Раздор из-за выборов

11.09.19 13:52

© РИА Новости. Марк Агнор

Interfax-Russia.ru – Глава Бурятии призвал протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ.

Выборы мэра Улан-Удэ прошли в Бурятии в Единый день голосования 8 сентября. Больше всего голосов избирателей, по данным местного Избиркома, набрал врио главы городской администрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. Его соперника – кандидата от партии КПРФ, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, как сообщили в комиссии, – поддержали 36,58% проголосовавших.

Такой исход выборов устроил далеко не всех. Поздно вечером 9 сентября около 200 жителей Улан-Удэ собрались у здания республиканского правительства с требованиями отменить итоги прошедшего голосования.

"Люди собрались для общения, мы это митингом не называем и не считаем. Мы собрались, чтобы поговорить с представителем правительства о нарушениях на прошедших выборах. Люди хотят отмены результатов выборов и новое голосование", – сообщил тогда "Интерфаксу" депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов.

Парламентарий также рассказал, что пытался попасть на прием к главе республики Алексею Цыденову, но во встрече ему отказали.

В свою очередь сотрудники полиции разогнали собравшихся на площади Советов, задержав при этом двух человек.

"Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 (мелкое хулиганство), 20.2 (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ, второй – статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", – пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Цыренов оказался в числе – об этом "Интерфаксу" сообщил его помощник Тимур Нимаев.

"Люди в масках разбили окна автомобиля, где сидел Баир. Его доставили в отдел полиции Железнодорожного района. Сюда же приехал адвокат депутата, представитель прокуратуры, уполномоченный по правам человека", – сказал Нимаев.

По его словам, во время задержания Цыренов получил травмы.

Позднее Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал Цыренова за участие в несанкционированной акции.

"Суд признал Цыренова виновным по ч.5 ст.20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему штраф 15 тыс. рублей", – сообщил журналистам его адвокат Сергей Федоров.

По мнению правозащитника, данное судебное решения является незаконным.

"Я считаю, что решение незаконно, и мы отправим мотивированную жалобу, где изложим доводы. Прямых доказательств (участия в акции - ИФ) нет, мы не усматриваем никаких признаков состава нарушения, так как (на площади Советов 9 сентября – ИФ) Баир лишь подходил разговаривать с начальником управления МВД по Улан-Удэ", – пояснил Федоров.

Сам Цыренов заявил, что считает действия сотрудников полиции незаконными. Он отметил, что оперативники топорами разбили стекла его автомобиля и силой вытащили его из машины.

"Есть подозрение, что будут еще дела на меня и на моих товарищей, чтобы изолировать нас друг от друга, чтобы подавить общение людей, их реакцию", – добавил депутат.

Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей Улан-Удэ принять результаты выборов мэра столицы республики, на которых победил самовыдвиженец Игорь Шутенков. Видеообращение чиновника появилось на его странице в Фейсбуке.

"К сожалению, сейчас не очень спокойно на площади Советов. Но выборы прошли, жители города сделали свой выбор. У разных кандидатов были разные предложения, их так или иначе поддержали жители города, и мы в своей работе будем их также учитывать, поскольку мы с вами живем в одном городе, и все предложения всех жителей города для нас важны", – сказал Цыденов.

В продолжение своих слов чиновник попросил собравшихся на площади Советов не призывать своих знакомых к участию в акции.

"Хочу обратиться к тем, кто призывает кого-то на площадь. Не подставляйте тех, кто вам доверяет, не призывайте к нарушению закона. Все вопросы можно решить, можно все обсудить, но в рамках закона и в рамках открытого диалога", – подчеркнул Цыденов.

При этом глава Бурятии поблагодарил полицию и Росгвардию "за сдержанные и профессиональные действия".

В свою очередь Тимур Нимаев (помощник депутата народного Хурала Бурятии Баира Цыренова) сообщил "Интерфаксу", что у здания республиканского правительства до сих пор находятся люди, организованы одиночные пикеты.

"Задержанные накануне Цыренов, активист Дмитрий Баиров и коммунист Алексей Ихиритов, находятся в Советском районном суде. Им инкриминируют организацию и участие в несанкционированном митинге", – сказал он.

Он также рассказал, что после задержания Цыренова из-за повышенного давления отвозили в больницу, однако затем вернули в отдел полиции. Медицинская помощь, по его словам, также потребовалась и Баирову.

Вместе с тем, протесты после выборов мэра Улан-Удэ прокомментировал первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев.

"Мое мнение о провокаторах – вот это и есть черти, провоцировать людей на площади, хайповать на выборной теме, если сами не работали с избирателями в поле, кто виноват? Кто из кандидатов имея программу, убедил избирателей, тому люди и поверили, те же два депутата горсовета от КПРФ – они смогли и им люди доверили голоса, считаете, что нарушен закон – в суд, а не криком и воплем на площадь, собирая зевак и провоцируя полицию!", – написал он в Фейсбуке.

Судя по комментариям под этим постом, позиция зампреда среди его подписчиков поддержки не нашла.

Между тем, директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев объяснил происходящее в Бурятии особенностями местного общества.

"Бурятия в силу своего национального состава – это родоклановое общество. (На выборах – ИФ) идет перестановка кланов, куда входят не только начальники, политики, бизнесмены, но и рядовые члены общества. Иными словами, здесь за кандидатами стоят не просто политические силы, но и целые кровно-территориальные объединения, поэтому поражение своего кандидата люди воспринимается очень болезненно", – пояснил эксперт Interfax-Russia.ru.

Политолог убежден, что протеста было не избежать, поскольку при победе любого кандидата остались бы недовольные.

"Может быть, были нарушения, может быть, не были, но возмущения должны быть в любом случае", – отметил Журавлев.

Обозреватель Наталья Пономарева

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