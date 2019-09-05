Трудности выходного

05.09.19 14:54

© РИА Новости. Алексей Куденко.

Interfax-Russia.ru – В правительстве РФ рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты считают, что в ближайшем будущем это невозможно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в июне 2019 года заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю из-за развития технологий. Медведев подчеркивал, что этот процесс должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня доходов россиян.

Аналогичное предложение звучало еще в 2014 году, когда Международная организация труда (МОТ) предлагала странам-участницам, в том числе и России, перейти на "четырехдневку". Эксперты тогда сошлись во мнении, что в России идея обречена на провал, и дискуссия заглохла.

В ответ на заявление Медведева в Госдуме сообщили о готовности начать разрабатывать соответствующий законопроект уже в сентябре. Впрочем, глава Минтруда РФ Максим Топилин считает, что введение четырехдневной рабочей недели возможно в частных случаях, но не в целом по стране.

"Конечно, это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Можно вспомнить шестидневку. Это конец 60-х годов. Сколько назад, столько и вперед", – отметил Топилин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, можно предложить компаниям внедрить "какие-то изменения по использованию рабочего времени".

"Скорее всего, это может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, возможны удаленные условия", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что для сокращения рабочей недели доходы населения должны повышаться, чего пока не наблюдается.

"Доходы пока стагнируют, рывка в доходах пока (нет)", – заметил министр.

В то же время, некоторые компании могут перейти на "четырехдневку" уже сейчас. Речь идет о тех предприятиях, где технологии позволяют за 4 рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за 5 дней. В таком случае, подчеркнул министр, у людей будет больше времени на самообразование, уход за своим здоровьем.

"Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чем эффект, чтобы люди не теряли доход", – отметил глава Минтруда.

Он также считает невозможным переложить часть работы на роботов. К тому же, "таких прецедентов, чтобы страна перешла на 4 дня", нет нигде в мире.

"Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов есть, в перспективе можно говорить. 4-дневка - это такая абстракция", – сказал он.

Незадолго до этого глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин огласил условия, необходимые для сокращения рабочей недели. В интервью Business fm он отметил, что первым условием для перехода на "четырехдневку" является высокий уровень заработной платы и производительности труда. По мнению Орешкина, только в этом случае инициативу поддержат работники и работодатели. Он также пояснил, что зачастую в обществе сокращение рабочей недели ассоциируется со снижением как уровня доходов, так и производительности труда.

Между тем, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил компании оценить последствия сокращения рабочей недели. Соответствующее письмо, подписанное главой союза Александром Шохиным, было разослано членам РСПП в конце августа. Копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

К письму главы союза прилагается анкета, которая состоит из шести вопросов. Так, компании-члены РСПП должны оценить, насколько переход на "четырехдневку" необходим и экономически целесообразен, какие преграды могут помешать этому. К примеру, будут ли против сотрудники, если из-за такого перехода сократят зарплаты и повысятся нагрузки для компенсации потерянного рабочего дня. Или компаниям придется нанимать новых сотрудников, чтобы обеспечить непрерывный технологический процесс, а это чревато ростом издержек и подорожанием продукции.

Компании должны назвать и положительные перспективы сокращения рабочей недели, а также условия, при которых это выгодно для них.

Заполненные анкеты принимаются до 25 сентября. Результаты опроса РСПП предоставит на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также в профильные ведомства.

Ранее Александр Шохин заявлял, что считает переход на четырехдневную рабочую неделю в целом по стране "чересчур радикальным подходом". Однако, по его словам, союз готов включиться в эту работу вместе с правительством и оценить позицию всех заинтересованных сторон.

Между тем, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что сокращение рабочей недели маловероятно и экономически и социально нецелесообразно.

"Потому что это связано с повышением интенсивности труда, то есть износом рабочей силы. Пока нет оснований для таких решений", – заявил Щербаков Interfax-Russia.ru.

По его словам, такое нововведение может привести к снижению производительности труда из-за повышения утомляемости и его интенсивности.

"Нужно искать пути, возможности повышения полезности труда, оплаты труда, а не повышения интенсивности труда", – заключил эксперт.

В свою очередь директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил Interfax-Russia.ru, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но не в ближайшем будущем.

"Технологии улучшаются, они не требуют уже постоянного вмешательства (человека – ИФ), но, тем не менее, не для всех категорий работников это возможно. Пока это невозможно, да, это общемировая тенденция, но не в скоро времени", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в случае увеличения количества рабочих часов в сутки, производительность труда снизится, так как "накапливается усталость".

Между тем, ректор РАНХиГС Владимир Мау считает, что в этой инициативе нет ничего нового.

"Российский рынок труда на кризис реагирует сокращением рабочей недели, а не увольнением. Посмотрим историю наших последних десяти лет, там так и было, у нас сокращают рабочую неделю, ставки, а не увольняют персонал", – сообщил он журналистам.

Он подчеркнул, что и пять лет назад во время дискуссии о том, что автоматизация искусственного интеллекта приведет к выталкиванию человека из отрасли, "тоже начали говорить, а кто вам сказал, что восьмичасовой рабочий день – это естественная норма".

"Когда-то казалось, что 12 часов – это естественная норма, и при другой экономика не может развиваться. При росте производительности она может и будет сокращаться", – сказал ректор РАНХиГС.

По его словам, инвестиции в самообразование, в свое здоровье, семью не менее важны, чем работа, и этому стоит уделять время.

"Человек работает столько, сколько ему нужно, ему интересно, как только он переходит из логики "работаю на хозяина" в "работаю на себя", – подчеркнул Мау.

Обозреватель Сабина Адлейба

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