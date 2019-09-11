Освободить и перепроверить

11.09.19 16:56

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.

Мещанский суд Москвы вернул в генеральную прокуратуру РФ уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого "дела "Седьмой студии".

"Суд, изучив материалы дела и выслушав мнение участников процесса, считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору", - говорится в решении судьи Ирина Аккуратовой.

Инициатором выступила сама Аккуратова, по мнению которой в обвинительном заключении имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора.

"Судом ставится на обсуждение вопрос о возвращении дела прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, содержащем противоречия, препятствующие его рассмотрению судом и постановлению приговора", – заявила Аккуратова на заседании.

По ее словам, в обвинительном заключении не указано, какие именно мероприятия в рамках проекта "Платформа" не были проведены, в чем выразилось занижение стоимости, а также указала на неточности в суммах.

Гособвинение возражало против этой инициативы: по словам прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет. Он подчеркнул, что во время своего выступления Аккуратова не привела "ни одного конкретного мотива, которому мы могли бы возразить".

На обжаловать решения суда у прокуратуры есть 10 дней.

Впрочем, подсудимые и адвокаты частично поддержали инициативу судьи. Однако, по их мнению, тех доказательств, что уже имеются в распоряжении суда, достаточно для оправдательного приговора.

Комиссия, которая занималась "комплексной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизой" по "делу "Седьмой студии", не смогла найти доказательства хищения государственных денег обвиняемыми. Более того, эксперты высоко оценили значимость проекта "Платформа" режиссера Кирилла Серебренникова для российской культуры.

"Определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета", – огласила заключение комиссии судья Ирина Аккуратова 16 августа.

По той же причине эксперты не смогли определить, было ли хищение средств вообще.

"Проект "Платформа" стал важным социально-эстетическим и культурным явлением российской культурной жизни первой половины нашего десятилетия", – говорится в заключении.

В свою очередь адвокат Кирилла Серебренникова сказал, что защита удовлетворена выводами комиссии, которая подтвердила, что при реализации проекта "Платформа" "никто ничего не украл". Он подчеркнул, что эксперты лишь подтвердили невиновность фигурантов дела "Седьмой студии". Более того, это доказывает, что "деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно".

Указанная экспертиза была назначена Мещанским судом 15 апреля.

Эксперты должны были выяснить, в частности, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" с 2011 по 2014 год получала деньги из Минкультуры и других источников, какова общая сумма всех расходов студии и конкретно расходов, не связанных с реализацией проекта "Платформа".

С инициативой о назначении экспертизы "для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия", выступила Ирина Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами в суде.

Делу повод

Фигуранты "дела "Седьмой студии" обвиняются в растрате 133 млн рублей из государственного бюджета. Эти деньги были выделены с 2011 по 2014 год на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа", основанного Кириллом Серебренниковым.

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые не признают свою вину. Защита утверждает, что все средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы". А ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы студии госфинансирования.

Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой с начала 2018 года рассматривалось в особом порядке, так как она единственная из фигурантов признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания против бывших коллег по студии. Однако 11 апреля 2019 года Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой генеральному прокурору. По мнению суда, первоначальные показания Масляевой были неконкретны и лишены важной информации. В частности, она не обозначила свою роль в совершенном преступлении, а в ходе процесса заявила, что ей неизвестны обстоятельства хищения денежных средств.

16 июля 2019 года адвокат Масляевой Юрий Ефименко сообщил, что следователь освободил ее под подписку о невыезде.

"Следователь пошел нам навстречу и удовлетворил наше ходатайство об освобождении Масляевой из-под домашнего ареста", - сказал Ефименко.

Ранее, в апреле 2019 года, Московский городской суд также освободил под подписку о невыезде Кирилла Серебренникова, который с 23 августа 2017 года находился под домашним арестом.

Обозреватель Сабина Адлейба

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