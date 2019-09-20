К наводнению готовы

20.09.19 12:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Гребень паводка в Хабаровском крае движется к нижнему Амуру, подтапливая все новые жилые дома и территории.

Гребень амурского паводка подходит к Николаевскому району Хабаровского края. Гидрологи прогнозируют, что уровень воды в реке у райцентра (Николаевска-на-Амуре) превысит показатели 2013 года. Сейчас, по данным региональных властей, он составляет 254 см, но может подняться еще почти на метр – до 350 см.

"Всего у нас в районе уже затоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго и 78 приусадебных участков. Но подтоплений будет больше. По опыту 2013 года мы рассчитали, что на ликвидацию последствий паводка нам потребуется 22 млн рублей. Это пока приблизительная цифра, и она скорректируется, когда вода покинет нашу территорию", – сообщил глава Николаевского района Анатолий Леонов.

Понимая возможный масштаб наводнения, муниципальные власти начали заранее готовиться к приходу "большой воды". Как рассказал Леонов, после паводка 2013 года в Николаевске-на-Амуре остались три защитные дамбы – на днях специалисты нарастили их до прогнозируемых отметок, а также привели в рабочее состояние насосы для откачки воды и другую спецтехнику.

"Слабым местом у нас является краевая дорога на поселок Озерпах. Она тянется вдоль берега Амура, поэтому с вероятностью сто процентов ее затопит. Дорога придет в негодность, потребуется ремонт. Будем подсчитывать весь ущерб и восстанавливать. Еще до подхода воды у нас созданы оценочные комиссии, которые проведут эти мероприятия, в том числе и по жилым домам", – уточнил глава района.

В настоящее время, по данным региональных властей, паводок на Амуре проходит Ульчский район. Здесь подтоплено 70 приусадебных и 118 земельных участков в поселках Циммермановка, Быстринск, Дуди, Солонцы, Тыр, Савинское и селах Мариинский Рейд, Кольчем, Ухта, Богородское, Сусанико, Булава, Монгол и Софийск, а также 20 участков автодорог. Согласно прогнозу гидрологов, волна подойдет к Николаевску-на-Амуре через 2-3 дня.

Всего, по данным МЧС, в зоне паводка находятся 8 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 85 населенных пунктах. В 59 из них отмечается подтопление 628 частных жилых домов и более 1,8 тыс. приусадебных участков. Кроме того, вода переливается на 115 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

По состоянию на 19 сентября, уровень Амура у Хабаровска составил 536 см (минус 6 см за сутки), у Комсомольска-на-Амуре 771 см (минус 12 см за сутки). В Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты. В Комсомольском городском округе в зоне паводка находится 433 жилых дома, а также около 1,1 тыс. приусадебных участков в микрорайонах Парковый, Победы, Мылки, Силинский и Менделеева, а также в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.

В настоящее время в регионе работают три пункта временного размещения (ПВР) для пострадавших от паводка.

"Один человек размещен в Санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района. В двух других ПВР, расположенных в Комсомольске-на-Амуре, находятся 37 человек, в том числе 10 детей. Всем эвакуированным предоставляется горячее питание и предметы первой необходимости. Также в ПВР созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи", – сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Амурском, Вяземском районах и районе имени Лазо. Всего в работах участвует около 500 человек, используется 129 единиц различной техники, в том числе 29 плавсредств.

Между тем, власти Хабаровского края уже подсчитали предварительный ущерб от паводка. Он составил почти 1 млрд рублей.

"Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, нанесен ущерб в размере 990 млн руб. Глава региона (Сергей Фургал – ИФ) обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Какую именно сумму Хабаровский край попросил у федерального центра, в пресс-релизе региональной администрации не уточняется.

"От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более 2 тыс. человек. После схода воды мы оперативно проведем оценку ущерба граждан по утрате имущества. Будет выплачено до 50 тыс. по частичной утрате и до 100 тыс. при полной утрате имущества. Общий объем средств, направленных на ликвидацию последствий паводка, уже составил 73 млн рублей", – уточнил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По его словам, в пострадавших от паводка районах сейчас работает 56 оценочных комиссий, в состав которых вошли 400 человек.

"Президент (Владимир Путин – ИФ) поставил задачу, несмотря на то, что многие территории еще подтоплены, и трудно оценить последствия, провести обследование жилья и подсчитать весь ущерб. Это абсолютно правильное замечание, поскольку холода уже подошли. Поэтому нужно подсчитать все очень быстро и так, чтобы ни один человек не был пропущен", – подчеркнул глава региона.

По данным на 19 сентября, власти края выплатили пострадавшим от паводка около 9 млн рублей. Компенсацию получили 246 человек.

"В настоящее время финансовая помощь оказана 246 гражданам на общую сумму 8,8 млн рублей. Из этих средств выплачена единовременная материальная помощь до 10 тыс. рублей на сумму 1,75 млн рублей, финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости в сумме 7,1 млн рублей", – сообщил в свою очередь зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

По его словам, еще через 2-3 дня выплаты также начнутся в районе имени Лазо, там их получат 102 человека.

"В остальных районах начнем выплачивать сразу, как закончат работу оценочные комиссии", – добавил Литвинчук.

Он также уточнил, что МЧС России уже одобрило региону транш на выплаты пострадавшим в размере 252 млн рублей.

"Сумма может быть увеличена, если регион подтвердит, что пострадавших больше, чем было заявлено в предварительных расчетах", – отметили в пресс-службе краевого правительства.

Между тем, власти Комсомольска-на-Амуре сообщили, что на выплаты местным жителям, пострадавшим от наводнения, им может понадобиться почти 170 млн рублей.

"Сейчас идет работа по составлению списка пострадавших. Он будет сформирован к 23 сентября. Предварительно в него будут включены 10 тыс. 060 горожан. Это 2 тыс. 437 жителей частного сектора и 7 тыс.623 жителей многоквартирных домов", – сообщила пресс-служба администрации города.

Власти планируют завершить обследование домов, попавших в зону паводка, к 1 октября.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"