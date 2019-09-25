Пожар посреди океана

25.09.19 14:02

© РИА Новости. Петр Житников

Interfax-Russia.ru – Более 360 человек эвакуировали с горящей в Тихом океане крупнейшей плавбазы "Петр Житников". На судне остается аварийная бригада из 56 человек.

Пожар в одном из отсеков плавбазы "Петр Житников", работавшей в Тихом океане вблизи Южных Курил, вспыхнул ночью 24 сентября. В течение суток с судна был снят почти весь его экипаж – 361 человек. Моряков оперативно пересадили на суда компании "Доброфлот" и доставили на остров Шикотан, где в селе Крабозаводское их уже ждали несколько пунктов временного размещения. Медицинская помощь никому из рыбаков не понадобилась. Еще 56 моряков остались ликвидировать пожар на судне.

На следующий день – 25 сентября – эвакуированных рыбаков начали вывозить в аэропорт Южно-Курильска (сначала на рыболовецких судах с Шикотана на Кунашир и затем автобусами до аэропорта), откуда они вылетят домой во Владивосток.

"Компания-судовладелец плавбазы заключила с авиакомпанией "Аврора" договор на выполнение нескольких чартерных рейсов из Южно-Курильска во Владивосток для доставки экипажа домой (...) Каждый самолет возьмет на свой борт по 70 пассажиров ", – сообщил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

По его словам, первые 2 рейса изначально были запланированы на 17:00 местного времени (09:00 мск) и 20:30 (12:30 мск) 25 сентября, однако затем их перенесли на более позднее время.

"Судовладелец составил списки отправляемых в среду людей, которые передал "Авроре". По факту три человека, которых доставили в аэропорт, не были заявлены судовладельцем в этих списках, поэтому на самолет их не пустили. Из-за этой путаницы со списками произошла задержка рейса. Улететь сегодня они, скорее всего, уже не смогут и останутся пока в Южно-Курильске до решения ситуации судовладельцем", – пояснил мэр.

Всего же, как уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель судовладельца – приморской компании "Дальморепродукт", для доставки моряков из Южно-Курильска во Владивосток запланировано четыре чартерных рейса. Время вылета оставшихся двух пока не известно.

Тем временем в консервном цехе плавучей базы уже вторые сутки продолжает полыхать пожар. Аварийной бригаде людей, оставшейся на судне (56 человек), удалось локализовать возгорание, однако полностью потушить пожар пока не получается. 24 и 25 сентября на помощь "Петру Житникову" подошли два спасательных судна – "Преданный" и "Атлас".

"Ведется орошение надстроек, чтобы пламя не распространялось, и охлаждение раскаленных поверхностей, чтобы аварийная партия могла сработать", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск".

Как в свою очередь уточнил начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, на плавбазе "Петр Житников" находится около 1 тыс. тонн топлива.

"На борту около 1 тыс. тонн топлива. На данный момент угрозы окружающей среде нет", – сказал он агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его словам, площадь пожара составляет примерно 200 кв. м, горит гофротара в консервном цеху.

"Огню не дают распространиться. Пожар посменно тушат аварийно-спасательная партия из членов экипажа и наши спасатели, всего порядка 90 человек. Пока сложно сказать, когда удастся потушить пожар. Но угрозы находящимся на судне людям нет. Плавбаза на ходу, механизмы работают", – сказал он.

Он напомнил, что ранее аварийной партии удалось запустить двигатель и взять управление на резервном пункте, который расположен на корме. В настоящее время судно движется к побережью Итурупа, поэтому необходимости в эвакуации оставшегося на базе экипажа нет. После ликвидации пожара судно отправится в приморский порт Находка.

"Уже в Находке будет решаться, что дальше делать с судном", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель компании "Дальморепродукт".

По его данным, в трюмах плавбазы находится 1 тыс. тонн иваси (дальневосточная сардина – ИФ), груз не пострадал.

Тем временем, Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане.

"С привлечением специалистов Дальневосточного управления государственного морского надзора (ДУГМН) Ространснадзора Приморским и Сахалинским транспортными прокурорами проводятся проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно приписано к порту Владивосток. Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир.

Причиной пожара на плавбазе в компании "Дальморепродукт" назвали возгорание тары в отсеке промвооружения. До этого сообщалось, что пожар начался в консервном цехе.

"На плавбазе произошло возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку", – сообщил представитель компании агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"