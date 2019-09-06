Время выбирать друзей

06.09.19 13:37

Фото с сайта Кремля

Interfax-Russia.ru – Заключению мирного договора между Россией и Японией препятствуют военные обязательства Токио перед США.

Очередная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла 5 сентября в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Главы двух государств обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества (прежде всего – в торгово-экономической сфере), проблему заключения мирного договора, а также наметили дальнейшие шаги по развитию дипломатических отношений между странами.

"На первый взгляд, это (решение проблемы мирного договора - ИФ) казалось бы так просто. На самом деле проблема досталась нам из прошлого. Но мы, действительно, – и я, и Синдзо (Абэ - ИФ) - хотим ее разрешить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 1956 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного регулирования всех наших отношений", – заявил Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ВЭФ после встречи с Синдзо Абэ.

В то же время, российский президент указал на военные обязательства Токио перед США, которые, по его словам, не способствуют заключению мирного договора между РФ и Японией.

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора: они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", – сказал Путин.

В продолжение своей речи президент РФ заявил, что намерение США разместить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии и Южной Корее, "вызывает у Москвы беспокойство и озабоченность".

"То, что руководитель Пентагона заявил о том, что США намерены разместить их (РСМД – ИФ) в Японии и Южной Корее, нас не радует, это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство", – отметил глава российского государства.

Путин добавил, что данная тема неоднократно обсуждалась с премьер-министром Японии, в том числе еще до того, как американцы запустили производство таких ракет.

"Если они будут размещены в Японии и в Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы", – сказал президент России.

Ведь, по словам главы РФ, "скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке".

"В этом регионе находятся две очень крупные наши военные базы – надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке. Это серьезное дело и, безусловно, мы не можем не обратить на это внимание, и это тоже будет фактором наших переговоров с Японией и Южной Кореей", – подчеркнул российский лидер.

При этом он уточнил, что Москва пока не знает о реакции японских и корейских партнеров на этот счет.

"Мы с премьер-министром об этом не говорили", – сказал Путин.

В свою очередь Синдзо Абэ заявил, что Япония не получала предложений от США по размещению ракет средней и меньшей дальности на своей территории.

"Что касается размещения американских ракетных систем в Японии, то такого предложения от США не поступало. А та, что сейчас размещена в Японии, – это принадлежит Японии, это японская собственность и это предназначено для защиты", – сказал он во время своего выступления на панельной сессии ВЭФ-2019.

При этом Абэ подчеркнул, что японская система не представляет никакой угрозы для России.

"Например, из этой системы запустить "Томагавк" даже технически невозможно".

В продолжение своей речи Абэ вновь предложил Путину поскорее заключить мирный договор для реализации возможностей развития двусторонних отношений.

"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", – обратился к Путину японский лидер.

Вместе с тем, Абэ выразил надежду на скорейшее смягчение визового режима между РФ и Японией.

"Что касается виз в целом между нашими странами, то каждая из сторон будет принимать меры. В любом случае речь идет о смягчении так называемой визовой системы, это мы сейчас осуществляем. Что касается скорости осуществления таких мер, я надеюсь, что в дальнейшем эта скорость будет увеличиваться, наращиваться", – сказал премьер-министр Японии.

По его словам, с сентября Япония начинает выдавать многократные визы (сроком действия до 5 лет) работникам российских компаний и научных учреждений, имеющих отношение к Плану сотрудничества из восьми пунктов. Кроме того, Токио упростит систему получения виз и для студентов российских вузов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия уже сейчас предоставляет жителям Японии эксклюзивное право посещать Курильские острова без оформления виз.

"Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке", – сказал российский лидер.

По его словам, такой шаг России имеет, в том числе, политическую составляющую, поскольку на эти острова Япония не хочет оформлять визы своим гражданам.

"Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу", – добавил Путин.

Вместе с тем, президент РФ обратил внимание на то, что Япония со своей стороны не выдает визы гражданам России, живущим на территории Крыма.

"Где Япония - а где Крым", – выразил недоумение Путин.

В завершении своей встречи на V Восточном экономическом форуме Путин и Абэ обменялись символическими подарками – регбийными формами (российский президент получил бело-красную экипировку с именем "Владимир" на спине – ИФ). Также премьер-министр Японии вручил президенту РФ гравюру с изображением порта города Ниигата.

Как известно, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы же состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились продолжить переговоры на основе совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года. В соответствии с этим документом, Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора. На встрече 22 января 2019 года стороны подтвердили свои намерения работать над решением спорного вопроса.

Между тем, один из членов японской делегации, посещавшей остров Кунашир в мае текущего года, – депутат японского парламента Маруяма Ходака – высказался о том, что Япония может вернуть себе Курильские острова только военным путем. Слова чиновника вызвали широкий общественный резонанс. Позднее Хоккайдская комиссия по безвизовым обменам между РФ и Японией официально извинилась за некорректные высказывания члена своей делегации, а также выразила несогласие с его позицией.

Как полагает бывший посол РФ в Японии Александр Панов, переговорный процесс между Россией и Японией по вопросам заключения мирного договора изначально имел мало шансов на успех, и даже после нескольких встреч лидеров двух стран рассчитывать на какую-либо позитивную динамику крайне сложно, особенно с учетом военного союза между Вашингтоном и Токио.

"Переговорный процесс уже давно зашел в тупик, практически в самом начале. Нынешняя ситуация дает основание считать, что переговоры останутся в тупике. С одной стороны, Путин давно говорил, что Москва готова вести переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Вместе с тем, этот тезис следует соотнести с тем, что говорил российский президент об американо-японском военно-политическом союзе", – сказал Панов "Интерфаксу".

Так, по его словам, фактически позиция российского руководства состоит в том, что "мирный договор невозможен, пока между Вашингтоном и Токио поддерживаются особые отношения в военной сфере". При этом Панов не исключил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может изменить свою политику в отношении Москвы под давлением значительной части японского истеблишмента, представители которой ожидали уступок с российской стороны.

"Далеко не все в Токио согласны с российским направлением политики Абэ. Ему ставят в упрек уступки Москве. Многие оппоненты японского премьера оценивают такой курс ему в минус. С одной стороны, у Абэ вполне уверенные позиции, и он остается в кресле премьера до 2021 года", – сказал эксперт.

С другой стороны, как полагает экс-посол, нельзя исключать того, что Абэ все же скорректирует позицию Японии на российском направлении.

"Как именно? Если сейчас Япония фактически не участвует в санкциях против России, напротив, всячески демонстрирует готовность развивать отношения, то вполне может дать сигнал сворачиваться в реализации планов по экономическому сотрудничеству с Россией", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что от позиции Японии в отношении мирного договора и двустороннего сотрудничества зависят и перспективы совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

"Перспективы (взаимодействия по совместной хозяйственной деятельности на Курилах – ИФ) зависят от Японии. Мы со своей стороны полностью открыты к сотрудничеству, и мы об этом многократно говорили", – заявил Юрий Трутнев на пресс-конференции во Владивостоке по итогам мероприятий ВЭФ-2019.

Вместе с тем, полпред подчеркнул, что России будет всегда поддерживать реализацию отечественных проектов на Курилах.

"Мы и дальше будем поддерживать проекты на островах Курильской гряды. Получатся проекты совместные (с Японией - ИФ) – будем признательны и будем работать вместе. Не получатся – значит, будут проекты российские или с участием других стран. В любом случае, там живут люди, это наша территория, мы будем ее развивать", – отметил Трутнев.

Обозреватели Наталья Пономарева, Александр Иващенко

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