Без сенсаций

09.09.19 15:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Все участвовавшие в выборах главы регионов кандидаты сохранили свои посты. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, не выявили.

8 сентября – в единый день голосования – в 85 субъектах страны прошли порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня. Так, в 16 регионах выбирали глав субъектов: в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия.

Кроме того, в 13 регионах выбирали депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве – в Мосгордуму; в трех административных центрах субъектов федерации – Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь – мэров; в 22 столицах – депутатов представительных органов власти. По четырем одномандатным округам – в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях – проходили довыборы депутатов Госдумы, а в Санкт-Петербурге – выборы в 109 муниципальных советов.

По данным Центризбиркома, средний показатель явки избирателей на выборы 8 сентября составил 41,2%.

"Если сравнивать с единым днем голосования в прошлом, 2018 году, явка на этих же выборах была 37,6%... явка (в этом году) выше на 3,5%", – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Никаких сюрпризов в регионах, выбирающих глав, не произошло – все временно исполняющие обязанности и действующие руководители, которые участвовали в выборах, одержали убедительную победу. И как заявила председатель Центризбиркома, вторых туров на выборах губернаторов не будет.

Так, на выборах губернатора Санкт-Петербурга с более 64% голосов победил самовыдвиженец Александр Беглов.

"Ну, и всего-то у него было два соперника, результаты вы видите. В отличие от многих других регионов, здесь конкуренция не ахти какая", – отметила Памфилова.

На выборах главы Республики Алтай, где соревновались представители парламентских партий, победил Олег Хорохордин от "Единой России".

"Там все очень было непросто, видно, что это честная победа, которая досталась в непростых условиях", – сообщила глава ЦИК.

В Башкирии, по ее словам, "была одна из самых высоких конкуренций".

"Радий Фаритович Хабиров, надо отдать ему должное, теперь я это могу сказать, потому что это не агитация, а констатация, не побоялся (выдвинулся от партии "Единая России) никаких конкурентов и выиграл выборы с достойным результатом. У нас практически ни жалоб - ничего. Это очень достойно, это вызывает уважение. Многим другим стоило бы поучиться: веришь в себя, веришь в свои силы - бейся честно с конкурентами и честно выигрываешь", – заявила Памфилова.

Что касается выборов республики Калмыкия, где победил кандидат от "Единой России" Бату Хасиков, то там, как рассказала Памфилова, "Патриоты России" оттеснили одну из парламентских партий – "КПРФ".

Губернатором Ставрополья останется Владимир Владимиров, и в регионе, по словам главы ЦИК, были представлены все парламентские партии, причем, КПСС обогнала "Справедливую Россию".

В Астраханской области побеждает самовыдвиженец Игорь Бабушкин, при этом, отметила Памфилова, "партия Пенсионеров" получила "довольно хороший результат.

Победителем гонки за кресло губернатора Волгоградской области стал кандидат от "Единой России" Андрей Бочаров (http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=1063032), и в бюллетене были полностью представлены все парламентские партии.

Вологодскую область по результатам голосования возглавит Олег Кувшинников.

"Результат, скажем так, вызывающий уважение. Ольга Станиславовна Ширикова из ЛДПР хорошую конкуренцию ему составила, вот была женщина и всех (остальных) обогнала", – отметила глава ЦИК России.

В Курганской области победил самовыдвиженец Вадим Шумков.

"На втором месте КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР тоже представлены парламентские партии", – сообщила Памфилова.

Роман Старовойт от "Единой России" победил на выборах губернатора Курской области с 81,7%.

"Здесь он оторвался от конкурентов очень серьезно", – констатировала Памфилова, похвалив за четвертое место партию "Зеленые".

На выборах главы администрации Липецкой области "в достойной конкурентной борьбе" победил Игорь Артамонов от "Единой России", сказала глава ЦИК, добавив, что среди кандидатов не было представителей ЛДПР.

В Мурманской области победил Андрей Чибис, набравший более 60% голосов, на второй место "вырвался" Максим Белов от ЛДПР, недалеко от него Михаил Андропов. Впервые в списке кандидатов появляется представитель "Гражданской платформы" Виталий Измайлов.

На выборах губернатора Оренбургской области побеждает "единоросс" Денис Паслер, набравший более 65% голосов, на втором месте "с хорошим результатом" Максим Амелин от КПРФ, "а вот "Справедливая Россия", к сожалению, не очень", считает глава Центризбиркома.

На выборах губернатора Сахалинской области, по ее словам, была "сложная ситуация": победил самовыдвиженец Валерий Лимаренко с результатом 56,15% голосов, на втором месте – Максим Корниенко от КПРФ с более 24%.

"Серьезная такая конкуренция, и такой результат. Здесь нет "Справедливой России": три парламентские, дальше "Коммунисты России" и КПСС", – отметила Памфилова.

Губернатором Челябинской области становится самовыдвиженец Андрей Текслер с почти 70% голосов, в Забайкальском крае также победил "очень достойно, с большим отрывом" самовыдвиженец Александр Осипов, набрав почти 90% голосов.

"Очень интересный здесь расклад: здесь больше нет ни одной парламентской партии, смотрите: Пенсионеры ("Партия пенсионеров"), патриоты (России) и "Партия Роста". Такой спектр: от левых до правых, да", – сказала Памфилова.

Вместе с тем Памфилова потребовала не спешить с подведением итогов голосования, а в случае выявления нарушений на выборах после рассмотрения жалоб отменять выборы.

"Если видите, выявляете те или иные нарушения - решительно отменяйте выборы и наказывайте в рамках своей компетенции виновных. Если будут основания – передавайте материалы в правоохранительные органы", – отметила она, призвав не перегружать суды той работой, которую могут сделать сами избирательные комиссии.

По словам главы ЦИК, пока в связи с нарушениями, "не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", итоги голосования будут отменены на 8 избирательных участках в 4 субъектах РФ.

Так, в ходе голосования в Крыму были установлены факты массового вброса бюллетеней – на трех избирательных участках результаты выборов будут отменены и возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по данным ЦИК, на двух избирательных участках Орловской области и участке Сергиева Посада был зафиксирован момент вброса бюллетеней, еще на одном участке Орловской области сильно разнились данные по спискам избирателей с количеством избирательных бюллетеней.

По всем этим участкам итоги голосования были отменены.

"Я думаю – или мозгов нет, или совести", – прокомментировала ситуацию с вбросами глава ЦИК.

Выборные органы Орловской области, по ее словам, направили данные в управление Следственного комитета "для проверки информации, принять меры реагирования вплоть до уголовной ответственности".

Также ЦИК рекомендовал отменить выборы на одном из участков в центральном одномандатном избирательном округе N3 на выборах депутатов Верховного Хурала Республики Тыва. По результатам рассмотрения жалобы "Партии пенсионеров" было выявлено, что на избирательном участке N11 для голосования избирателям выдавали недействительные избирательные бюллетени, в которых вместо пяти зарегистрированных кандидатов было четыре. В избирательном бюллетене отсутствовал кандидат Вячеслав Ондар, восстановленный в своем округе по суду.

Тем не менее, отметила Памфилова, отмена результатов на одном из участков не повлияет на итоги выборов в Хурал, поскольку отставание кандидата Ондара от кандидата, занявшего первое место, составляет более 2 тыс. 500 .

В целом, подчеркнула глава ЦИК, единый день голосования прошел спокойно по сравнению с предыдущими годами, за исключением Санкт-Петербурга, где по решению суда с 12 участков были удалены 17 наблюдателей. С этим вопросом она обещала разобраться предметно.

Кстати, Памфилова призвала коллег из Санкт-Петербурга не торопиться подводить итоги выборов, пока не будут рассмотрены все жалобы и обращения.

"Не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся если надо. Вы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности, что со всем разобрались. Никакой тени сомнений быть не должно", – сказала она.

Что касается расклада по политическим силам, то в Кремле обратили внимание на то, что "Единая Россия" победила в регионов.

"В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство", – такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на это, в ряде регионов партия все же потеряла некоторое число мандатов в местных парламентах по сравнению с предыдущими составами. Такая ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Татарстане, Волгоградской области, Пензе и некоторых других регионах.

"Единая Россия" также "потеряла" 13 мандатов в Мосгордуме. Как сообщила глава ЦИК, эти места заняли представители КПРФ, "Яблока" и "Справедливая Россия". По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых или поддержанных оппозиционными партиями.

Между тем на выборах депутатов в Законодательную думу Хабаровского края победила ЛДПР. Представители этой партии также займут 34 из 35 мест в думе Хабаровска. Согласно итогам голосования, ЛДПР также получила большинство мест в городской думе Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, мэром этого города избран представитель этой партии Александр Жорник.

"Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи и так далее – это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом", – отметил пресс-секретарь президента.

Он считает, что "каждые выборы дают возможность для анализа ситуации, являются поводом для анализа, определенных выводов".

По словам Пескова, он уверен в том, что все партии и кандидаты воспользуются приобретенным в ходе выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам.

"Главное – установка, которую дает президент, которую достаточно внятно и однозначно артикулирует руководитель ЦИК Элла Памфилова – выборы должны быть честные и справедливые".

Обозреватель Анастасия Николаева

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