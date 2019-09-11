Беспокойные выборы

11.09.19 15:43

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Избирком Санкт-Петербурга утвердил итоги выборов губернатора, но настаивает на отмене пока не озвученных итогов муниципальных выборов по ряду округов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги выборов губернатора – Александр Беглов одержал победу, набрав 64,43% голосов избирателей. За врио губернатора Беглова проголосовали 734 тыс. 903 человека. Кандидат "Справедливой России" Надежда Тихонова набрала 192 тыс. 114 голосов. Выдвинутый "Гражданской платформой" Михаил Амосов получил 182 тыс. 797 голосов. Явка на выборах губернатора составила 30,07%, или 1 млн 147 тыс. 45 человек.

За утверждение итогов проголосовали 13 из 14 членов комиссии; против выступила представитель партии "Яблоко" Ольга Покровская, заявив особое мнение с указанием на недостаток конкуренции и большое количество жалоб на нарушения.

Собственно говоря, о безоговорочной победе Беглова стало известно уже на следующий день после выборов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такой результат ожидаемым, а победу Беглова – "внушительным устойчивым результатом".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также считает, что победа Беглова была заслуженной.

"Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес, он, что называется, отпахал эту кампанию – активнейшим образом встречался с гражданами, откликался на их обращения. Параллельно с этим уже многое было сделано им как временно исполняющим обязанности, и люди почувствовали новую энергетику, новую динамику, почувствовали высочайшую заинтересованность временно исполняющего обязанности придать городу новое развитие", – заявила Матвиенко журналистам.

По ее словам, победа Беглова на выборах не была для нее неожиданностью, она была уверена, что они пройдут в один тур.

Сам же Беглов поручил подчиненным включить в программу развития города предложения, высказанные в ходе предвыборной гонки другими кандидатами в губернаторы.

"Жители города приняли нашу программу. Я считаю, что нужно учесть программы других кандидатов в губернаторы Петербурга, взять из этих программ наиболее ясные и понятные моменты, проконсультироваться с ними по этому поводу, чтобы это уже нашло отражение в нашей общей программе. Ну и конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет на 2020 год", – сказал Беглов на заседании правительства.

Он отметил, что "команда собрана", призвал не сбавлять темпов работы и каждого члена правительства проработать свои направления. При этом основными направлениями работы Беглов назвал принятие бюджета на 2020 и последующие годы, подготовку к зиме, окончание работ по благоустройству, завершение программы "холодный чердак", завершение работ по проблеме обманутых дольщиков и работу с тарифами.

В то же время, муниципальные выборы в городе прошли не без нареканий. По словам Эллы Памфиловой, было зафиксировано большое количество нарушений, с 12 участков по решению суда удалили 17 наблюдателей.

"Не нравится мне эта ситуация", – отметила Памфилова, добавив, что сотрудники аппарата ЦИК хотели бы разобраться с мотивами подобного решения судов.

В связи с этим глава Центризбиркома предложила не торопиться с подведением итогов выборов.

"Особенно хочу предупредить Санкт-Петербург: не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся если надо. Вы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности, что со всем разобрались. Никакой тени сомнений быть не должно", – заявила она.

Памфилова напомнила главе регионального ЦИК Виктору Миненко о том, что он должен лично контролировать разбор всех зафиксированных нарушений.

Вместе с тем официальные итоги муниципальной кампании пока не обнародованы: в Единый день голосования петербуржцы выбирали не только губернатора, но и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. В единый день голосования проводились выборы депутатов 110 муниципальных образований, в которых замещается 1 тыс. 560 мандатов. Для участия в выборах были зарегистрированы 5 тыс. 372 кандидата: 1 тыс. 678 – самовыдвиженцы, 1 тыс. 471 – от "Единой России", 510 – от "Справедливой России", 505 представителей ЛДПР, 436 – от КПРФ, 409 – от партии "Яблоко", 241 – от "Партии Роста".

Причем, накануне в Санкт-Петербургской избирательной комиссии заявили, что будут настаивать на признании недействительными муниципальных выборов в ряде округов из-за допущенных нарушений.

В пресс-службе комиссии "Интерфаксу" не уточнили конкретные муниципалитеты, в которых могут отменить итоги выборов, однако, как рассказали в избиркоме, речь идет о Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах.

"Возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов (...) аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах", – добавили в пресс-службе.

В Горизбиркоме напомнили, что признать итоги голосования и результаты выборов недействительными могут окружные избирательные комиссии (ОИК) или избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) не позднее 10 дней со дня голосования.

"Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными", – подчеркнули в пресс-службе.

Со своей стороны Центральная избирательная комиссия РФ заявила о поддержке любых решительных мер в отношении ИКМО Петербурга, где были выявлены серьезные нарушения.

В ЦИК отметили многочисленность обращений по муниципальным выборам в Петербурге: горожане сообщают о высоком уровне "надомного" голосования, вбросах бюллетеней, удалении наблюдателей с участков, фальсификации избирательной документации. Особую озабоченность Центризбиркома вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования.

При этом в комиссии напомнили, что заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой не торопиться с определением результатов касалось исключительно муниципальных.

"Указанная ситуация в очередной раз свидетельствует о необходимости внесения в законодательство о выборах изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований и повышение степени их ответственности за нарушения прав участников избирательного процесса. Соответствующий пакет предложений будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время", – добавили в комиссии.

Тем временем Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал четыре исковых заявления о признании недействительными итогов голосования в одном из муниципальных округов города. Иски к избирательной комиссии муниципального округа Лиговка-Ямская по многомандатному избирательному округу N242 подали Ольга Вавилова ("Единая Россия"), Денис Потеха (самовыдвиженец), Сергей Логинов (самовыдвиженец) и Богдан Балюк (самовыдвиженец).

Основная причина исков – утрата данной избирательной комиссией 100 бюллетеней, что могло исказить реальную картину голосования, сообщили в судебной пресс-службе.

Со своей стороны в "Справедливой России" собираются оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах. Как сообщила в Фейсбуке председатель совета Санкт-Петербургского отделения партии Марина Шишкина, речь идет о муниципальных образованиях: 15, Сосновское, Московская застава, Озеро Долгое, Коломяги, Юнтолово, Черная речка и Пискаревка.

Кроме того, заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков передал главе ЦИК РФ обращение о выявленных партией нарушениях на муниципальных выборах в городе. В партии указывают на подмен бюллетеней в ящиках для надомного голосования и препятствование работе наблюдателей, а также обращают внимание на до сих пор не подведенные итоги муниципальных выборов.

Кандидат в депутаты по муниципальному округу Екатерингофский Александр Шуршев в беседе с "Интерфаксом" также упоминал о предполагаемых фактах подмены бюллетеней в урнах для надомного голосования.

Между тем в Общественной палате Санкт-Петербурга считают, что система муниципалитетов в Петербурге вообще утратила актуальность.

"Муниципальная кампания была сложной. На ее старте мы видели много нарушений. И вопрос у всех на слуху. Мы должны задуматься насколько действующая система местного самоуправления отвечает своим целям и задачам. Вероятно, деление города на такие образования неактуально. Необходимо укрупнение муниципальных образований", – высказал свою точку зрения председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Петербурга Станислав Еремеев.

Со своей стороны председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов обратил внимание на то, что только 5% жалоб, поступивших в Общественную палату, касались губернаторских выборов, остальные были связаны с муниципальными.

"Пока представляется, что есть необходимость разделять выборы губернаторские и муниципальные. Сложно и избирателям, еще труднее организации процесса", – отметил Шамахов, добавив, что палата планирует обсудить этот вопрос.

Кроме того, в Общественной палате считают необходимым расширить практику создания за пределами региона участков для голосования, а также внедрить цифровое голосование.

"Такое голосование могло бы повысить явку, увеличить аудиторию участников выборов. Будем ставить этот вопрос перед избиркомами, чтобы как можно скорее было представлено электронное голосование", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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