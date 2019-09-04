Право на шельф

04.09.19 16:21

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru - Минприроды России завершило дополнительные исследования, необходимые для расширения границ РФ в Арктике.

Заявку на расширение своих границ в Арктике Россия направила в Организацию Объединенных наций (ООН) в августе 2015 года. В основу документа легли данные, собранные российскими учеными во время десятой научной экспедиции по изучению континентального шельфа Северного Ледовитого океана в 2014 году. Тогда специалисты собрали доказательства того, что часть хребта Ломоносова, поднятие Менделеева, разделяющая их котловина Подводников и ряд других участков являются подводным продолжением российской окраины Евразийского материка.

На основании этих данных российские власти просили ООН включить в границы РФ 1,2 млн кв. км континентального шельфа в Арктике. Так, в частности, районы, на которые претендует Россия, охватывают геоморфологический шельф российских арктических окраинных морей, часть Евразийского бассейна (котловины Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля) и центральную часть Амеразийского бассейна в составе котловины Макарова и комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий.

Подкомиссия ООН по границам континентального шельфа приняла российскую заявку к рассмотрению в феврале 2017 года. Тогда специалисты отмечали, что работа с документом может занять 3-5 лет.

В ноябре того же года Минприроды России в рамках своей заявки представило подкомиссии ООН уточняющие данные по тектонической модели котловин Амундсена и Нансена в центральной части Северного Ледовитого океана.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве, это были материалы по последним двум из 44 геологических точек для определения подножия континентального склона. Материалы по предыдущим 42 точкам, по его словам, эксперты ООН признали приемлемыми. В итоге на заседании в ноябре 2017 года подкомиссия по расширению границ арктического шельфа предложила России доработать свою заявку и представить специалистам дополнительные обоснования своих территориальных притязаний.

Как заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 4 сентября на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, к настоящему времени в министерстве завершили дополнительные исследования для российской заявки по расширению границ РФ на арктическом континентальном шельфе (в частности, по хребту Гаккеля).

Вместе с тем, в начале апреля 2019 года глава Роснедр Евгений Киселев сообщил о том, что подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

"В рамках тех работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации", - заявил он.

В случае одобрения заявки по расширению границ в Арктике Россия не только получит суверенные права на дополнительную территорию площадью около 1,2 млн кв. км в Северном Ледовитом океане, но и сможет прирастить свой прогноз на углеводородные ресурсы более чем на 5 млрд тонн условного топлива.

РФ уже имеет положительный опыт продления границ континентального шельфа - в середине ноября 2013 года подкомиссия ООН признала за Россией анклав площадью 52 тыс. кв. км в срединной части Охотского моря. Данное решение было принято в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Вместе с тем, на днях российские власти решили расширить список компаний, имеющих право работать на континентальном шельфе Арктики, который уже сейчас входит в состав РФ. Координировать работу таких недропользователей будет специальная госкомпания.

"Минвостокразвитию, Минприроды, Минэнерго внести в установленном порядке в правительство РФ согласованный с Минэкономразвития, Минобороны и ФСБ проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в законодательство РФ в части расширения состава участников, имеющих право пользования недрами, содержащими запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ", - говорится в поступившей в "Интерфакс" копии протокола, подготовленного по итогам совместного совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева 26 августа.

В документе также отмечается, что решение о продлении лицензии для работы на шельфе будет принимать исключительно правительство РФ.

"Продление срока выполнения лицензионных обязательств по пользованию участком недр, содержащим запасы и ресурсы углеводородного сырья, расположенными на континентальном шельфе Арктической зоны РФ, (возможно – ИФ) исключительно по решению правительства РФ", - подчеркивается в протоколе.

При этом налогооблагаемая база, с которой будет рассчитываться размер льгот для недропользователей на шельфе, будет определяться индивидуально по каждому новому морскому месторождению.

"Минфину и Минэнерго при добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении углеводородного сырья сроки действия льгот при определении налоговой базы, рассчитанной в соответствии со статьями 340 и 340(1) Налогового кодекса РФ, определять индивидуально по каждому новому морскому месторождению", - также отмечается в документе.

В мае Минвостокразвития РФ предложило к рассмотрению ряд преференций для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике по добыче углеводородов как на шельфе, так и на континентальной части региона, а также по сжижению природного газа (СПГ). Речь шла, прежде всего, о налоговых льготах для инвесторов.

Так, в частности, для СПГ-проектов предлагались следующие преференции: 7% налога на прибыль, нулевая ставка налога на имущество и землю, 7,6% - страховые взносы, а также повышающий коэффициент 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль. Кроме того, согласно проекту Минвостокразвития, компании могли бы рассчитывать на нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с начала добычи.

В свою очередь для шельфовых активов в министерстве предложили следующие льготы: коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль - 3%, нулевая ставка налога на имущество, страховые взносы во внебюджетные фонды - 7,6% и тот же самый коэффициент 3,5 к геологоразведке. Подобные условия предлагались и для новых углеводородных активов на континенте.

Для всех не углеводородных, т.е. "иных" проектов Минвостокразвития разработало следующую модель: 7% налог на прибыль, льготный коэффициент НДПИ - 0,3, нулевая ставка налога на имущество и землю и 7,6% вместо 30% - страховые взносы.

Как отметил вице-премьер правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, курирующий развитие арктического региона, разработанная для Арктики система преференций была избавлена от всех недостатков пакета льгот, уже работающего на Дальнем Востоке.

"ТОРы (территории опережающего развития - ИФ) себя оправдали, Свободный порт Владивосток (СПВ) себя оправдал. Сейчас мы подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершенней. Мы ее еще не приняли, ее еще будем докладывать президенту РФ, но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе", - сказал Трутнев журналистам во Владивостоке после заседания Совета при полпреде президента РФ в ДФО в середине августа.

Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума – 2019 заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков, как полагают в его министерстве, доля государства в новых шельфовых арктических проектах должна быть до 30%.

"Мы исходим из того, что в любом шельфовом проекте у государства должна быть определенная доля. Мы предлагали, что доля у госкомпании, координирующей новые проекты на шельфе Арктики, была до 30%. И в этом смысле госкомпания будет выполнять весь функционал представителя собственника", - сказал он.

Обозреватель Наталья Пономарева

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