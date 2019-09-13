За ослабление контроля

13.09.19 14:48

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Нескольких чиновников уволили за разрешение отдохнуть в Черногории сотруднику администрации президента Смоленкову, которого называют предполагаемым американским шпионом.

О том, что в 2017 году Центральное разведывательное управление США было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией, 9 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации американского президента. По данным телеканала, этот агент, чье имя не раскрывается, "считался источником высшего уровня внутри Кремля, в высших инфраструктурах национальной безопасности".

Источники CNN утверждают, что "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку президент США Дональд Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией. Решению о выводе агента из России способствовало также то, что в СМИ появились сообщения о существовании у ЦРУ источника ценной информации, близкого к российскому руководству.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл обвинила CNN в неточности.

"Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа (…), является просто ложным. Предположение о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией в стране, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным", – сказала она.

Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что сообщения американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов недостоверны.

"Сообщение фактически неверно", – подчеркнул Помпео, выступая на брифинге.

А пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем отметила, что "репортаж CNN не только неверен, он может подвергнуть опасности жизни людей".

В свою очередь The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх, в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, после того как в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США. Когда в ходе расследования этого вмешательства СМИ начали узнавать о существовании такого источника, в конце 2016 года было принято решение его эвакуировать, пишет газета.

Причем, в связи с опасностью разоблачения после появления этой информации ЦРУ предлагало информатору выехать из России еще в 2016 году, однако тот отказался, сославшись на "семейные обстоятельства", пишет New York Times. Предложение переехать в США он принял только в 2017 году после повторного предложения ЦРУ вывезти его за пределы РФ.

В то же время телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщении CNN российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства. При этом NBC отметило, что знает имя этого человека, однако не называет его и скрывает другие детали "по просьбе официальных лиц США, которые говорят, что разглашение такой информации может поставить под угрозу его жизнь".

Между тем "Коммерсантъ" со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщил, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков – сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

На след "пропавшего" сотрудника администрации президента России, по данным издания, напали после того, как в разделе о продаже недвижимости на сайте The Washington Post обнаружилась информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, Смоленков, которого СМИ называют экс-сотрудником администрации президента РФ, "эвакуированным из России", действительно выехал вместе с семьей в Черногорию в 2017 году, после чего на родину не вернулся.

"Поиски Смоленкова начались 6 сентября 2017 года после того, как в Следственный комитет РФ обратились его родственники с сообщением о его бесследном исчезновении", – рассказал собеседник агентства.

Затем было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

"Дело об убийстве возбуждается в соответствии с российским законодательством, если человека не удается обнаружить в течение трех дней", – пояснил источник.

Впоследствии правоохранители установили, что Смоленков вместе с женой и детьми выехал на отдых в Черногорию, и через несколько месяцев уголовное дело, возбужденное в связи с исчезновением Смоленкова, было закрыто.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет был введен весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений после обвинений в причастности Москвы к неудавшейся якобы попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения", – отметил источник.

По его словам, позже стало ясно, что пропавший вместе женой и тремя детьми чиновник, скорее всего, стал перебежчиком.

В Кремле подтвердили, что Смоленков в прошлом работал в администрации президента РФ.

"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Касаясь уровня доступа к информации предполагаемого фигуранта шпионского скандала и его связей с президентом, пресс-секретарь главы государства сказал: "Эта должность не предусматривала как таковых контактов с президентом".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал утверждения о передаче предполагаемым шпионом Смоленковым данных о якобы вмешательстве РФ в американские выборы "нагромождением лжи и клеветы".

"Никакой роли в так называемом вмешательстве он по определению сыграть не мог, потому что никакого вмешательства не было. И происходящее в русле подобных интерпретаций – это просто нагромождение одной лжи на другую и мультипликация клеветы в наш адрес", – заявил "Интерфаксу" замминистра, комментируя сообщения западной прессы о том, что Смоленков сыграл чуть ли не главную роль в "разоблачении" якобы имевшего места вмешательства в американские выборы 2016 года.

"К сожалению, это одно из наиболее тяжелых последствий происходящего в российско-американском диалоге и в российско-американских отношениях в последние годы, когда не просто игнорируются коллегами в Вашингтоне очевидные вещи, но они перерисовываются и переформатируются до полной неузнаваемости в угоду собственным интересам, включая внутриполитические интересы", – отметил Рябков.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала появившуюся в СМИ информацию об "американском шпионе" с предвыборной кампанией в США.

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно – здесь нет никаких сомнений – внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", – заявила она.

По словам представителя МИД РФ, опубликовавший эту историю телеканал CNN "целенаправленно работает на нагнетание в США русофобских настроений, сознательно нанося ущерб отношениями между нашими странами".

Захарова сообщила, что Россия обратилась в Интерпол в связи с информацией СМИ США о том, что Смоленков, который числится в России как пропавший без вести, находится в Америке.

"Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится в США. Само собой, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процедур, и в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории США", – отметила она.

Вместе с тем в Москве не исключают, что в преддверии выборов в США могут появиться новые истории, подобные сообщениям о предполагаемом шпионе Смоленкове.

"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности, или нашу причастность к чему-то то", – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

По его мнению, "американским искателям сенсаций" стоит взять паузу, слегка успокоиться и переключиться на что-нибудь другое.

"Это уже даже сенсациями назвать нельзя, если из года в год, из месяца в месяц одна и та же шарманка прокручивается. Она все равно у них рано или поздно сломается, это уже всем надоело, эти российские следы, следы неведомых зверей", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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