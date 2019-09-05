Два месяца на доработку

05.09.19 13:45

© РИА Новости. Александр Астафьев

Interfax-Russia.ru – Путин поручил в течение 2 месяцев доработать национальную программу по развитию Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин предложил участникам заседания президиума Госсовета, прошедшего 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), доработать проект национальной программы по развитию Дальнего Востока РФ.

"Программа предусматривает целый ряд важных решений. Президент, рассмотрев программу и услышав ряд замечаний к ней, предложил в течение 2 месяцев ее доработать, окончательно определиться с источниками финансирования и начинать реализацию", – сообщил по итогам заседания врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

По словам чиновника, большой блок в национальной программе посвящен именно его региону. Он включает ряд важных решений в области экономики, социальной сферы и развития инфраструктуры края.

"Здесь и ключевые наши экономические приоритеты – разработка наиболее важных и крупных месторождений, освоение наших залежных земель, эффективное включение лесного фонда, деревопереработка, развитие нашего транспортного потенциала, развитие магистральной инфраструктуры, приведение в нормальное состояние электроэнергии, интернета, мобильной связи, ТВ вещания на территории Забайкальского края", – пояснил Осипов.

Кроме того, как отметил врио главы Забайкалья, внимания требуют и дороги края.

"(К нужному сроку – ИФ) у нас будет недостаточное количество автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и не будет приведен запланированный 51% дорог в нормальное состояние", – сказал врио главы Забайкалья.

По его словам, в связи с этим глава государства принял решение выделить краю дополнительные средства на проведение необходимых дорожных работ. Также регион получит финансирование на ремонт объектов здравоохранения и ликвидацию ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, как рассказал Осипов, на заседании президиума также обсуждалась модернизация гидротехнической инфраструктуры Забайкалья для защиты от возможных наводнений, строительство дамб и углубление русел рек.

В свою очередь врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на заседании президиума, в числе нерешенных проблем своего региона назвал ситуацию с аварийным жильем, оставшуюся еще после нефтегорского землетрясения 1995 года (180 тыс. кв метров аварийного жилья).

"Двадцать четыре года люди живут в этом жилье – фактически, целое поколение людей. Это проблема, которую нужно решать, это вопрос справедливости. И Владимир Владимирович обещал поддержать и помочь нам", – отметил врио главы региона.

Еще одной проблемой Лимаренко назвал стоимость бензина на Сахалине, которая, по его словам, превышает показатели не только в остальных субъектах Дальнего Востока, но и в других регионах страны.

"Конечно, правительство Сахалинской области должно находить в себе силы и организовывать работу таким образом, чтобы решать все эти вопросы. Но мы считаем, что системные проблемы мы должны решать совместно (…) К нам приедет комиссия, которая поможет решить наши проблемы", – сказал врио главы региона.

Со своей стороны глава Якутии Айсен Николаев, возглавляющий рабочую группу по подготовке программы развития Дальнего Востока РФ, подчеркнул, что округу нужна не догоняющая, а лидерская программа.

"Программа развития Дальнего Востока должна быть лидерской, то есть, чтобы каждый регион Дальнего Востока к 2025 году в результате реализации этой программы стал жить, чтобы качество жизни в нем стало выше среднероссийского. Это одна из двух главных задач национальной программы", – отметил руководитель Якутии.

Второй задачей программы Айсен Николаев назвал достижение таких показателей, при которых бы темпы экономического роста на Дальнем Востоке в полтора раза превышали среднероссийские.

Вместе с тем все представители дальневосточных регионов, присутствовавшие на заседании президиума Госсовета, заявили о необходимости привлечь инвесторов к реализации инфраструктурных проектов ДФО. И сделать это, по их мнению, вполне реально.

"Сегодня цифры достаточно большие звучали. Уверен, что если мы начнем реально реализовывать данную программу, то и частные инвестиции появятся", – заявил Николаев.

Со своим якутским коллегой согласен и Валерий Лимаренко. По его мнению, частные инвесторы готовы вкладывать достаточно большие суммы в проекты по развитию Дальнего Востока, если те покажут свою эффективность.

"Наша задача – создать условия, при которых частный капитал будет эффективно инвестироваться, будут создаваться новые рабочие места", – добавил он.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что подготовленная программа по развитию Дальнего Востока РФ включает ряд амбициозных задач, поэтому требуется время на ее доработку.

"Подготовлен комплексный план с амбициозными задачами по развитию Дальнего Востока и, особенно, по тем показателям, по которым Дальний Востока отстает. В течение 2 месяцев эта программа будет доработана, со всеми согласована и принята", – сказал министр.

По его словам, Минэнерго России в рамках данной программы будет заниматься развитием магистральной инфраструктуры в регионе, модернизацией и строительством теплоэлектростанций, а также установлением межсистемных связей ДФО с другими странами и реализацией энергетической продукции на экспорт. Кроме того, ведомство поможет местным властям создать совместные предприятия по добыче углеводородов, в том числе и уголь, а также реализовать проекты с возобновляемыми источниками энергии.

"В целом комплекс всех мероприятий по развитию энергетики", – сказал он.

Между тем, еще одним инструментом развития Дальнего Востока России может стать специальная ипотечная программа для молодых семей, проживающих на территории округа.

"Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами – руководителями регионов – обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", – сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Президент предложил запустить проект уже в этом году и сроком на 5 лет. Программу можно распространить на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для россиян, которые уже взяли "дальневосточный гектар".

"Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке, ниже, чем в среднем по стране – в 5%. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно", – добавил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что распространять такую ипотечную программу во всех российских регионах не планируется.

"Сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, да и это потеряет смысл. Цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", – отметил он.

Российский лидер также, что Дальний Восток – это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

Обозреватель Наталья Пономарева

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