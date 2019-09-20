Подписка вместо колонии

20.09.19 14:13

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,6 годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия (ч.2. ст.318 УК РФ) к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

По версии следствия, своими действиями Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения. Потерпевший – сотрудник ОМОН Александр Лягин – на допросе заявил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча.

Сам Устинов в ходе судебного заседания свою вину не признал. Он настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того, отметил, что ранее сам служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу. Его защита обжаловала приговор.

Актер также попросил защитить его права и разобраться с избиением при задержании. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, Устинов сообщил, что был избит и получил множественные травмы при незаконном задержании сотрудниками Росгвардии.

ОНК Москвы, по словам Мельникова, уже обратилась к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой проверить эту информацию и принять меры по защите прав молодого человека.

В документе общественники привлекают внимание Золотова к позиции Устинова, который утверждает, что "его задержание и инициатива возбуждения уголовного дела против него связана с попыткой уйти от ответственности отдельных недобросовестных сотрудников от преследования за превышение должностных полномочий".

Мельников отметил, что считает большинство сотрудников Росгвардии порядочными сотрудниками правоохранительных органов, многие из которых являются боевыми офицерами, прошедшими "горячие точки", и выражает надежду на "проведение объективной проверки, в том числе службой собственной безопасности в отношении отдельных сотрудников на предмет правомерности их действий".

Само дело Устинова быстро стало резонансным. Петиция за освобождение актера только за первые сутки набрала больше 112 тыс. подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку Устинова на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

В его поддержку выступили несколько театров, среди которых "Сатирикон", театр Ермоловой, РАМТ, театр "Практика", БТД имени Товстоногова и "Гоголь-центр", а также ряд артистов и режиссеров.

Обращение к президенту РФ Владимиру Путину в поддержку актера подписали более 1,5 тыс. человек.

В свою очередь главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов с жалобой на приговор обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке.

В поддержку актера выступил и секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, назвав ситуацию, в которой оказался Устинов, "вопиющей несправедливостью", которую "невозможно игнорировать или промолчать". По его мнению, "сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены, и это понятно".

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера и предложил дождаться результатов апелляции на приговор.

"Ситуация развивается в русле закона, как и должна развиваться", – заявил журналистам Песков.

Примечательно, что вердикт в отношении актера посчитал слишком жестким и глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Я бы со своей стороны ну максимум бы дал 1 год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову) я бы перевел на Синицу (блогер Владислав Синица был осужден на пять лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов). Вот моя точка зрения", – сказал Золотов журналистам.

Пообещала проверить материалы по делу и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Между тем, приговор Устинову также оспорило гособвинение, ранее требовавшее для актера в суде первой инстанции 6 лет колонии. Однако теперь сторона обвинения направила апелляционное представление на итоговое решение по делу с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

При этом в Генпрокуратуре не оспаривают "доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий", но считают, что приговор подлежит изменению "в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Также заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев обратился в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Устинова до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

20 сентября на заседании Мосгорсуда прокуратура в своем ходатайстве об освобождении актера из-под стражи попросила учесть его личные данные и отсутствие оснований полагать, что он скроется. Ведомство также указало на то, что Устинов ранее не судим, имеет постоянную регистрацию на территории московского региона, а также личное поручительство от Народного артиста РФ Константина Райкина.

Кроме того, в Генпрокуратуре попросили Мосгорсуд при решении вопроса об освобождении его из-под стражи учесть положительную характеристику актера из Росгвардии, где он проходил службу в частности в 2018 году.

Сам актер также заявил, что не собирается мешать производству по его делу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, присутствовавшая на заседании Мосгорсуда, также заявила, что считает необоснованным реальное наказание для Устинова.

В итоге Мосгорсуд принял решение удовлетворить ходатайство заместителя генерального прокурора, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Все необходимые документы, связанные с изменением меры пресечения актеру, будут направлены в следственный изолятор в течение дня, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Между тем, теперь в суде интересы Устинова представляет адвокат Анатолий Кучерена, к которому с этой просьбой обратились художественный руководитель Высшей школы сценических искусств Константин Райкин и ректор этого заведения Анатолий Полянкин.

Накануне юрист сообщил "Интерфаксу", что удовлетворен оценкой судебного приговора со стороны главы Росгвардии.

"Мне как адвокату Устинова приятно слышать такие слова, и это похвально, что Виктор Васильевич (Золотов) также считает приговор слишком суровым", – сказал Кучерена.

Адвокат надеется, что те доводы, которые будут представлены защитой на заседании апелляционной инстанции, "будут убедительными для суда". Законность приговора Устинову Московский городской суд проверит 26 сентября.

Обозреватель Анастасия Николаева

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