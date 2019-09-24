Старый-новый Минпром

24.09.19 10:15

© РИА Новости. Сергей Пятаков

Interfax-Russia.ru – Ликвидированное несколько лет назад министерство промышленности вновь заработало в Челябинской области.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, упраздненное в 2015 году, воссоздано в регионе. Новый министр Павел Рыжий был выбран по конкурсу и 23 сентября официально назначен губернатором Алексеем Текслером. Эксперты полагают, что возрождение Минпрома логично, поскольку задачи по развитию промышленности решать намного проще, когда функции сконцентрированы в одном месте, а не разбросаны по разным ведомствам.

В 2015 году после ликвидации экс-губернатором Борисом Дубровским регионального Минпрома было создано отдельное министерство имущества и природных ресурсов, а вопросы Минпрома стало курировать региональное Минэкономразвития, за которое отвечал вице-губернатор области Руслан Гаттаров. В июне он подал в отставку, новым вице-губернатором, курирующим экономический блок, стал выходец из Челябинской области, в последнее время работавший в Минстрое РФ – Егор Ковальчук.

В июне Алексей Текслер подписал постановление, воссоздающее конфигурацию министерств до 2015 года: Минпром возрожден, ему переданы отдельные полномочия Минэкономразвития и министерства имущества и природных ресурсов. Штатная численность министерства промышленности – 55 человек.

Следующим шагом стал выбор человека, который бы возглавил вновь созданную структуру. Его выбрали по результатам открытого конкурса. Заявку на участие подавали 29 кандидатов, из них 23 были допущены к двум очным этапам (проверке на знание нормативно-правовой базы и индивидуальному собеседованию). Конкурсная комиссия из 12 человек (юристы, экономисты, представители бизнес-сообщества и члены правительства региона) признали победителем Павла Рыжего, занимавшего при разных губернаторах должности заместителя главы Челябинской области и первого замминистра экономического развития региона. Министр уже приступил к своим обязанностям.

"Как чиновник он был более подготовлен, чем все остальные кандидаты. Хотя, подчеркну, были очень достойные люди с хорошим производственным опытом. Мы обсуждаем возможность применения их способностей и талантов", – отметил Егор Ковальчук, которого процитировала пресс-служба главы региона.

Как сообщил Interfax-Russia.ru политолог Андрей Лавров, выбор по конкурсу, а не прямое назначение, вписывается в новый тренд демократизации институтов власти.

"Во всяком случае, публичное: конкурсы, советы с людьми, опора на общественное мнение", – отметил он.

Алексей Текслер обозначил, что главной задачей министерства является "целенаправленная работа с промышленниками".

"Нам вместе предстоит сформировать механизмы и инструменты реализации промышленной политики на основе базовых приоритетов", – подчеркнул глава региона. Среди них он назвал рост объемов экспорта, создание высокотехнологичных производств, создание новых предприятий в моногородах, загрузка предприятий ОПК гражданскими заказами, а также развитие региональной и международной кооперации.

"Наша задача – максимально встроить предприятия региона в крупные системные производственные циклы. Это позволит равномерно обеспечить загрузку производственных мощностей, максимально использовать свои компетенции, увеличить количество "умных" рабочих мест и повысить региональную конкурентоспособность", – заявил Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области в сентябре.

Он подчеркнул, что региональные власти изучают возможность создания инструмента для оперативного обмена информацией между предприятиями.

"Она (система – ИФ) будет интегрирована с федеральными информационными системами и позволит выстраивать эффективное взаимодействие между промышленными предприятиями, вузами, научными центрами, органами власти, облегчит малому и среднему бизнесу доступ к компетенциям, инфраструктуре и кооперациями с крупными предприятиями. Пользоваться единым информационным пространством можно будет бесплатно", – анонсировал данный проект губернатор.

По его мнению, цифровизация промышленной кооперации поможет диверсифицировать экономику и создать новые рабочие места.

"Обновленный Минпром должен стать не только органом исполнительной власти, но и, образно говоря, одним окном для промышленников. Это будет широкая современная площадка для диалога в координатах "бизнес-бизнес" и "бизнес-власть", – добавил Текслер.

Как считает завкфедры экономики челябинского филиала РАНГХиС Наталья Коротина, воссоздание Минпрома является правильным шагом для такого промышленного региона, как Челябинская область. "РВП нашей области в большей части сформирован за счет промышленной продукции. Министерство промышленности однозначно нужно, чтобы процессами можно было эффективно управлять. До этого функции были разрознены, сейчас они логично сосредотачиваются в одних руках", – высказала она свое мнение Interfax-Russia.ru.

Андрей Лавров также полагает, что воссоздание данного министерства необходимо.

"Другое дело, его приоритеты - какого вида промышленность будет развиваться, это должна быть, в большей степени, промышленность производства, а не добычи. Именно эти проблемы необходимо решать", – полагает эксперт.

Он подчеркнул, что главным недостатков предыдущей работы был неэффективный поиск инвесторов. По мнению Лаврова, это же в целом для экономического развития региона такая задача и остается, а конкретно Минпрому было бы логично обеспечить создание условий для инвесторов.

"Насколько Минпром решит задачи, предугадать сложно. Это будет видно не раньше, чем через полгода", – добавил Лавров.

Обозреватель Александра Качалова

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