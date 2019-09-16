Новый пенсионный продукт

16.09.19 14:05

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Концепцию новой накопительной добровольной пенсионной системы поддержали ЦБ, Минэкономразвития и ПФР. Минтруд законопроект еще не видел.

Еще в 2016 году, после очередной "заморозки" пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ РФ начали разработку варианта пенсионной реформы с введением индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Предполагалось, что старая накопительная система будет "демонтирована" и полностью перейдет в программу ИПК. Озвученная в публичном поле концепция ИПК предполагала, что формировать новые пенсионные накопления будет сам гражданин. В первый год включения в систему взносы взиматься не будут, затем тариф будет установлен на уровне 1% от зарплаты, через год – 2%, и так до 6%. Также планировалось, что взносы в ИПК будут освобождаться от НДФЛ.

Главным вопросом стало то, должен ли ИПК стать добровольным, или к нему автоматически подключаются все граждане, кто специально не заявит об обратном. Из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста законопроект так и не дошел до общественного обсуждения.

Между тем, в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что ЦБ РФ и Минфин в ближайшее время представят новую концепцию, некоторые положениях которой будут основаны на законопроекте об ИПК.

Со своей стороны, глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что сейчас ЦБ РФ не видит готовности внедрять систему ИПК, поэтому считает нужным сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем.

В начале сентября Минфин объявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, проект закона получил предварительное рабочее название "О гарантированном пенсионном продукте".

"Гарантированный пенсионный продукт" – это рабочее название, это будет новый продукт в негосударственном пенсионном обеспечении, который будет гарантирован. Мы давно говорили, что надо гарантировать не только обязательное пенсионное страхование, но и резервы тоже. При этом мы не готовы гарантировать резервы, где есть актуарный дефицит фонда, есть дефицит со стороны работодателя, есть котловой метод, когда по сути выплаты происходят на этапе накопления, это мы гарантировать ни в коем случае не можем", – отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Среди основных элементов системы – добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы, поясняли в Минфине, у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.

"Основная цель данного законопроекта – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ", – отмечали в министерстве.

При этом, как уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума, в законопроекте про "гарантированный пенсионный продукт" сохранится норма о налоговом вычете в пределах 6%, на которые может быть уменьшена налогооблагаемая база по НДФЛ от суммы, которую гражданин потратил на добровольную накопительную пенсию.

"Здесь будет абсолютно гибкий механизм в этом смысле. Будет право человека на любом этапе менять вверх-вниз и размер платежа и взносов, будет ограничиваться только предельный размер налоговых вычетов – это 6%, как и при ИПК", – поделился подробностью законопроекта замминистра. Средства будут в собственности гражданина и могут быть наследованы.

Он пояснил, что пока рассматривается две возможности, когда гражданин сможет забрать свои накопления: это выход на пенсию или необходимость оплатить лечение.

"Если человек окажется в тяжелой жизненной ситуации, мы, в первую очередь, говорим о медицинских каких-то проблемах, то у него будет право деньги забрать и не платить при этом подоходный налог. Это мы еще не формулировали, но смысл такой", – рассказал он.

Вместе с тем он отметил необходимость проработки нюансов, механизмов объективного контроля.

"Пока как тезис заявляется, как принцип. У человека может быть не только такая ситуация, это может быть персональное банкротство, еще другие вещи", – добавил Моисеев.

Он также сообщил, что финальный текст законопроекта еще формируется, сейчас ведутся консультации с пенсионными фондами.

По его словам, предложения об изменении концепции переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами и Пенсионным фондом России (ПФР) будут вноситься отдельным законопроектом. Но в законе о "гарантированном пенсионном продукте" будут переходные положения по "молчунам".

"Мы, если даем право перехода из обязательного пенсионного страхования в этот новый продукт, мы должны быть уверены, что активы под управлением будут стабилизированы, чтобы не было набегов на активы фонда. Не было ситуации, когда фонд теряет 20% в течение одного сезона ", – пояснил Моисеев.

В Минфине сообщили, что новый законопроект направлен на согласование в Минтруд и в вскоре будет представлен для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего внесен в правительство.

Между тем министерство труда и социальной защиты пока не получало этот законопроект.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Минтруда Максим Топилин, официального внесения законопроекта не было, но Минфин находится "в этом отношении на связи". Министр затруднился уточнить причину, по которой законопроект еще не представлен на рассмотрение, отметив, что в нем не хватает "обязательности, которая для нас была крайне важна".

"Этого там нет, это обычная добровольная система, но с какими-то дополнительными гарантиями", – сказал Топилин агентству.

Тем временем идею Минфина о гарантированном пенсионном продукте поддержал Пенсионный фонд России.

"Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей", – процитировали главу ПФР Антона Дроздова в пресс-службе фонда.

Плюсами этого предложения Минфина, по словам Дроздова, является добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через Агентство по страхованию вкладов, как в случае с банковскими вкладами или обязательными пенсионными накоплениями.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также одобрил концепцию нового механизма добровольной накопительной пенсии под рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт".

"Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений. Вот сейчас министерство финансов предложило механизм "гарантированный пенсионный продукт". Это абсолютно правильный шаг, правильная идея", – заявил министр на пленарном заседании Московского финансового форума.

Он также выразил готовность, как только законодательство будет принято, первым "подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления".

Поддержал концепцию о новой добровольной накопительной пенсионной системе и Центробанк РФ.

"Это система гарантированная, добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, будут учтены. Поэтому мы полностью поддерживаем этот подход", – заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Обозреватель Анастасия Николаева

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