Только для ДФО

23.09.19 14:50

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru - Программа ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке может стартовать уже в 2019 году.

О запуске ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых президент РФ Владимир Путин объявил на Восточном экономическом форуме в начале сентября.

"Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами – руководителями регионов – обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", – сообщил президент.

Он предложил запустить эту программу уже в этом году сроком на 5 лет, предварительно просчитав объемы финансирования и их источники, которыми могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.

По словам главы государства, программа также может быть распространена на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар".

При этом распространять такую ипотечную программу во всех российских регионах не планируется.

"Сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, да и это потеряет смысл. Цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Дальний Восток – это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить. Так, по его словам, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей федерального округа почти 1,5 млн – это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

О готовности участвовать в проекте льготной ипотеки на Дальнем Востоке заявили Сбербанк и ВТБ.

"Конечно, я думаю, что на ипотеку двухпроцентную спрос будет. Но пока рано обсуждать, потому что не понятен механизм, объемы", – сообщил глава Сбербанка России Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" также сообщил, что банк готов принять участие в новой программе, когда будут сформированы условия предоставления льготной ипотеки в регионе.

"Очень правильная мера, мы, безусловно, будем активно участвовать, как только правительство сформулирует правила выдачи такой ипотеки", – сказал Костин.

Оператором льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке выступит Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Гендиректор фонда Алексей Чекунков сообщил "Интерфаксу", что Минфин и Минвостокразвития обсуждают работу механизма, чтобы на людей не ложилась лишняя кредитная нагрузка.

"Чтобы был первоначальный взнос, но цена ипотеки была минимальной, а срок большой. Например, для молодых семей дальневосточников первоначальный взнос 10% и стоимость ипотеки в 2%. По данным Минвостокразвития, таких семей на Дальнем Востоке порядка 8 тыс.", – добавил гендиректор ФРДВ.

Со своей стороны вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что программа льготной ипотеки для молодых семей может быть запущена уже в этом году.

По оценкам Минфина, в следующем году на программу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке может быть выделено от 5 до 10 млрд рублей.

"В этом году будут там незначительные суммы", – отметил замминистра финансов Алексей Моисеев в беседе с журналистами.

По его словам, в 2019 году объемы выдач по программе будут минимальны.

"В 2019 будут копейки, потому что мы только запустим в ноябре-декабре, пока раскрутится. А в 2020 году зависит, там как считать, кто возьмет и не возьмет. Понимаете, там же воронки условные, потому что мы можем посчитать количество молодых семей, которые, во-первых, захотят и, во-вторых, смогут взять ипотеку", – сказал он.

На днях президент РФ поручил правительству обеспечить изменения в законодательство, предусматривающие субсидирование ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке. Срок исполнения поручения – до 15 декабря 2019 года.

Для субсидирования будут использованы средства госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона". Из поручения следует, что срок выдачи кредитов с субсидированной ставкой – до 1 января 2025 года.

Кроме того, Путин поручил создать в ДФО медицинский кластер. Соответствующие предложения министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом должны подготовить к 15 января 2020 года. К этому же сроку министерства и администрация Приморья должны подготовить проекты нормативных актов. При этом должны быть определены "особенности правового регулирования деятельности кластера как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья".

Также к марту следующего года правительство должно принять меры о предоставлении летающим на Дальний Восток авиакомпаниям приоритетного доступа к зарубежным рейсам.

Основную долю авиарейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в настоящее время выполняют "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия". Обе летают по так называемым "плоским", то есть не меняющимся в течение года, тарифам. Тариф туда-обратно "Аэрофлота" составляет 25 тыс. рублей, "России" – 22 тыс. рублей. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством – убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Кроме того, "Аэрофлот" и еще несколько авиакомпаний участвуют в госпрограммах субсидирования полетов в направлении и внутри ДФО. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин – старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Как правило, выделяемых из бюджета денег не хватает: льготные билеты быстро распродаются, в связи с чем перевозчики обращаются за дополнительными субсидиями.

На пленарном заседании ВЭФ-2019 в начале сентября Путин поручил Минтрансу подумать над тем, чтобы нормативно закрепить приоритет при распределении допусков к доходным международным маршрутам для авиакомпаний, летающих в ДФО.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы для авиакомпаний, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам", – сказал президент, отметив, что "это не очень рыночная мера, но для этого региона это обоснованно".

В свою очередь министр транспорта Евгений Дитрих сообщил журналистам, что Минтранс предложит нормативное закрепление в законодательстве подобных и иных стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелетов на Дальний Восток.

Помимо этих поручений глава государства ждет от правительства предложений по привлечению инвесторов в экологический туризм на Дальнем Востоке.

Обозреватель Анастасия Николаева

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