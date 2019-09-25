С работы на выход

25.09.19 16:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru – Более 51 тыс. россиян могут сократить до конца сентября. Эксперты предсказывают негативные последствия.

Российские компании планируют уволить 51,6 тыс. работников в рамках сокращения штата или из-за планируемой ликвидации организации. По данным "Известий", которые ссылаются на выводы Росстата, это менее 0,1% от общей рабочей силы по стране – 75,6 млн человек.

Наибольшее количество сокращений ожидается в сфере обрабатывающего производства – 12,6 тыс. человек. Далее идет отрасль государственного управления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения – в них планируется сократить 7,7 тыс. человек. В сфере образования работы могут лишиться 5,2 тыс. сотрудников.

Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин считает, что это свидетельствует об ускорении сокращения количества рабочих мест в России. Началось оно в 2011 году.

"В период кризиса более динамично, в межкризисный период в меньшей степени. Вот в 2017–2018 годах количество рабочих мест сокращалось на 450 тыс. ежегодно, примерно 40 тыс. человек в месяц. Цифра за 50 говорит о том, что эти процессы начали приобретать более динамичный характер", – сообщил Шеин Interfax-Russia.ru.

По его словам, увеличение количества безработных всегда сопровождается снижением или заморозкой реальной заработной платы у оставшихся на местах работников, поскольку повышается состязательность на рынке труда. Одной из главных причин он назвал технологические изменения. Там, где раньше нужен был человек, теперь достаточно машины.

"Там, где раньше мы шли в банк для того, чтобы осуществить перевод денег в другой город, теперь мы это делаем через мобильное приложение. Там, где нужен был продавец, я вот только что в Ашане заплатил за продукты просто по QR–коду без всякого продавца. И аналогичные изменения на наших глазах происходят по разным сегментам экономики", – заявил парламентарий.

Он напомнил о заявлении президента и председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, согласно которому в компании до 2025 года должно быть сокращено 50 тыс. человек.

"Это только один из банков. Не крупнейший работодатель в России. Это базовое изменение, основное, и оно конечно будет нарастать", – подчеркнул Шеин.

Эксперт заметил, что по оценкам агентства Superjob, востребованность в продавцах на российском рынке труда за последние годы снизилась вдвое. В связи с этим он подчеркнул, что в "зоне риска" на сокращение находятся люди, чей труд не требует высокой квалификации – продавцы, водители, охранники.

"Поэтому там, конечно, наиболее сильное напряжение на рынке труда, и оно будет возрастать. Второе, мы хорошо понимаем, что технологические перемены расширяются, они охватывают сегодня сектор бухгалтерских услуг, оказывают существенное давление на сектор юридических услуг", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Чтобы избежать сокращения, эксперт советует работникам постоянно повышать квалификацию и обновлять знания. Однако, подчеркнул он, когда речь идет о массовых общественных процессах, индивидуальное тактики не срабатывают.

Эксперт также считает, что для сокращения числа безработных нужно снизить пенсионный возраст, так как это "избыточная, ненужная на нем (рынке труда – ИФ) рабочая сила".

В свою очередь генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов также считает, что это решение будет иметь негативные последствия в будущем.

"Сейчас-то вряд ли какие-то последствия будут, в ближайшее время, но в последующем это скажется. Нехватка тех или иных специалистов, провал в отраслях", – отметил он Interfax-Russia.ru.

Более того, заявил эксперт, это не увязывается с майскими указами президента РФ Владимира Путина о создании 25 млн высококвалифицированных рабочих мест. В последнее время идет только сокращение, подчеркнул Куликов.

"И опять-таки идет разговор о переходе на некую четырехдневную рабочую неделю тоже непонятно как. Вот значит переход на четырехдневку, при этом сокращение, при этом увеличение пенсионного возраста, то есть абсурд. Полный абсурд везде, дикий капитализм, дикие хозяева экономят на работниках, сокращая", – сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Кроме того, из-за роста количества людей без работы повысится конкуренция в отраслях.

"И позиция работодателя будет: "Если требуешь большой зарплаты, у меня "за забором" людей много, я найму на твое место другого. Мы уже сталкиваемся с рядом проблем в авиационной отрасли, когда идет нехватка пилотов, которых в свое время посокращали. В итоге у нас будут работать люди, имеющие малую квалификацию и даже не знающие русского языка", – заявил Куликов.

Между тем, причину сокращения эксперт видит не в технологическом процессе, а в желании работодателей сэкономить на рабочей силе в условиях кризиса.

"А в себестоимости продукта стоимость работающего человека достаточно высока. Это весомая нагрузка на бизнес, так полагают работодатели. И они считают, что самое простое – это убрать работника", – пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

При этом работодатели полагают, что работу уволенного сотрудника выполнит кто-то другой. Однако у других работников есть свои обязанности, и не известно, как долго они смогут трудиться за двоих, подчеркнул Куликов.

Между тем, если работник узнает о своем сокращении, ни в коем случае нельзя соглашаться на увольнение по собственному желанию, отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

"Ведь на самом деле вот эти цифры, о которых говорится (более 51 тыс. человек – ИФ), там на самом деле очень маленькая толика будет уволена по трудовому кодексу, то бишь по сокращению штата. В основном работодатель вынуждает работника увольняться по собственному желанию", – рассказал эксперт.

Например, работодатель может создать такие условия для сотрудника, когда он вынужден уйти. И тогда работник не получит причитающихся ему выплат и компенсаций по сокращению.

"Далее обязательно работники должны объединяться в профессиональные союзы. В данной ситуации профсоюзы могут, к сожалению, сейчас не очень сильно, но повлиять на этот процесс, обжаловать решение работодателя. То есть необходимы определенные процедуры согласования и учета мнения с профсоюзом, чего, собственно, работодатель и боится", – заключил Куликов.

Обозреватель Сабина Адлейба

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