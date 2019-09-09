Виртуальное вмешательство

09.09.19 16:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Роскомнадзор обвинил Facebook и Google в распространении политрекламы в "день тишины". Эксперты разошлись во мнении, что грозит компаниям за нарушения.

6 сентября Роскомнадзор направил в компании Google, Youtube и Facebook письма с призывом не допустить политической агитации на указанных интернет-площадках в "день тишины" 7 сентября и в единый день голосования 8 сентября. Как сообщала пресс-служба Роскомнадзора, несоблюдение этих рекомендаций будет расценено как вмешательство в суверенные дела РФ и попытка повлиять на выборы в Мосгордуму.

8 сентября Роскомнадзор заявил об обнаружении политической рекламы на ресурсах Гугл, Ютюб и Фейсбук во время выборов в России.

"В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в Единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Гугл, в социальной сети Фейсбук и на видеохостинге Ютюб политической рекламы. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ", – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Роскомнадзор считает такие действия со стороны иностранных компаний недопустимыми.

Между тем, член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал журналистам, что попробовал найти информацию о выборах в Мосгордуму в Гугл. По словам Малькевича, поисковик направил его на страницу с "Умным голосованием" оппозиционера Алексея Навального. Парламентарий назвал это возможным свидетельством об иностранном вмешательстве в дела РФ, так как данная компания была предупреждена Роскомнадзором о запрете политической агитации в день голосования.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что в ближайшие дни могут появиться законодательные инициативы по предотвращению политической агитации с помощью Гугл и Фэйсбук. По его словам, в законодательстве РФ есть "серые зоны", которые необходимо закрыть.

"В частности, запрещается использовать иностранную помощь для ведения выборов, а вот наказание слабовато за это. Речь идет именно о сознательной деятельности, когда люди сотрудничают с теми структурами, которые иначе как нежелательными не назовешь", – сказал Климов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам сенатора, существуют практические методы противодействия незаконной политической рекламе в интернет-сервисах, за которые отвечают соответствующие органы исполнительной власти. Он подчеркнул, что комиссия намерена обсудить различные предложения по борьбе с вмешательством на одном из ближайших заседаний.

"Мы пригласим также (на заседание – ИФ) представителей правоохранительных органов, Роскомнадзор, коллег из Общественной палаты", – сказал Климов.

В свою очередь Роскомнадзор отправит информацию о нарушении компаниями Google и Facebook российского законодательства для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

"Установленные факты нарушений будут переданы для рассмотрения в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", – отмечается в сообщении Роскомнадзора, которое находится в распоряжении "Интерфакса".

Вопросы к этим компаниям касаемо вмешательства в выборы у Роскомнадзора возникают не в первый раз.

"В прошлом году мы уже отрабатывали с указанными компаниями аналогичные ситуации. В их адрес были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это запрещено российским законом", – поясняется в сообщении.

Однако, как утверждают авторы письма, эти рекомендации были проигнорированы.

Между тем, компания Facebook в ответ на заявление Роскомнадзора заявила, что проверяет контент на нарушение требований местного законодательства о выборах. Однако ответственность за нарушения лежит не на соцсети, а на рекламодателях, которые размещают свои посты на Фэйсбуке.

"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", – сообщили в пресс-службе компании в России на запрос "Интерфакса" в понедельник.

В Facebook не ответили на вопрос о том, появится ли представитель компании на заседании парламентской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, а также о том, известно ли компании, какие конкретно факты политической рекламы обнаружили в Роскомнадзоре.

Компания Google в свою очередь заявила, что политическая реклама не должна нарушать местные законы.

"Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована", – заявили в пресс-службе компании Google в ответ на запрос "Интерфакса".

Между тем, председатель правления Фонда развития гражданского общества, политолог Константин Костин считает, что проблема вмешательства в выборы с помощью интернет-сервисов достаточно серьезная.

"Сегодня крупные сервисы, особенно почтовые, поисковые, по сути являются крупнейшими медиа, точками входа в интернет, через них, а не через главные страницы новостных ресурсов, пользователи разыскивают интересный контент, в том числе о политике и выборах", – пояснил Костин в беседе с Interfax-Russia.ru.

По этой причине данное ограничение обязательно должно распространяться и на них. Более того, считает политолог, компаниям не сложно просто удалить контент, которые нарушает законодательные нормы.

"У нас исключения есть только для наружной рекламы. Потому что наружную рекламу чисто технологически переклеить за день крайне сложно. В пятницу еще день агитации, в субботу в 0:00 начинается "день тишины". За час демонтировать десятки щитов по всей стране крайне тяжело", – подчеркнул эксперт.

Остальные медиа, к которым относятся и интернет-сервисы, должны выполнять эти требования, убежден Костин.

"Просто надо усилить здесь позицию Роскомнадзора соответствующей законодательной нормой. Необходимо прописать, что они (сервисы – ИФ) должны под этот надзор попадать и соблюдать закон, предусмотреть какую-то меру ответственности, и все", – заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

По словам эксперта, в данной ситуации компании не смогут привлечь к ответственности, так как мера пресечения за это не прописана в законодательстве.

"Поэтому нужна соответствующая законодательная база. Причем работать над этой базой надо вместе с представителями индустрии – вместе с представителями Фэйсбука, Гугла, Яндекса и так далее", – заключил Костин.

В свою очередь генеральный директор НП "Институт политических исследований" Сергей Марков придерживается иного мнения. В беседе с Interfax-Russia.ru он заявил, что прозвучавшие в СМИ предположения о блокировке сервисов на территории России могут воплотиться в реальность.

"Рано или поздно война российских властей и Фэйсбука перейдет в открытую фазу. Дело в том, что она уже идет очень активно", – сказал эксперт.

По его словам, руководство Фэйсбука, Гугла, Твиттера и Ютьюба намеренно манипулирует информационными потоками так, чтобы публикации Навального и его сторонников получали больше просмотров, чем у сторонников действующей власти. Эти сервисы также блокируют аккаунты сторонников Путина по "надуманным предлогам".

"Мне кажется, что со стороны российской власти пытаться добиться, чтобы они это как-то исправили, малорезультативно. Они рассматривают Россию как своего стратегического врага", – подчеркнул Марков.

Однако, считает собеседник Interfax-Russia.ru, хотя политическая агитация и размещалась на этих сайтах в день голосования и перед ним, в данном случае она не сильно повлияла на ход выборов.

"Я думаю, что многие из этих публикаций не носили характер такого грубого нарушения закона, потому что не очень сильно повлияли на ход голосования", – заключил эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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