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Статус под угрозой

© РИА Новости. Антон Денисов
Interfax-Russia.ru – РФ подозревают в манипулировании данными спортсменов в московской лаборатории, направленными WADA. Участие россиян в Играх-2020 в Токио может оказаться под угрозой.

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года.

После того, как исполком WADA в январе принял решение сохранить статус соответствия для Российского антидопингового агентства (РУСАДА), одним из важнейших условий, поставленным для поддержания статуса, было обеспечение достоверности системы управления информацией московской лаборатории и лежащих в основе необработанных данных. При этом в WADA заявили, что примут санкции в отношении РУСАДА в случае, если станет известно о каких-либо манипуляциях с данными московской лаборатории, а также если не будет предоставлена возможность перепроверки подозрительных проб.

Позже WADA констатировало, что Российское антидопинговое агентство успешно устранило все недочеты, которые были выявлены аудитом в декабре прошлого года. Также был отмечен успешный опыт использования РУСАДА "большого числа лучших практик, которые поддерживают реализацию качественных антидопинговых программ".

В апреле делегация Всемирного антидопингового агентства получила 2 тыс. 262 образца проб из московской антидопинговой лаборатории и передала их аккредитованной лаборатории за пределами России для перепроверки.

"Служба разведки и расследований (I&I) WADA начала представлять международным федерациям доказательства, которые они будут оценивать с целью рассмотрения дел о нарушении антидопинговых правил", – отмечалось тогда в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства.

Спустя месяц в WADA также заявляли, что "очень высокий процент данных, собранных в московской лаборатории, является подлинным", а в июне генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли даже выразил удовлетворение сотрудничеством с Российским антидопинговым агентством.

"Вместе с результатами аудита, который мы провели, могу сказать, что РУСАДА стало достойной организацией. Приятно, что мы помогли в этом", – заявил Ниггли, отметив, что пока он доволен, как складываются отношения между WADA и РУСАДА.

А на минувшей неделе журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил в своем твиттере, что Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, о чем комитет WADA по соответствию проинформирует исполком агентства в ближайшее время.

"Процедура "несоблюдения" уже запущена", – написал немецкий журналист.

Информацию об этом подтвердил и председатель Института антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Ас.

"Мне сказали, что агентство инициировало процесс. России дали три недели на то, чтобы ответить на вопросы WADA о неточностях в российских данных о допинге", – привело слова Аска датское издание Sportspressen.dk.

23 сентября и WADA сообщило, что РУСАДА и министерству спорта РФ предоставлены копии докладов отдела расследований WADA и независимых экспертов, "которые описывают выявленные несоответствия, им дано три недели на то, чтобы предоставить свои комментарии, а также ответы на ряд конкретных вопросов".

После того, как ответ будет получен и проанализирован, отдел расследований агентства и независимые эксперты доложат о ситуации комитету по соответствию, "чтобы он имел возможность решить, выносить ли официальные рекомендации исполнительному комитету".

"Для этого (изучения ответа России - ИФ) не могут быть определены временные рамки, так как необходимо соблюдать правила процедуры, однако исполком получил заверения, что WADA занимается этим делам решительно и так быстро, насколько это возможно", – добавили в агентстве.

Как пояснил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, Всемирное антидопинговое агентство зафиксировало исчезновение из базы данных московской антидопинговой лаборатории информации, свидетельствующей о нарушениях антидопинговых правил.

"Были положительные результаты, которые были удалены. Вопрос, почему?" – заявил Тейлор The New York Times, пообещав дать возможность России все объяснить.

Минспорт России также уведомили о том, что база данных, переданная Всемирному антидопинговому агентству ее осведомителем, отличается от той, копию которой забрали специалисты агентства в Москве в 2019 году.

"В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны – будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии", – заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

Он пообещал оказать со своей стороны всевозможное содействие и отметил, что "все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, выполнены".

"РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее", – напомнил министр.

Колобков добавил, что "благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации".

В свою очередь председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предположил, что возможная подтасовка баз данных московской антидопинговой лабораторией может являться провокацией.

"Если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия, что беглец подсунул WADA фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособной", – приводит слова Дегтярева пресс-служба комитета.

Дегтярев напомнил, что в России разработан и реализован Национальный план по борьбе с допингом, который включает комплекс мер нормативного правового, организационного, научного, инновационного и медико-биологического обеспечения деятельности в этой сфере.

"Мы ему следуем неукоснительно", – подчеркнул председатель комитета.

Между тем глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что из-за сложившейся ситуации перспективы участия россиян в летних Олимпийских играх-2020 в Токио могут оказаться под угрозой.

"Судя по тому, что на основании доклада комиссии по соответствию исполком WADA уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная. За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", – заявил Поздняков.

Он напомнил, что Россия затратила большое количество дипломатических усилий, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам – право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений.

"Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем", – сказал глава ОКР.

Он выразил надежду, что уполномоченные заниматься данной проблемой "оперативно разберутся с фактурой, на которой основаны возникшие со стороны WADA вопросы", "и дадут убедительные ответы".

Со своей стороны глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Алексей Ивлев сообщил "Интерфаксу", что Россия в установленные Всемирным антидопинговым агентством сроки в течение трех недель ответит на имеющиеся вопросы.

Он считает преждевременными рассуждения и прогнозы относительно перспектив участия российской сборной в Олимпиаде 2020 года на фоне очередного допингового скандала.

"Будем говорить по факту. Давайте говорить объективно: у них (WADA) возникли вопросы. Наши специалисты готовят ответ, так что подождем. Сейчас рано обсуждать эту тему (участие РФ в Олимпиаде). Давайте (обсудим ее) через три недели", – отметил глава набсовета РУСАДА.

Комитет по соответствию WADA должен вынести решение по Российскому антидопинговому агентству 23 октября.

Обозреватель Анастасия Николаева

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