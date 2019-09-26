Приземление с задымлением

26.09.19 13:06

Фото МЧС по Алтайскому краю

Interfax-Russia.ru – Почти 60 человек пострадали при жесткой посадке самолета Azur Air в Барнауле. Причиной ЧП стало возгорание шасси во время приземления.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет "Боинг 767-300" авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). "При посадке рейса ZF-2244 во время пробега по полосе произошло возгорание правой стойки шасси. Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров", – сообщили "Интерфаксу" в авиакомпании Azur Air.

По данным авиакомпании, в момент ЧП на борту воздушного судна находился 331 человек, однако Минтранс региона сообщает о 334 пассажирах и 10 членах экипажа. В результате ЧП 56 из них понадобилась медицинская помощь.

"Командир воздушного судна, летевшего чартерным рейсом "Барнаул - Камрань" при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер незамедлительно объявил тревогу. В 21:26 задымление было ликвидировано. На борту находился 344 человек, включая 10 членов экипажа. Тяжких телесных повреждений при этом никто из граждан не получил", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона со ссылкой на региональный Минтранс.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, всего после ЧП за помощью к медикам обратились 56 человек, летевших рейсом "Камрань – Барнаул" (ранее краевые власти сообщали о 49 пострадавших). Большинству из них оказали помощь на месте, в больницу доставили только 7 человек.

"У двоих пассажиров диагностирован перелом лодыжек, у третьего – уточняется диагноз "компрессионный перелом позвоночника", – уточнили в пресс-центре правительства Алтайского края со ссылкой на региональный Минздрав.

Еще одной женщине, летевшей тем рейсом, врачи поставили предварительный диагноз "ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника". Ее госпитализировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

В Минздраве края не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

"Количество пострадавших после инцидента постоянно менялось. Это связано с тем, что люди уезжали домой, а потом уже обращались за помощью. В стрессовой ситуации они не обратили на что-то внимание, а потом заболел бок, повысилось давление – мы это фиксируем как последствия происшествия. Эти последствия будут идти еще день-два, будет меняться число пострадавших", – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он отметил, что многие пассажиры нуждались именно в психологической помощи и не могли себя контролировать.

Также с прессой уже успели пообщаться и сами пассажиры аварийного "Боинга". Как рассказал в интервью местной телекомпании "Катунь 24" один из летевших, эвакуация прошла очень быстро – все покинули самолет буквально за 5 минут.

"Паника была не то чтобы жесткая. Она поначалу возникла, когда бортпроводница сказала, что нужно всем выходить. Некоторые женщины закричали, но мужчины их быстро утихомирили", – добавил он.

Еще один из пассажиров самолета написал в соцсетях, что люди получили травмы именно в процессе эвакуации – из-за нераскрывшегося трапа. В региональном управлении МЧС России эту информацию опровергают.

"Процесс эвакуации, в целом, прошел в штатном режиме. Неисправностей не возникало. По нашей информации, раскрылись оба трапа", – заявили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре министерства.

В настоящее время в ГУ МЧС по Алтайскому краю для пострадавших в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула, а также их родственников работает "горячая линия".

"Работает "телефон доверия" ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852)-65-82-19. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет также организована работа "горячей линии" 8(385-2) 20-20-79", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Тем временем, Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

В настоящее время следствие рассматривает две основные версии случившегося – ошибку пилотирования и некачественное техобслуживание самолета. Сейчас следователи изымают необходимую документацию, а также опрашивают очевидцев произошедшего.

"Экипаж самолета находится в Барнауле. Есть процедуры, которые они должны обязательно пройти. У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители. Они здесь находятся, в городе", – в свою очередь сообщил журналистам гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула, входит в холдинг "Новапорт") Виталий Архипенко.

Самолет, по его словам, остается на территории аэропорта и не будет двигаться с места до специального решения Росавиации и завершения всех следственных действий.

"Росавиация будет вести расследование и устанавливать причины возгорания. (...) Это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению, что там случилось пока непонятно", – сказал он.

По его словам, о точных причинах произошедшего можно будет говорить после расшифровки черных ящиков, установленных на борту самолета.

"Рейс, совершивший жесткую посадку, уходил на второй круг. Он прибыл по расписанию, без отклонений. Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения все впишется в параметры взлетно-посадочной полосы. Командир принял решение уходить на второй круг, это нормальная практика. Повторный заход выполнен без отклонений", – подчеркнул Архипенко.

Также гендиректор АО "Авиапредприятие "Алтай" отметил слаженную работу всех аварийно-спасательных служб аэропорта Барнаула во время ЧП. По его словам, неудобства для пассажиров возникли только при паспортном контроле и выдаче багажа.

"Эвакуация заняла не так много времени. Далее некоторые неудобства пассажирам доставила процедура длительного прохождения паспортного контроля, особенно тем, кто оставил ручную кладь (с документами - ИФ) в самолете", – сказал Архипенко, уточнив, что сразу после аварийной посадки к работе приступили правоохранительные и следственные органы, из-за чего нельзя было забрать вещи.

Также пассажирам пришлось подождать и багаж.

"После разрешения был выдан багаж, часа четыре или чуть больше эта процедура заняла", – сказал Архипенко.

Ранее заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко на пресс-конференции принес извинения пассажирам за задержку в прохождении таможенного досмотра и получении багажа, что доставило "дополнительные неудобства пострадавшим людям".

В настоящее время аэропорт Барнаула работает в штатном режиме.

"В данный момент борт стоит между второй и третьей рулежной дорожками. Это не мешает аэропорту, он работает в штатном режиме. Быстрый осмотр судна и приведение в нормативное состояние взлетной полосы позволил прийти всем утренним бортам без большой задержки", – сообщил журналистам министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

При этом он уточнил, что полоса, на которую экстренно садился самолет, остается закрытой, "Боинг" пока выпускать из аэропорта не планируется.

Обозреватель Наталья Пономарева

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