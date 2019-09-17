Поплатиться за критику

17.09.19 15:16

Фото с личной страницы Ирины Алашкевич в "Фейсбуке"

Interfax-Russia.ru – Иркутская чиновница признала подлинность аудиозаписи, на которой она критикует встречу жителей Тулуна с Путиным, и уволилась с поста пресс-секретаря губернатора региона.

Начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась после скандала с аудиозаписью, на которой она раскритиковала встречу президента РФ Владимира Путина с пострадавшими от паводка жителями Тулуна и поведение самих тулунчан.

"Руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области подписал заявление об увольнении по собственному желанию Алашкевич с должности начальника управления пресс-службы и информации", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона 16 сентября.

Аудиозапись с оскорблениями в адрес пострадавших от наводнения в Приангарье появилась в сети в конце августа. Как утверждалось в подписи к ролику, голос говорившего принадлежит Алашкевич. Во время своего монолога женщина в красках описывает визит президента РФ Владимира Путина в Тулун, называя его встречу с местными жителями "показухой".

"Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было ощущения мерзости и гадости. Я смотреть на них не могла (...) Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее..Одеты черт-те как, два класса образования", – восклицает женщина на аудиозаписи.

При этом говорящую возмущает не только внешний вид людей, но и чрезмерно, по ее мнению, подобострастное отношение к президенту.

"Он пришел: "Господи, отец родненький, а похудел-то как, а! Он же не жалеет себя, не щадит себя, спасибо! Ой, слава богу, хоть сейчас все решится" (…) Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья", – добавила она.

При этом, по словам женщины, после наводнения эти люди оказались в лучших условиях в пунктах временного размещения, чем жили до этого.

Разгорелся скандал, губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич и попросил специалистов проверить аудиозапись на подлинность и признаки монтажа. Сама же пресс-секретарь главы региона, которая на время расследования ушла в отпуск, тогда называла запись фальсификацией и просила дождаться результатов экспертизы. Отметим, что результаты проверки власти региона до сих пор не опубликовали.

Между тем, в начале сентября высказывания Алашкевич дошли до президента РФ. Во время очередного визита в пострадавший от наводнения Тулун Путин вновь встретился с местными жителями и журналистами, которые и передали ему слова иркутской чиновницы и спросили, как он к ним относится.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться (в ее адрес – ИФ) нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь, губернатор примет соответствующее решение", – ответил президент РФ на вопрос журналиста о том, поручит ли он уволить данную чиновницу.

Затем, журналисты спросили, примут ли власти санкции в отношении Ирины Алашкевич, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Они пояснили, что чиновница до сих пор не уволена и находится в отпуске.

"Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы", – ответил Песков.

Сама же Алашкевич уже после подачи заявления об увольнении выложила на своей странице в "Фейсбук" пост, где подтвердила подлинность скандальной аудиозаписи и рассказала про причины своего увольнения. Она настаивает, что интервью у нее взяли обманом, а слова затем исказили и вырвали из контекста.

"Я знаю, что в своих речах никого не оскорбляла, фразы, повторюсь, были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе (..) Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам", – пишет она.

Как пояснила экс-чиновница, за время своей работы в Тулуне она видела не только "стойкость людей, потерявших всю свою прошлую жизнь", но и "другую сторону этой трагедии".

"Я видела, как человек набивал свой недостроенный сарай чужой испорченной во время наводнения мебелью и требовал необоснованных компенсаций. Видела очень много людей, которые пропивали всю свою материальную помощь. Видела людей, чьи дома вообще не пострадали, но они требовали выплат и гуманитарной помощи. Видела людей, которые как на работу каждый день ходили за гуманитарной помощью, а потом сдавали ее в ближайший магазин", – перечисляет Алашкевич.

Также она объясняет и свои высказывания про внешний вид людей, пришедших на встречу с президентом.

"Я видела "ряженых" – в белых носочках и шляпках, которые пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи. А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы, – мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали", – уверяет Алашкевич.

По ее словам, именно эту ситуацию она обсуждала со своими коллегами (по всей видимости, на совещании в Тулуне), однако кто именно записал ее монолог на аудио и затем вырезал часть фраз, Алашкевич не знает.

Вместе с тем, экс-чиновница пожаловалась на корреспондентов Рен-Тв, которые обманным путем проникли к ней в квартиру, чтобы взять интервью, а также на угрозы ее несовершеннолетней дочери, которые та начала получать после этого скандала.

"Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи", – написала она.

Она также отметила, что намерена обратиться в суд с исками к СМИ, которые, по ее мнению, специально искажали информацию об инциденте и нагнетали ситуацию.

Обозреватель Наталья Пономарева

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