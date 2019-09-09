Вода прибывает

09.09.19 12:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru - Уровень Амура в Комсомольске-на-Амуре поднялся до 815 см. В зону подтопления попали более 120 жилых домов.

Уровень реки Амур у города Комсомольск-на-Амуре к утру 9 сентября поднялся до 815 см, прибавив за сутки 13 см. При этом опасным уровнем воды в реке считается отметка в 650 см. Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, причиной тому стали проливные дожди, которые принес в регион китайский тайфун Линлин.

"Из-за подъема уровня воды в реке в зону подтопления попали 124 жилых дома и 369 приусадебных участков в микрорайонах "Малая Хапсоль", "Мылки", "Силинский", "Хорпинский", "Парковый", "Менделеева" и "Победа", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данным МЧС, вода зашла в подвалы 10 жилых домов в селах Эммер и Пивань, а также на территорию 30 приусадебных, двух дачных и более 160 земельных участков в нескольких других поселках в Комсомольском районе края. Также подтоплены 22 участка автодорог.

На случай ухудшения паводковой ситуации спасатели развернули в Комсомольске-на-Амуре три пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью 240 человек.

"В двух из них находятся 39 человек, из них 11 детей. Проживающие обеспечены предметами первой необходимости", – отметили в МЧС.

С эвакуированными также работают психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Для защиты Комсомольска-на-Амура от паводка военнослужащие сводного отряда железнодорожного соединения Восточного военного округа (ВВО) по просьбе городской администрации возвели две временные дамбы.

Длина первой из них (расположена вблизи береговой линии Амура) составляет около 3 тыс. м. По данным ВВО, на строительство дамбы ушло свыше 18 тыс. мешков с песком.

Вторую дамбу протяженностью 1 км в длину военные железнодорожники построили в жилом квартале на улице Безымянной. На ее строительство ушло свыше 8 тыс. мешков с песком.

Кроме того, по данным городской администрации, в настоящее время специалисты отсыпают временную дамбу в поселке (микрорайоне) "Парковый", которая должна защитить местных жителей от разлива ручья Теплый ключ.

"Также ведутся работы по понижению уровня воды в ручье Теплый ключ. Жителям поселка необходимо быть готовым к возможной эвакуации. В поселке дежурят автобусы для эвакуации, сотрудники МЧС и администрации города", – сообщили в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Как ранее сообщал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, власти готовы к наихудшему развитию событий.

"Если учитывать нынешнюю ситуацию в Комсомольске-на-Амуре по отношению к 2013 году, то в некоторых местах гидрологическая обстановка ожидается сложнее. Гребень паводка мы ожидаем здесь к 7-9 сентября, в сутки вода пребывает на 13 см. Несложно предположить, что уровень (реки – ИФ) дойдет до 820 см", – сказал чиновник по итогам совещания с министром МЧС России Евгением Зиничевым в Комсомольске-на-Амуре 3 сентября.

Он отметил, что в этот раз специалисты заранее приняли все необходимые меры, чтобы защитить город от наводнения, поэтому ситуация 2013 года не повторится.

"В отличие от 2013 года, уже с 25 июля мы были готовы и понимали, что ситуация сложная. Поэтому здесь была сконцентрирована большая группировка сил и средств. Мы начали заранее отсыпать все опасные точки. У нас есть подтопления, но они абсолютно прогнозируемые. Ситуация находится под полным контролем", – заверил губернатор.

В свою очередь глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал успешными мероприятия по защите от наводнений в Комсомольске-на-Амуре.

"Паводковые явления на Амуре продолжаются уже два месяца. Мы приобрели хороший опыт. Можно сделать вывод, что все наши модели, превентивные мероприятия были проведены правильно", – сказал министр на совещании комиссии по ЧС в регионе.

Вместе с тем Евгений Зиничев высоко оценил работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Амурской области и Хабаровском крае, отметив, что "она показала себя как единый действенный механизм".

В настоящее время, по информации регионального управления МЧС России, в зоне паводка в Хабаровском крае находится 87 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях региона. Водой подтоплено 235 жилых домов, 930 приусадебных участков и более 2 тыс. дач. Кроме того, в регионе размыло 101 участок автодорог.

Также достаточно высоким остается уровень реки Амур у Хабаровска – 601 см (по данным на утро 9 сентября). Во время сильных дождей здесь подтопило 36 жилых домов и 167 земельных участков. Вместе с тем, в зоне паводка остаются 1 тыс. 700 дач, расположенных на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Также, по данным местных властей, в городе подтоплено несколько автодорог, находящихся вблизи береговой черты.

"Сотрудники МЧС РФ ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах и с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. Они оказывают всю необходимую помощь населению, проводят подвоз бутилированной воды, сооружение насыпных дамб. В местах переливов дорог организуется работа дорожной техники для организации проезда, действуют лодочные переправы", – добавили в ведомстве.

На случай ухудшения паводковой ситуации людей готовы принять 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек.

Кроме того, группы спасателей постоянно дежурят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Амурском, Вяземском районах и районе имени Лазо. В общей сложности ликвидацией последствий паводка занимаются более 800 человек, используется более 200 единиц различной техники, в том числе 25 плавсредств.

"По данным Дальневосточного УГМС, на реке Амур у города Хабаровска в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 10-15 см. Уровни категории опасного явления и выше сохраняются на участке от города Хабаровска до села Нижнетамбовское. В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 3-10 см в сутки", – добавили в МЧС.

В связи с этим спасатели советуют владельцам частных домов, находящихся в зоне паводка, расчистить ливневые канализации и водостоки от мусора и растительности, а также позаботиться о сохранности своего имущества (поднять вещи на второй этаж или чердак), а также подготовиться к возможной эвакуации.

Обозреватель Наталья Пономарева

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