Ставка на инновации

10.09.19 14:17

© РИА Новости. Кирилл Калинников

Interfax-Russia.ru – Продвижением российских стартапов на рынок Китая займутся специальные "акселераторы".

Российско-китайский центр инновационного предпринимательства (РКЦИП) и Технопарк "Русский" Дальневосточного федерального университета (ДВФУ, Приморский край) во время Восточного экономического форума-2019 (ВЭФ) подписали соглашение о создании "Российско-китайских акселераторов" в Москве и Владивостоке. Благодаря новой структуре молодые российские компании смогут выходить со своими продуктами на рынки Китая, а китайские корпорации и фонды в свою очередь получат доступ к инновационным проектам РФ.

"Наша задача – открыть окно возможностей для российских инновационных компаний, дать возможность выхода на китайский рынок, помочь с выбором сильных и надежных партнеров, сделать так, чтобы, в конечном счете, выиграли экономики в обеих странах", – заявила после подписания соглашения глава "Российско-китайского центра инновационного предпринимательства" Вера Пронькина.

По ее словам, руководителем акселератора назначена Мария Балиоз, которая за свою карьеру запустила уже более 60 международных кейсов с общим бюджетом около 105 млн рублей.

"Я очень благодарна за оказанное мне доверие возглавить Российско-китайский акселератор. Мы будем по максимуму помогать российским проектам выходить на рынок Китая. До конца 2019 годы мы планируем отправить один или два проекта в Китай", – в свою очередь отметила Балиоз.

Партнером "Российско-китайских акселераторов" выступит президент компании "Инвестиционный менеджмент Шуанчуанцзе" (г. Пекин, КНР) Мяо Инвэй. В управлении его инвестиционного фонда 1,5 трлн юаней. Более того, Мяо Инвэй является одним из создателей китайской Кремниевой долины – крупнейшего технокластера, который включает в себя 24 мини города с IT улицами и центрами трансфера и коммерциализации инноваций.

"Международная ситуация улучшается и предприятия ищут возможности для инноваций. В КНР 8 млн выпускников вузов, которые идут в E-commerce, интернет, давая нам дальнейший стимул для технологического развития", – сообщил Мяо Инвэй в кулуарах Российско-китайского молодежного форума инновационного предпринимательства, прошедшего 10-11 июня в Москве.

По его словам, КНР делает ставку именно на молодежное предпринимательство.

"Поэтому мы пропагандируем полную открытость, чтобы каждый студент или выпускник мог поучаствовать в инновационном процессе. Мы создали разного рода пространства, чтобы помочь развиваться молодым предпринимателям", – добавил Мяо Инвэй.

Помимо этого, как сообщили в пресс-службе РКЦИП, летом Российско-китайский центр инновационного предпринимательства договорился с Российским экономическим университетом (РУЭ) имени Г.В. Плеханова о создании совместной российско-китайской образовательной программы. Кроме того, по итогам июньского Российско-китайского молодежного форума инновационного предпринимательства были созданы российско-китайский молодежный клуб развития инноваций и российско-китайский союз талантов.

Еще одним шагом на пути развития российско-китайских отношений стал форум СМИ РФ и КНР, который прошел во Владивостоке в преддверии V ВЭФ. Как отметил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, такой обмен мнениями был полезен для обеих сторон.

"Мы знаем, что состоявшийся обмен мнениями и консультации были полезны для всех сторон. Неслучайно в ходе форума говорилось о том, что отношения между СМИ России и Китая, как и отношения между РФ и Китаем, носят особый характер", – сказал он на закрытии форума.

Чиновник также добавил, что по итогам медиасаммита представители "Российской газеты" и "Женьминь Хуабао" подписали соглашение о сотрудничестве.

Значимость прошедшего медиафорума в развитии отношений РФ и Китая отметил и замруководителя Главного государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР Фань Вэйпин.

"Прошли переговоры и консультации, мы достигли больших успехов, итоги нынешнего форума СМИ обязательно будут внесены в историческую страницу. Это мероприятие обязательно выведет взаимодействие (двух стран) в медиасфере на более высокий уровень", – заявил он.

Напомним, что темой пленарного заседания Российско-китайского медиафорума стало "Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики". Участники мероприятия обсудили перспективы медиасотрудничества в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, а также вопросы сохранения профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа. В прошедшем форуме СМИ России и Китая участвовали представители ведущих средств массовой информации, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.

"Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, Китай - крупнейшим медийным рынком Азии. Наши СМИ сталкиваются с похожими вызовами. Это недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики, что стало темой встречи", – в свою очередь вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко на пленарном заседании Форума СМИ России и Китая.

Он подчеркнул, что СМИ России и Китая уже взаимодействуют между собой, решая важнейшие задачи в своей сфере.

"То, что связи российских и китайских СМИ набирают силу - очевидно. За год число участников российско-китайского сотрудничества в медиасфере увеличилось с 30 до 50", – добавил вице-премьер.

Он уточнил, что в 2018 году прошло 60 совместных мероприятий, их количество планируется увеличить.

"Ни с одной другой стороной мира у них нет таких взаимоотношений. Сейчас есть план удвоить это число. Уже готова программа из 120 совместных мероприятий. Это стало результатом наших намерений провести Года цифрового сотрудничества в медиасфере", – отметил Чуйченко.

По его словам, очередной российско-китайский форум медиа пройдет в китайском городе Уси в ноябре. На нем планируется обсудить возможности сотрудничества в сфере развития технологических платформ для дистрибуции контента, вопросы регулирования интернета, производства цифровых медиа продуктов, включая анимацию и игры, создание мультимедийной продукции, в том числе использование цифровых технологий в дополнение к традиционным журналам и радиопередачам.

Вместе с тем, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, 17 сентября в Санкт-Петербурге состоится встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР, Ли Кэцян рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отношения между Китаем и Россией имеют более значительную стратегическую ценность, нежели любые другие отношения между крупными странами. Этот визит знаменует зарю новой эры в двусторонних отношениях", – приводит агентство слова представителя МИД КНР.

Ожидается, что в рамках визита китайского лидера в Россию будут подписаны соглашения о практическом сотрудничестве РФ и КНР в сферах торговли, авиационной и космической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, науки и инноваций.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"