После взрыва

03.09.19 14:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Аварию на полигоне в районе Северодвинска связали с созданием принципиально новых образцов техники. В Вашингтоне выдвинули свою версию ЧП.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в 2 километрах от села Ненокса.

Позже в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

На данный момент трое пострадавших сотрудников Российского федерального ядерного центра находятся на лечении в Москве.

"Они идут на поправку. Можно с уверенностью говорить о положительной динамике их состояния. Мы надеемся на их скорейшее выздоровление", – сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Президент РФ Владимир Путин со своей стороны сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне будут представлены к госнаградам, отметив, что "люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно, выполняли важнейшую государственную функцию".

Глава государства также заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии нет.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских – мы серьезных изменений там не видим", – сказал он.

Вместе с тем, по его словам, принимаются превентивные меры, чтобы избежать "неожиданностей".

Администрация Северодвинска в день аварии сообщала, что около получаса в городе было зафиксировано повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Росгидромет также зафиксировал 8 августа скачок радиационного фона, который нормализовался уже через пару часов.

В Росгидромете сообщили, что скачок мощности гамма-излучения после трагедии во время военных испытаний связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов – оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана. При этом метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака.

В свою очередь шведские СМИ сообщали 8 августа, что в Скандинавии не зафиксировали радиационных аномалий после взрыва на севере России.

О том, что никаких сигналов, в том числе с измерительных станций других государств, находящихся в этом районе, не поступало, заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города (Северодвинска), и соответствующих ведомств, которые как раз и говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств", – сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что таких станций в этом районе много.

"Ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало", – сказал пресс-секретарь.

Хотя через неделю после ЧП Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии сообщило о наличии небольшого количества радиоактивного йода в атмосфере на севере страны. Правда, в ведомстве подчеркнули, что зафиксированный уровень очень низок и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды. Также специалисты не смогли связать обнаруженный йод с инцидентом недельной давности, отмечая, что норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод 6-18 раз в году, и его источник обычно неизвестен.

Вместе с тем в Гринпис России призвали российские власти опубликовать полную информацию о произошедшем под Северодвинском 8 августа, а также провести отбор проб не только в воздухе, но и в море.

"Росгидромет опубликовал информацию о мониторинге воздуха. Но, согласно публикациям прессы, взрыв произошёл в воде на небольшой глубине под понтоном, поэтому необходима информация о попадании радионуклидов в море (Двинская губа Белого моря) и возможных рисках накопления радионуклидов в морепродуктах (например, рыбе, ламинарии и т.п.)", – говорится в сообщении организации.

На основе последних данных Росгидромета об обнаружении в Северодвинске радиоактивных изотопов стронция, бария и лантана в Гринпис предположили, что 8 августа на испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел инцидент с ядерным реактором.

Между тем в Вашингтоне выдвинули свою версию ЧП. Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США, взрыв под Архангельском произошел при попытке достать с морского дна ракету с ядерной силовой установкой.

"Это не был пуск, это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время прежнего теста. Произошел взрыв на одном из судов, привлеченных к операции, это вызвало реакцию в ядерном сердечнике ракеты, что и привело к утечке радиации", – цитирует телеканал слова своих собеседников.

При этом в сообщении американской разведки не говорится о возможных рисках для здоровья людей или окружающей среды, отмечает телеканал.

CNBC выяснил, что в прошлом году велись аналогичные подготовительные работы по подъему ракеты с ядерной силовой установкой со дна Баренцева моря после неудачного пуска. К операции были привлечены три судна, одно из которых было приспособлено для сбора радиоактивных материалов из ядерного сердечника ракеты. Если в рамках спасательной операции смогли бы достать ракету, Москва могла бы использовать этот опыт для будущих подобных операций, приводит телеканал мнения аналитиков американского разведсообщества.

Ранее президент России заявлял, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", – сказал Путин.

По его словам, "люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства".

"Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", – добавил Путин.

Вице-премьер Юрий Борисов в свою очередь уточнил, что авария на полигоне в районе Северодвинска связана с созданием принципиально новых образцов техники.

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски. Более подробно я не хотел бы это комментировать. Исчерпывающий комментарий уже дал наш Верховный Главнокомандующий", – заявил в интервью газете "Ведомости" Борисов.

При этом он в очередной раз заверил, что ни пострадавшие при взрыве в августе на полигоне "Ненокса", ни оказывавшие помощь врачи не получили опасную для здоровья дозу облучения.

Обозреватель Анастасия Николаева

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