обратился президент к Левченко.

Путин также отозвался на просьбу местных жителей поручить строительство защитной дамбы предпринимателям региона.

"Будем по максимуму привлекать местных строителей", – пообещал он.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко заверил, что дамбу начнут строить уже зимой, а в следующем году в Тулуне построят еще одну школу, интернат и детский сад.

После общения с местными жителями Путин провел с властями региона совещание по вопросам обеспечения жильем граждан, пострадавших от паводка, и обозначил ряд проблем.

"Многие семьи – более 17 тыс. человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. А решение этой проблемы продвигается слишком медленно", – сказал глава государства.

Путин напомнил, что для расселения пострадавших от наводнения правительство РФ направило региону более 14 млрд руб.

"К пятнице, 30 августа, по имеющейся у меня информации из более чем 5 тыс. семей, а именно 5 тыс. 143, оставшихся без своего дома, получили свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья менее 1,5 тыс. семей – 1 тыс. 483", – заявил Путин, отметив, что "оплачено из этих свидетельств и того меньше – только 128, это порядка 347 млн руб."

"Далеко не у всех пострадавших есть возможность жить у родственников или снять жилье. Что делать? Как жить? Где жить? Я понимаю, ПВРы (пункты временного размещения - ИФ), но и с ПВРами есть проблемы", – подчеркнул президент России.

Также он попросил региональные власти максимально внимательно отнестись к вопросу о выплате компенсаций пострадавшим от наводнения, отметив, что не все успели своевременно подать такие заявки.

"По денежным выплатам, которые полагаются пострадавшим, к 10 августа поименные списки были составлены. Как это и было предписано в (президентском) указе, в них почти 46 тыс. человек. Но по ряду уважительных причин многие не смогли подать заявления своевременно и сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около 1 тыс. человек", – сказал Путин.

Как сообщалось, первое масштабное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Из-за сильных дождей из берегов вышли левые притоки реки Ангары. Вода подтопила 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону ЧС попали 10 тыс. 890 домов, в которых проживают 42 тыс. 762 человека.

Вторая волна паводка пришла в Приангарье 28 июля. Причиной наводнения снова стали обильные осадки, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. В зоне подтопления оказались 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск. Вода зашла в подвалы 1 тыс. 984 домов с населением 5 424 человека.

В настоящее время в регионе продолжаются восстановительные работы. Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома. По состоянию на 29 августа, в 5 пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.

Обозреватель Наталья Пономарева

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