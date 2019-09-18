Защищали наживу

18.09.19 14:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю обнаружили 2 северокорейские шхуны, ведущие браконьерский промысел в районе банки Кито-Ямато в Японском море (исключительная экономическая зона РФ), 17 сентября. Экипаж одного из судов атаковал группу пограничников, которая поднялась на борт для осмотра корабля. В результате четверо военнослужащих получили ранения средней степени тяжести. В настоящее время обе шхуны, как и их экипажи (более 80 граждан КНДР), задержаны. Их конвоируют в приморский порт Находка.

"(Пострадавшие - ИФ) пограничники пока не доставлены на берег. Планируется, что (доставят - ИФ) либо морем, либо вертолетом, если позволят погодные условия", – уточнил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" представитель Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По его словам, все трое военнослужащих находятся в стабильном состоянии.

"Состояние стабильное, пока изменений нет", – сказал собеседник агентства.

По факту нападения на российских пограничников Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"По версии следствия, 17 сентября около 17:00 в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны под флагом КНДР, они осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов. В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них – огнестрельное ранение", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс".

По данным СКР, расследованием инцидента занимается специальная следственно-оперативная группа Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

"Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, осуществляется конвоирование рыболовных судов и граждан КНДР к месту осмотра и других следственных действий", – сообщается в пресс-релизе Следственного комитета.

Отметим, что в соответствии со ст. 317 УК РФ, за вооруженное нападение на представителей закона северокорейским браконьерам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность – наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (в РФ введен мораторий на ее применение - ИФ)", – гласит Кодекс.

После инцидента в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп. Встреча продлилась более часа.

"Чин Чжон Хепу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. (Также в министерстве – ИФ) потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов", – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Чин Чжон Хеп обещал незамедлительно доложить о произошедшем в Пхеньян.

Как считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, инцидент в Японском море существенно не скажется на отношениях России и Северной Кореи, но Пхеньян должен прояснить ситуацию.

"Не думаю, что этот инцидент серьезно повлияет на отношения России и Северной Кореи, но ответы на все эти вопросы мы должны получить", – сказал чиновник.

По словам Клинцевича, северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством в российских водах, пытаясь таким образом прокормить себя и свои семьи.

"Также не является секретом и то, что Пхеньян, если и не поощряет подобные действия, то, по крайней мере, закрывает на них глаза. Но то, что произошло в Японском море, уже чересчур", – полагает сенатор.

В этой связи, отметил он, возникает множество вопросов к Пхеньяну.

"Прежде всего, откуда взялось у браконьеров огнестрельное оружие, если подобные вещи центральная власть контролирует, что называется, "от и до", и какие меры будут приняты для пресечения впредь подобных случаев", – отметил Клинцевич.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по КНДР Роман Лобов уверен, что произошедшее вряд ли скажется на двусторонних отношениях России и Северной Кореи.

"С одной стороны, инциденты с северокорейскими браконьерами в российских водах на Дальнем Востоке не редки. С другой стороны, нападение на пограничников – это ЧП, что называется, "из ряда вон". Для жителей КНДР такое поведение нехарактерно. Вместе с тем, полагаю, что данный инцидент не окажет особое влияние на текущую ситуацию в отношениях между Москвой и Пхеньяном", – сказал он "Интерфаксу".

Как полагает эксперт, Москва может просто передать браконьеров властям КНДР.

"Безусловно, все зависит от того, какое решение будет принято российскими властями. При этом важно понимать, что в Пхеньяне дорожат уровнем отношений с Москвой, и у северокорейских властей есть стимул наказать своих соотечественников. Тем более что между Россией и КНДР есть соглашение о выдаче преступников. Но опять же, выдача – это один из вариантов развития ситуации", – сказал собеседник агентства.

Между тем, как считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, инцидент может подтолкнуть РФ и КНДР к введению жестких мер по борьбе с браконьерством.

"Проблема браконьерства в России признана очень серьезной, и, полагаю, данный инцидент может подтолкнуть российские и северокорейские власти к довольно жестким мерам с тем, чтобы деятельность этих криминальных структур не мешала развитию отношений между РФ и КНДР", – сказал он "Интерфаксу".

По оценке корееведа, у официального Пхеньяна теперь есть стимул максимально содействовать Москве в противодействии криминальным группировкам, обеспечивающим браконьерскую деятельность.

"В СМИ, настроенных против КНДР, немедленно объявили браконьеров чуть ли не сотрудниками спецслужб, которые выполняют задание партии, что, мягко говоря, не соответствует действительности. Полагаю, что в Пхеньяне с пониманием отнесутся к тому, что, несмотря на очень хорошие отношения между странами, толерантность к криминальным группам должна быть нулевой. Вне зависимости от происхождения браконьеров", – считает он.

Обозреватель Наталья Пономарева

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