Шанс на свободу

27.09.19 13:56

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Росприроднадзор отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году. Экологи опасаются, что это решение не окончательное.

Эксперты Росприроднадзора выдали отрицательное заключение на материалы по общему допустимому улову (ОДУ) морских млекопитающих на 2020 год.

"В официальном ответе Росприроднадзор сообщает, что эксперты установили несоответствие представленных материалов ОДУ действующему законодательству в сфере охраны окружающей среды", – сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По данным общественной организации, на 2020 год к отлову в дальневосточных морях планировались 282 белухи, 20 тихоокеанских белобоких дельфинов, 8 афалин, 8 гринд, 1 тыс. 496 моржей и 1 тыс. 905 морских котиков.

"Большая часть китообразных и ластоногих предназначена для коренных народов Севера, но, как минимум, 82 белухи и всех дельфинов хотели выловить для индустрии развлечений. На данном этапе нам всем удалось это предотвратить", – сказал эколог.

Информацию о том, что Росприроднадзор 26 сентября отклонил заявку на отлов морских млекопитающих в 2020 году, подтвердили и в Гринпис Россия.

"В документе Росприроднадзора, который есть у Greenpeace, говорится, что служба "рассмотрела обращения граждан и общественных организаций" и нашла несоответствия законодательству (в сфере охраны окружающей среды – ИФ)", - сообщили в пресс-службе экологической организации.

По данным Гринпис, в своих материалах авторы заявки не предоставили данных о численности популяций ни по одному из видов млекопитающих из этого списка, "а цифры для отлова были взяты "с потолка". Таким образом, в будущем специалисты не смогли бы оценить потенциальное воздействие от изъятия ряда особей на всю группу животных.

"Эта победа – отголосок резонанса вокруг "китовой тюрьмы" и итог обращений неравнодушных людей, написавших в ведомство", – отметили в Гринпис Россия.

Между тем, как сообщил Дмитрий Лисицын, в настоящее время Росприроднадзор формирует новую экспертную комиссию для проведения повторной госэкспертизы по ОДУ морских млекопитающих на 2020 год, а значит битва за их свободу еще продолжается.

"Заявка на вылов может быть доработана и подана еще раз. Изменить это способен только полный запрет на вылов китообразных, который обещал ввести зампредседателя правительства России Алексей Гордеев", – также отметили в Гринпис.

В самом Росприроднадзоре подтвердили, что выдали отрицательное заключение на материалы общего допустимого улова морских млекопитающих на 2020 год, отметив, что новых материалов на экспертизу не поступало.

"На сегодняшний момент нами выдано отрицательное заключение экологической экспертизы. Новых материалов по ОДУ морских млекопитающих на экспертизу не поступало", – сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

Как сообщалось, накануне заседания по общему допустимому улову морских млекопитающих на 2020 год (24 сентября) к руководству Росприроднадзора обратилась международная группа экспертов с просьбой запретить вылов любых видов китообразных в российских водах. Письмо подписали 27 специалистов по морским млекопитающим из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга (9 стран).

Эксперты выразили опасение, что как минимум часть животных, выловленных по квотам ОДУ для коренных народов Севера, может на самом деле попасть в тематические парки и океанариумы. Более того, в своем письме специалисты подчеркнули, что сама процедура отлова вызывает у млекопитающих колоссальный стресс и может привести к их многочисленным травмам и гибели.

В частности, в своем письме ученые обратили внимание на то, что ОДУ не учитывает тех особей, которые были травмированы, но сумели уйти от отловщиков, либо были ранеными выпущены обратно в океан. Таким образом, как подчеркивают специалисты, "пресс" на стада белух и дельфинов будет на порядок выше, чем это указано "на бумаге", а изъятие из дикой природы даже нескольких китообразных может иметь долгосрочные последствия для всей популяции.

Вместе с тем, стала известна дата начала новой операции по выпуску в Охотское море еще 14 из 75 белух, которые остаются в "китовой тюрьме" в Приморье.

"Выпуск очередной партии белух ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) начнет 28 сентября. Всего будет выпущено 14 животных, за которых ВНИРО заплатит четырем компаниям- отловщикам 38,5 млн рублей", – сообщил агентству руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Накануне Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что белух будут доставлять к месту выпуска по морю – на спецсудне ВНИРО. Дата выпуска в сообщении не уточнялась.

"Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск других белух и косаток в рамках мероприятий по реадаптации и выпуску морских млекопитающих в естественную среду", – сообщили тогда в пресс-службе ВНИРО.

Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

"Для белух подготовлены специальные ванны, в которых они будут комфортно себя чувствовать на протяжении всего маршрута. Животных будут сопровождать специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи, которые будут следить за состоянием их здоровья", – также добавили в организации.

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах (ваннах) на большегрузных автомобилях до моря, а затем тащили по воде на специальных плотах, прикрепленных к катеру, к месту выпуска – рядом с Шантарскими островами в Охотском море. Транспортировка занимала около шести дней.

Как пояснили во ВНИРО, изменить схему доставки оставшихся животных к месту выпуска специалистам пришлось из-за паводка. Затяжные ливни серьезно ухудшили состояние дорог в Хабаровском крае, какие-то участки и вовсе пришлось закрыть на ремонт. В связи с этим в Институте решили отказаться от перевозки по отработанной схеме "автотранспорт/баржа/автотранспорт", а найти новое решение удалось не сразу.

"У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна. Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают", – сообщил заместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

Как сообщалось, первую партию животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, вывезли из "китовой тюрьмы" 21 июня. Затем к месту выпуска поочередно отправились вторая и третья группы китов (по три косатки каждая). Последнюю – четвертую партию животных (две косатки и шесть белух) выпустили в Охотское море в конце августа. Как отмечал Колончин, все выпущенные животные живы, здоровы и уже воссоединились со своими сородичами.

Обозреватель Наталья Пономарева

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