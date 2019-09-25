В нарушение обязательств

25.09.19 16:02

© РИА Новости. Роман Махмутов

Interfax-Russia.ru - Москва может задержать визы при смене дипломатов США в РФ после скандала с невыдачей виз части российской делегации в ООН.

О том, что десять членов делегации России не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и из-за этого не смогут выехать в США, стало известно накануне.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сообщил "Интерфаксу" член Совета Федерации Константин Косачев.

Всего, по его словам, визу не получили десять членов делегации. Среди них - семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекретариата министерства Сергея Бутина, а также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению сенатора, который находится под санкциями США с апреля 2018 года, подобные действия не имеют "объяснений и оправданий" и будут обязательно обсуждаться российской стороной с генсеком ООН.

Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отказ США выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет главной темой переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" этого мероприятия.

"Это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", – заявила Захарова, назвав действия американской стороны также "очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства".

По словам представителя МИД РФ, американская сторона ссылается на технический характер проблемы и на сроки подачи документов.

"Это не так", – сказала Захарова журналистам, отметив, что документы подавались в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами.

При этом, рассказала она, документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали".

"Что-то у ребят сломалось капитально", – заявила Захарова.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что в связи с невыдачей американских виз членам делегации РФ заместителю главы дипмиссии США в РФ выражен протест и передана соответствующая нота.

"Мы рассматриваем произошедшее как грубейшее нарушение Соединенными Штатами их обязательств по соглашению, которое регламентирует условия пребывания на их территории штаб-квартиры ООН", – подчеркнул Рябков.

По его словам, Россия рассмотрит вопрос о том, когда и в каком масштабе ответить на невыдачу американских виз членам российской делегации на Генеральной ассамблее ООН.

В Кремле назвали ситуацию неприемлемой и заявили о необходимости жесткой реакции со стороны Организации Объединенных Наций.

"Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Вашингтон нарушает свои международные обязательства – это прямое нарушение международных обязательств Вашингтоном, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на ГА ООН", – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что США лишь предоставляют свою территорию штаб-квартире ООН и "фактически единственное, что вправе сделать Америка, это ограничить, например, пребывание российской делегации одним городом Нью-Йорком".

"Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею", – добавил Песков.

В посольстве в США в Москве "Интерфаксу" отказались комментировать данную ситуацию, назвав ее "частным случаем".

Между тем, как выяснилось позже, США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя, назвавший такое поведение США "просто недопустимым", в беседе с "Интерфаксом" напомнил, что уже "была ситуация, когда главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению, которая должна была пройти в Нью-Йорке, американские власти не выдали визу".

"И мы вынуждены были не допустить проведение этой конференции. Это был вопиющий случай, когда главе официальной делегации на мероприятие в ООН не выдается въездная виза под каким угодно предлогом. Предлоги для нас не имеют никакого значения, потому что страна-хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять свое обязательство по соглашению с ООН", – заявил постпред РФ при Организации.

В Совете Федерации назвали действия американской стороны "выкручиванием рук".

Как заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу "Россия 24", США стремятся к тому, чтобы другие страны, парламентарии и политики "следовали в русле их внешней политики". Он предложил обсудить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из США в другую страну: "Например, в Швейцарию, с которой никогда подобных проблем не было?"

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сменить американских дипломатов в России. По его словам, невыдача виз членам делегаций в ООН является нарушением международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН.

Кроме того, считает парламентарий, необходимо напомнить американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи.

"Если они в этом не разобрались, то мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается, в тонкостях. И это вопрос аккредитации (американских дипломатов в РФ)", – сказал Толстой журналистам.

По мнению экспертов, отказ в выдаче виз членам российской делегации можно рассматривать в контексте продолжения "визовой войны" между РФ и США.

Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе". При этом разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта).

Фактическая невыдача американских виз десяти членам российской делегации на Генеральную ассамблею ООН является особой позицией внешнеполитического ведомства США в связи с так называемой "визовой войной" между Москвой и Вашингтоном, считает политолог-американист Андрей Сидоров.

В беседе с "Интерфаксом" он предположил, что Госдепартамент США таким образом хочет подчеркнуть проблему, которую, с их точки зрения, создала российская сторона, сократив американских дипломатов в РФ.

"В целом, это продолжение той самой дипломатической борьбы между Москвой и Вашингтоном, которая была начата США. Я – человек жесткий, думаю, надо чем-то отвечать", – сказал Сидоров.

По его оценке, Вашингтон использует надуманные технические проблемы, чтобы не допустить получение виз российским чиновникам, которые "неприятны" Госдепу.

"Полагаю, что у Государственного департамента США есть определенная линия потому, что им, конечно, не нравится состав участников. Например, я знаю, что американские дипломаты очень плохо относятся к Слуцкому. Поэтому он и оказался в этой группе", – сказал собеседник агентства.

Сидоров считает, что надуманные технические проблемы показывают, что даже здесь внешнеполитическое ведомство США практикует "двойные стандарты".

Вместе с тем, по его мнению, ситуация не скажется негативно на эффективности работы российской делегации, поскольку главным в этой миссии является выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Сергей Викторович (Лавров), думаю, столь опытный дипломат, что способен обойтись без главного переводчика, и даже руководителя своего аппарата, которым тоже не выдали визы", – добавил эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов также считает, что США, допустив фактическую невыдачу виз ряду российских представителей, продолжают дипломатическую и визовую войну против Москвы.

"Эта практика вписывается в ту канву российско-американских отношений, которая формировалась в течение последних нескольких лет. Это своего рода дипломатическая война, связанная с высылками и ответными высылками дипломатов, закрытием генеральных консульств. И так же обстоят дела с визовой войной. В международной практике такого рода действия используются как способы давления на противоположную сторону, потом идет ответная реакция, которая, как правило, зеркальная", – сказал Гарбузов "Интерфаксу".

По его мнению, в данном случае следует ожидать проблем с визами для представителей США в случае каких-то международных мероприятий на российской территории. При этом эксперт предположил, что в Москве не будут дожидаться какого-либо расширенного и представительного форума, а могут предпринять что-то, связанное, например, со сменой дипломатов или служащих посольства.

"Это весьма удобный повод, чтобы при замене одного дипломата на другого по какой-то причине не выдавать ему визу. Это считается дипломатической нормой", – сказал собеседник агентства.

По его оценке, нынешний демарш США показывает, что решение проблем в российско-американских отношениях, в частности, в сфере дипломатии, находится в тупиковом состоянии и не изменится в случае отсутствия шагов с обеих сторон к сбалансированности и компромиссу.

Гарбузов считает, что в такого рода конфликтах следует придерживаться принципа равной ответственности: "Только так можно выйти из тупика, иначе можно годами обвинять друг друга, не получая никакого результата и усиливая напряженность в двусторонних отношениях".

Обозреватель Анастасия Николаева

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