Успеть до холодов

12.09.19 13:43

© РИА Новости. Глеб Ильинский

Interfax-Russia.ru – Команда Кусто предложила свою помощь в транспортировке оставшихся 75 белух из "китовой тюрьмы" к Охотскому морю. Ученые опасаются, что животных не успеют выпустить до зимы.

Французский океанограф Жан-Мишель Кусто обратился во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) с просьбой ускорить выпуск белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, и предложил свою помощь в транспортировке животных к берегам Охотского моря.

"Мы обеспокоены тем, что осталось менее двух месяцев для транспортировки из бухты Средняя (Приморье) оставшихся 75 белух для выпуска в их естественную среду обитания. Поэтому мы снова предлагаем помощь нашей команды - если это необходимо, мы можем предоставить опытный персонал для того, чтобы дополнить имеющееся у вас количество членов команды", – говорится в письме океанолога, направленном во ВНИРО.

Кусто также отмечает, что при помощи его коллег ВНИРО сможет за раз доставить к месту выпуска большее количество животных.

"Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы российское правительство подтвердило свое лидерство и осуществило свои намерения по выпуску всех оставшихся 75 белух в течение следующих 2 месяцев. Если наша помощь окажется полезной, мы по-прежнему готовы сотрудничать с вами в этой важной операции", – добавил он.

Отметим, что текст письма океанолога агентству "Интерфакс-Дальний Восток" предоставила общественная экологическая организация "Экологическая вахта Сахалина", которая также пристально следит за ситуацией с узниками "китовой тюрьмы".

Ранее пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов заявлял "Интерфаксу", что вывоз белух из приморской "китовой тюрьмы" к месту выпуска задерживается из-за паводка на реке Амур.

"У нас все готово. Как только уровень воды в Амуре снизится, начнем новый этап транспортировки. Ориентируемся на следующую неделю, будем смотреть по погодным условиям", – заявил представитель института 11 сентября.

Как пояснил Смородов, транспортировку тормозит слишком высокий уровень воды в реке у Николаевска-на-Амуре. В Хабаровске, где животных с автомобилей перегружают на речной транспорт, как отметил пресс-секретарь ВНИРО, ситуация нормализовалась, и можно было бы начинать работы уже сейчас.

Также собеседник агентства уточнил, что схема транспортировки китов останется прежней: сначала животных (в специальных бассейнах) на фурах довезут до Хабаровска, оттуда уже речным транспортом – до Николаевска-на-Амуре, а после – автотранспортом до побережья Охотского моря.

"Схема зарекомендовала себя положительно, все животные (косатки) благополучно были доставлены до Охотского моря, поэтому ее мы менять не будем", – отметил Алексей Смородов.

Между тем, в Гринпис России серьезно опасаются, что используя данную схему, ВНИРО может не успеть перевезти всех белух до наступления холодов. Поэтому экологи обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой задействовать флот для освобождения китов из бухты Средняя в Приморье. Поскольку ранее руководство Тихоокеанского флота (ТОФ) согласилось принять участие в такой операции.

"Мы отправили министру обороны России Сергею Шойгу письмо, где просим найти судно, которое могло бы забрать несколько десятков особей из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море", – сообщили "Интерфаксу" в российском отделении Гринпис.

Экологи уверены, что "поддержка со стороны Военно-морского флота Российской Федерации является критически важной для успешного завершения операции".

"По мнению специалистов ВНИРО и команды Кусто, перевозка значительного количества белух на крупном судне к месту выпуска в район Шантарских островов была бы идеальным решением с точки зрения сохранения здоровья животных. Мы уверены, что такое судно в составе Российского Флота имеется", – говорится в тексте письма к главе Минобороны, копией которого располагает "Интерфакс".

Зоозащитники опасаются, что без помощи судна Минобороны животных могут не успеть освободить из "китовой тюрьмы" до сезона штормов. По данным Гринпис, вывоз осуществляется один раз в три недели по три-четыре контейнера, в каждом из которых по три белухи. Всего же в бухте остается 75 животных.

"Таким образом, для выпуска всех животных понадобится не менее пяти-шести транспортировок. При сохранении существующей логистической схемы транспортировки, выпустить всех животных до начала осенних штормов в Охотском море в конце октября – начале ноября, представляется невозможным", – заявили в Гринпис.

Таким образом, по словам эксперта Гринпис России Оганеса Таргуляна, выпуск китообразных практически под угрозой срыва.

Как сообщалось, 4 сентября директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин сообщил, что 12 белух из "китовой тюрьмы" выпустят в середине сентября. По остальным 63 животным, по его словам, решение пока не принято, не исключено, что часть из них могут распределить по российским центрам.

"Мы готовим сейчас партию, повезем где-то в середине месяца, дату пока сказать не могу, но где-то еще 12 штук будем выпускать. Как такового графика (вывоза) нет, потому что помимо погодных факторов еще есть возможность распределить частично животных по российским центрам, но окончательного решения по этому вопросу нет", – сказал глава ВНИРО на пресс-конференции в Мурманске.

В свою очередь Коалиция "Свободу косаткам и белухам" выступила против такой инициативы, заявив, что общественность требует освободить всех белух без исключения.

"Мировая и российская общественность пристально следит за ситуацией и требует освобождения всех белух без исключения. Более 1,5 млн людей подписали петицию за освобождение. Отдать белух в дельфинарии – это неразумное решение. Общественность не примет его", – сообщалось в социальных сетях коалиции.

Экологи отметили, что понимают сложность транспортировки всех животных к месту выпуска в столько короткие сроки (до наступления зимы), но призывают ВНИРО не отказываться от выпуска.

"Мы понимаем, что организовать транспортировку такого количества животных в сжатый срок не просто, но вариант отдать белух в дельфинарии – не должен даже рассматриваться. Транспортировка на машинах – это не единственный вариант, есть еще вариант транспортировки морем или самолетом", – заявили в Коалиции.

Как сообщалось, первую партию животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, вывезли из "китовой тюрьмы" 21 июня. Затем к месту выпуска поочередно отправились вторая и третья группы китов (по три косатки каждая). Последнюю – четвертую партию животных (две косатки и шесть белух) выпустили в Охотское море в конце августа. Как отмечал Колончин, все выпущенные животные живы, здоровы и уже воссоединились со своими сородичами.

"Все живы, восстановились со своими семьями. Нам удалось взять анализ, будем делать ДНК тех косаток, с которыми воссоединились наши косатки с маячками, чтобы доказать, близкие это родственники или нет. Потому что если это не близкие родственники, это будет очередное научное открытие, что косатка после выпуска и нарушения семейной иерархии может входить в состав чужой семьи", – заявил на пресс-конференции директор ВНИРО.

Он особо подчеркнул, что в мониторинге ситуации с морскими млекопитающими из "китовой тюрьмы" участвуют экологи и волонтеры.

Белухи, как отметили во ВНИРО, при выпуске сразу ныряли под воду, поэтому визуально отследить их перемещение было невозможно. Тем не менее, двум крупным особям ученые успели установить спутниковые метки, которые будут фиксировать их расположение в открытом море.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"