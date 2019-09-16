16.09.19 12:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Комсомольск-на-Амуре получит еще 13 млн рублей на борьбу с паводком. Ситуацию в городе серьезно осложняют грунтовые воды.

Власти Хабаровского края дополнительно выделят администрации Комсомольска-на-Амуре 13 млн рублей для защиты города от наводнения.

"Губернатор (Хабаровского края – ИФ) Сергей Фургал подписал распоряжение о дополнительном выделении городской администрации 13 млн рублей на борьбу с паводком. Средства помогут окончательно ликвидировать последствия стихии", –

сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Там же отметили, что первый транш в размере 15 млн рублей администрация города получила в конце августа.

"В настоящее время отсыпка дамб завершена, все они доведены до высоты уровня в 9 м. Сейчас основная задача – откачка воды с улиц. Пока пешеходные зоны мы вынуждены прокладывать мешками с песком. В городе установлено более 40 насосов, переброшенных к нам из разных районов края. Вся техника работает в круглосуточном режиме", – уточнили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.

После того, как вода отступит, специалисты проведут дезинфекцию и дератизацию (комплексные меры по уничтожению грызунов) территории. Для этой работы планируется привлечь военных.

Также в ближайшее время местные власти приступят к подсчету ущерба.

Утром 16 сентября уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре составлял 811 см (минус 5 см за сутки). В городе остаются подтопленными 440 домов, а также свыше 2 тыс. приусадебных участков. Вода зашла в поселки Парковый, Малая Хапсоль, Хорпинский и в микрорайоны Менделеева, Победы, Мылки и Силинский.

"Большая часть жилых домов и приусадебных участков в городском округе Комсомольск-на-Амуре оказались подтопленными в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений и выпадения большого количества осадков. Вода скопилась в низких участках города, а так как ливневые стоки затампонированы, уходить ей некуда", – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

По его словам, ситуацию также осложнили грунтовые воды, которые переполнили внутренние ручьи и озера.

"Именно такая ситуация сложилась в микрорайонах Мылки, Силинский, Парковый, Менделеева, Победы. Под воздействием амурского паводка оказались частные владения в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский – всего 111 частных домов", – пояснил руководитель регионального главка МЧС

Ту же информацию подтвердили также и власти Комсомольска-на-Амуре.

"Главная проблема – это грунтовые воды. Из-за них много подтопленных подвалов многоквартирных домов – 497. Большая часть – в Центральном округе. Такого объема грунтовых вод не было в 2013 году", – отметили в администрации города.

В пунктах временного размещения (ПВР) в настоящее время остаются 42 человека, в том числе 11 детей. Как напомнили городские власти, пострадавшие в результате наводнения в соответствии с действующим законодательством РФ имеют право на единовременную материальную помощь в размере до 10 тыс. рублей на человека, а также на финансовую помощь в связи с утратой имущества (при частично утраченном имуществе – до 50 тыс. рублей на человека, при полностью утраченном имуществе – до 100 тыс. рублей на человека).

В настоящее время сотрудники МЧС РФ продолжают ликвидировать последствия паводка. Круглосуточно воду откачивают на центральных улицах города (из ливневых и канализационных стоков), на дамбах на Теплом ключе, реке Силинка, а также в микрорайоне Менделеево.

"За минувшие сутки в городе работало 20 насосных групп в составе 45 единиц насосного оборудования различной мощности, общей производительностью порядка 25 тысяч куб. метров в час", – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Несмотря на снижение уровня воды в Амуре, на дамбах круглосуточно дежурят мобильные спасательные посты. С реки ситуацию контролируют инспекторы государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Также спасатели доставляют отказавшимся от эвакуации жителям подтопленных районов бутилированную воду, следят за правопорядком и при необходимости помогают людям добраться до места назначения.

"К примеру, на Хорпинском шоссе работает плавающий транспортер Амурского спасательного центра МЧС России. Его дежурство будет продолжаться до тех пор, пока участок между совхозом Хорпинским и остановкой Леспромхоз полностью не освободится от воды. За прошедшие сутки перевезено более 112 человек", – рассказали в МЧС.

Всего в зоне паводка в Комсомольске-на-Амуре работают 364 человека, для борьбы с ЧС используется 65 единиц техники, в том числе 14 плавсредств.

Вместе с тем, в Городе Юности продолжают работать психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

"Совместно со спасателями мы проводим подворовые обходы. В дома, куда дойти возможности нет, добираемся на лодках. В первую очередь, конечно же, мы проводим оценку психологического состояния населения, беседуем. Обязательно напоминаем о соблюдении правил личной безопасности, уточняем, какая нужна помощь", – рассказала психолог отдела экстренного реагирования Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Прошина.

По ее словам, все собранные материалы психологи передают в оперативный штаб, где эту информацию анализируют и принимают необходимые меры, чтобы помочь людям.

"Также во время бесед раздаем памятки, разработанные администрацией города, о действиях после схода паводковых вод", – добавила Прошина.

В целом по краю высокий уровень воды в реке сохраняется на Нижнем Амуре от села Елабуга до села Тахта. При этом на участке от села Нижнеспасское до села Циммермановка наблюдается спад уровня воды от 2 до 5 см. Гребень паводка сейчас проходит у села Мариинское Ульчского района края.

Уровни воды категории неблагоприятного явления наблюдаются на реке Уссури в районе имени Лазо, на реках Кур, Тунгуска в Хабаровском районе края. Затоплены поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь. В Хабаровском районе гребень паводка проходит на реке Тунгуска у села Архангеловка. В районе имени Полины Осипенко гребень паводка проходит на реке Амгунь у села Осипенко.

На реке Амур у Хабаровска в течение последних двух суток уровень воды остается без существенных изменений - 550 см (неблагоприятным явлением считается уровень 450 см, опасным – 600 см) (https://27.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8360735/).

Обозреватель Наталья Пономарева

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