Пострадал за кумира

13.09.19 14:08

Фото Ольги Адлер, "КП"

Interfax-Russia.ru – Четвероклассника в Красноярском крае выгнали с занятий из-за "нацистской" прически. За действия администрации школы пришлось извиняться министру образования региона.

Нешуточный скандал разгорелся на минувшей неделе в Красноярском крае вокруг модной прически четвероклассника из школы N4 города Сосновоборска. Мальчик хотел быть похожим на своего кумира – шведского футболиста Златана Ибрагимовича, поэтому попросил сделать ему стрижку, как у спортсмена (бритые виски и окрашенный пучок на затылке). Однако учитель сравнил ребенка с нацистом и запретил ему в таком виде появляться на занятиях. Когда родители школьника обратились за объяснениями к директору Людмиле Пестовой, она и вовсе предложила перевести мальчика на домашнее обучение, что в свою очередь стало поводом для доследственной проверки.

"По предварительным данным, 5 сентября ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", – сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Красноярскому краю.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего – опрашивают мальчика, его родителей, учителя, выгнавшего ребенка с урока, и директора школы.

"Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении ими должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавили в СУ СКР.

Также инцидентом заинтересовались в Минобразования края. Глава министерства Светлана Маковская лично встретилась с родителями школьника и принесла извинения за действия руководства школы.

"Нестандартная прическа – личное дело учеников. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она соответствовала общепринятым в обществе нормам делового стиля и не более того", – заявила министр в эфире местного телеканала ТВК.

Она также отметила, что намерена лично встретиться с руководителем управления образования города Сосновоборска, а также директором школы N4, чтобы провести с ними разъяснительную беседу.

"У нас в Красноярском крае более 346 тысяч учеников и все абсолютно разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много и среди них есть и круглые отличники, и победители олимпиад, и одаренные дети в различных областях: спорте, искусстве, культуре", – подчеркнула Маковская.

В Минобразования региона также сообщили, что уже направили в Сосновоборск предостережение с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, которое подразумевает запрет на нестандартные прически.

Инцидент также прокомментировали и в Минпросвещения России. Как полагают в министерстве, ученикам, безусловно, следует придерживаться на занятиях соответствующего дресс-кода, однако если их стиль отличается от делового, руководство школ не может лишать их права посещать уроки.

"Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, что закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу", – говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, распространенном 13 сентября.

В свою очередь в соцсетях история с юным фанатом Ибрагимовича вызвала неоднозначную реакцию. Часть пользователей поддержала руководство школы, однако большинство все же поддержало подростка. Некоторые и вовсе обратились к шведскому футболисту с просьбой помочь четверокласснику и запустили флешмоб в его поддержку с хештегом #ProkhorNeedYourHelp.

Также, сосновоборского школьника уже поддержал экс-футболист сборной России Алексей Смертин.

"Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы – казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира", – заявил футболист.

Также Смертин пригласил подростка на матч ЦСКА - "Спартак" и встречу между сборными России и Шотландии.

"Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА – Спартак. ЮФЛ – лига для сильных и смелых футболистов. Мы также организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших!" – сказал он.

Вместе с тем, в стороне не остались и жены некоторых российских футболистов, которые встали на сторону мальчика и его родителей.

"Прохор не нарушил ни одного школьного устава: он опрятно одет, он не сделал пирсинг, у него нет татуировки, не окрасил волосы в яркий цвет. Он просто повторил прическу своего кумира! А его кумир, на минуточку, известный спортсмен, который ведет здоровый образ жизни", – цитируют "Вести" жену нападающего ФК "Урал" Павла Погребняка Марию Погребняк.

Вместе с тем, ситуацию прокомментировал и известный блогер Илья Варламов, назвав происходящее в сосновоборской школе самой настоящей травлей.

"Такие, как Прохор, в этот мир не вписываются, за что и подвергаются травле. Я очень надеюсь, что он не сдастся, а сохранит свою индивидуальность и свободу, несмотря на истерики надзирателей", - написал он.

По мнению блогера, школьная администрация просто "защищает свой мирок, в который мальчик не вписывается".

В свою очередь родители мальчика сообщили, что готовы идти на компромисс и совершенно не хотят нагнетать обстановку. Сейчас мальчик продолжает посещать занятия в школе, как и раньше.

Отметим, что прическа, за которую пострадал школьник из Сосновоборска, называется man bun (в переводе с английского – мужской пучок). Представляет она собой выбритые виски и убранные в хвост волосы на затылке. В настоящее время такую стрижку носит не только Ибрагимович, но и множество других мужчин по всему миру.

Обозреватель Наталья Пономарева

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