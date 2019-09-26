С неудовлетворительной оценкой

26.09.19 14:59

Фото сайта ЦИК РФ

Interfax-Russia.ru – ЦИК признал работу петербургского избиркома при проведении муниципальных выборов неудовлетворительной и заявил о вмешательстве единороссов в избирательную кампанию.

Накануне Центризбирком РФ подвел итоги избирательных кампаний в единый день голосования. Причем, отдельно ЦИК остановится на ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Так, избирательным комиссиям муниципальных округов (ИКМО) потребовалось полторы недели, чтобы подвести итоги выборов, при этом подсчет голосов проходил с нарушениями. Несколько десятков кандидатов подготовили по этому поводу иски в суд.

Всего, по данным Памфиловой, Центральная избирательная комиссия в связи с избирательными кампаниями в Санкт-Петербурге направила в правоохранительные органы 173 обращения.

"И ничего пока, пока никакой реакции практически нет. Ждем", – сказала она на заседании ЦИК.

По мнению главы Центризбиркома, правоохранительные органы в регионах недостаточно активно противодействуют нарушениям в ходе избирательных кампаний. Поэтому Памфилова намерена поднять этот вопрос на уровне глав федеральных правоохранительных ведомств.

"В ряде регионов местные правоохранительные органы очень часто не помогают нам выявлять, а, наоборот, покрывают. И вот с этой круговой порукой этих нарушений я думаю, что с руководством федеральных правоохранительных органов надо как-то будет усилия совместные направить на то, чтобы ее (поруку – ИФ) разрывать", – сказала она.

Организаторы нарушений, считает Памфилова, должны понести административные или уголовные наказания.

Кроме того, по ее словам, ЦИК направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям правоохранительных органов в ходе избирательной кампании в Санкт-Петербурге.

"Мы так это не оставим. Я думаю, что как раз материалы в федеральные правоохранительные органы будут нами направлены - и уже часть направлена, чтобы и Генеральная прокуратура дала оценки действиям региональных правоохранительных органов – вернее, бездействию или действиям, направленным не на восстановление закона, а на потакание произволу", – сказала Памфилова.

Она заявила также о готовности ЦИК представить материалы при рассмотрении в судах оспаривания результатов выборов по 15-ти муниципальным образованиям в Санкт-Петербурге. Памфилова пояснила, что сам ЦИК РФ не имеет таких полномочий, но если суд пригласит для участия, то Центризбирком представит необходимые материалы.

Вину за ситуацию с муниципальными выборами она возложила на руководство горизбиркома. По словам главы ЦИК, руководство Санкт-Петербургской избирательной комиссии накануне избирательной кампании по выбору муниципальных депутатов должно было очистить избиркомы от замеченных в нарушениях на выборах 2014 года членов, но не сделало этого, что и привело к сложившейся ситуации.

Как напомнила Памфилова, муниципальные выборы в Петербурге 2014 года на всех этапах сопровождались скандалами, 28% избирателей тогда проголосовали досрочно, что вызвало вопросы, а итоги выборов зачастую носили "аномальный характер".

"Еще в 2016 году мы понимали, что, если не решить системные пороки, сложившиеся на выборах в 2014 году, то что же будет на этих муниципальных выборах? Определенные меры мы приняли. Мы убрали досрочку, провели учебу, рассказывали, что не надо делать, что надо предупредить. Одна из больших к вам просьб была – навести порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях, освободить, очистить от них избирательные комиссии", – сказала Памфилова, обращаясь к главе Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко.

Она обратила внимание на то, что руководство горизбиркома могло изменить состав избирательных комиссий муниципальных образований на 50%, чтобы ситуация 2014 года не повторилась.

"Она повторилась. Полная безнаказанность, им (замеченным в злоупотреблениях членам ИКМО - ИФ) все сошло с рук, вы от них не избавились. Вы сформировали кадровый состав, который нам ежедневно выдавал такие сюрпризы. Они нам откровенно объясняли, что никакая власть для них не имеет значения. Это результат кадровой политики. Результат того, что вы должны были сделать и не сделали", – заявила Памфилова.

По ее словам, городская избирательная комиссия не сработала так, как должна была.

"Я это квалифицирую как бездействие городской избирательной комиссии по защите прав граждан на муниципальных выборах", – отметила она.

При этом, по мнению Памфиловой, отставка главы избиркома Петербурга мало что изменит. Она также не стала выносить на голосование комиссии вопрос о выражении недоверия Миненко, хотя основания для этого есть.

"Давая оценку неудовлетворительной работе комиссии по муниципальным выборам, мы им поручаем сделать много для исправления ситуации. Я считаю, что у комиссии и Виктора Александровича (Миненко) есть обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации", – сказала глава ЦИК.

По ее мнению, необходимо менять систему, а не руководителя. Тем более, считает она, Миненко "и сам уже созрел для заявления по собственному желанию".

"Считаю, что было бы замечательно, если бы досрочно дали бы возможность прийти новым людям, чтобы и губернатор, и Заксобрание могли бы предложить ему сформировать современный состав комиссии, которая взяла бы на себя ответственность кардинально реформировать, оздоровить кадровую политику", – добавила Памфилова.

Она также сообщила, что располагает сведениями о вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге ряда депутатов Госдумы и спикера городского парламента Вячеслава Макарова.

"У нас есть много материалов о неприглядной роли в муниципальной кампании председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова и депутатов Госдумы Марченко, Романова и Вострецова, которые осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии. Материалы об этом мы направляем большей частью в руководство партии "Единая Россия", – сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома также собирается направить материалы о вмешательстве членов партии в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в правоохранительные органы и считает, что их действия "нанесли непоправимый ущерб партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге".

Евгений Марченко, Михаил Романов и Сергей Вострецов – депутаты Госдумы (фракция "Единая Россия") – были избраны по избирательным округам Санкт-Петербурга в 2016 году. Макаров также представляет в региональном парламенте "Единую Россию".

Сам Макаров в ответ на обвинения со стороны главы ЦИК РФ косвенно признал факт своего вмешательства в ход муниципальных выборов, отметив, что это был его долг, как руководителя регионального отделения партии "Единая Россия".

"Я представляю "Единую Россию". И цель любой партии - завоевание власти, удержание власти и использование власти. На этих муниципальных выборах сражались и бились все партии. И, безусловно, я, представляя партию "Единая Россия", делал все, чтобы кандидаты партии "Единая Россия" побеждали на этих муниципальных выборах", – сказал спикер городского парламента.

Также он заявил журналистам, что "горд тем, что "Единая Россия" добилась такого высокого результата в Санкт-Петербурге".

В свою очередь депутат Госдумы Романов выразил желание ознакомиться со сведениями ЦИК РФ о вмешательстве в муниципальные выборы в Санкт-Петербурге ряда парламентариев. Он сообщил "Интерфаксу", что, по его информации, "ни одного факта нет, это просто чья-то позиция".

Романов также отметил, что пока с ним никто из руководства партии "Единая Россия" в связи с заявлениями главы ЦИК не связывался.

Со своей стороны депутат-"единоросс" Вострецов высказал мнение, что ЦИК РФ в избирательной кампании в Петербурге играл, скорее, на стороне оппозиции.

"Я был изнутри и наблюдал. Возможности зарегистрироваться, по крайней мере, на тех территориях, которые я представляю, – Петродворцовский, Красносельский, Кировский районы, – были у всех. Даже, я знаю, что представители "Единой России", наоборот, столкнулись с трудностями, и даже некоторые из них были сняты с кампании, те, у кого были нарушения", – сказал Вострецов "Интерфаксу".

По его мнению, "выборы были суперконкурентными" и "говорить здесь о каком-то давлении просто глупо".

Между тем Центризбирком РФ признал работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов неудовлетворительной.

Заксобранию и губернатору Александру Беглову предложили внести правки в избирательную систему города – вместо избирательных комиссий муниципальных образований увеличить число ТИКов.

ЦИК также поручил городской комиссии провести "всесторонний анализ работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга по подготовке и проведению" муниципальных выборов.

Горизбирком Петербурга со своей стороны пообещал внимательно изучить замечания со стороны ЦИК.

Обозреватель Анастасия Николаева

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