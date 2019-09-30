С реального на условный

30.09.19 14:01

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.

Московский городской суд 26 сентября начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за нападение на бойца ОМОНа Росгвардии во время митинга в Москве.

Генеральная прокуратура, оспорившая приговор актеру, в апелляционном представлении указала на то, что по данному уголовному делу "возможно добиться исправления и перевоспитания осужденного, а также восстановления социальной справедливости без его реальной изоляции от общества".

В представлении Генпрокуратуры на приговор ведомство также отметило, что при назначении наказания актеру суд первой инстанции не в полной мере учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и службы.

Кроме того, полагает Генпрокуратура, суд в нарушение закона не рассмотрел возможность изменения категории совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую.

В свою очередь защита в апелляционных жалобах на приговор просила о полном оправдании Устинова ввиду отсутствия в его действиях события и состава преступления.

Потерпевший сотрудник ОМОНа Александр Лягин в зале суда согласился с представителем прокуратуры о необходимости смягчения приговора актеру.

Вместе с тем Мосгорсуд решил отложить рассмотрение представления прокуратуры и жалоб защиты, сославшись на необходимость просмотра видеозаписей задержания Устинова, в случае если будут удовлетворены соответствующие ходатайства сторон.

Ходатайство о просмотре видео, "которое есть в деле, но не было положено в основу приговора", на заседании суда заявила гособвинитель. В свою очередь, адвокаты Устинова попросили суд приобщить к делу и изучить другое видео – которое они получили от свидетелей защиты. Также приобщить к делу свое видео попросил потерпевший по делу актера.

Рассмотрение представления прокуратуры и жалоб защиты на приговор Мосгорсуд продолжил 30 сентября, решив приобщить и посмотреть видеозаписи по делу актера.

Помимо видео суд приобщил к делу данные экспертизы, где говорится, что на видеозаписи не видно "захвата рук" сотрудника Росгвардии, участвовавшего в задержании Устинова.

Между тем потерпевший сотрудник Росгвардии заявил в суде, что задержал Устинова на акции 3 августа, думая, что он координирует шествие с мобильного телефона.

"Мы заприметили его в толпе. Он стоял перед входом (в метро). Мало ли, какие действия он мог координировать в мобильном. Он выкрикивал лозунги, поэтому было принято решение его задержать", – сказал Лягин.

Со своей стороны гособвинение попросило Мосгорсуд изменить приговор актеру.

"Считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет", – заявила прокурор на заседании суда.

Гособвинитель еще раз указала на то, что при назначении наказания Устинову суд первой инстанции не в полной мере учел его положительные характеристики, в том числе с места жительства и службы в Росгвардии. Кроме того, прокурор попросила изменить категорию совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую для "индивидуализации наказания".

В свою очередь сам Устинов попросил суд принять решение об оправдательном приговоре.

"В данном случае, это нелепое стечение обстоятельств. Я ничего не скандировал. Я по природе спокойный и мирный человек. Поддерживаю своих адвокатов. Прошу суд отменить приговор и оправдать меня", – сказал Устинов на последнем слове в суде, отметив, что не хочет впоследствии наказания и для сотрудника Росгвардии.

Адвокат актера Анатолий Кучерена также настаивал на отмене приговора своему подзащитному.

"Устинов никогда не участвовал в митингах и политикой не интересовался. Следствие не предоставило никаких доказательств, свидетельствующих о виновности Павла. Прошу суд учитывать его (Устинова) безупречную репутацию", – сказал Кучерена.

Кроме того, по словам Кучерены, он не думал, что станет участником такого громкого дела. Но "когда обратился Константин Аркадьевич Райкин и другие деятели, я согласился", добавил адвокат.

"Как можно осудить человека, который специально не подошел и не причинил вред?" – подчеркнул он, заявив о необходимости разобраться, кто причинил вред потерпевшему.

Второй адвокат Устинова Дмитрий Чешков также заявил, что считает обвинительный приговор незаконным.

"Вообще суд нельзя было назвать судебным разбирательством: суд не разбирался, а гнул свою обвинительную линию, игнорируя доказательства защиты. Приговор основан на показаниях потерпевшего, его сослуживцев, на рапортах, на основании заключения эксперта", – отметил он.

Однако Мосгорсуд все же приговорил актера к 1 году лишения свободы условно.

"Приговор Тверского суда Москвы от 16 сентября изменить: смягчить назначенное Устинову наказание до 1 года лишения свободы, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет", – говорится в решении Мосгорсуда.

Также была изменена категория совершенного Устиновым преступления – с тяжкого на средней тяжести.

После решения Мосгорсуда приговор Устинову вступил в законную силу.

Между тем сторона защиты уже заявила, что продолжит добиваться оправдания и отмены приговора. Кучерена сообщил, что после того как получит решение, изучит его и будет обжаловать в кассационном порядке. Устинов после оглашения решения суда также заявил, что не согласен с решением суда, отметив, что не совершал никакого преступления.

Неправомерным назвали приговор и в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

"Абсолютно неправомерный, но ожидаемый приговор. Надо пытаться, обжаловать, совершенно очевидно, что парень на 100% невиновен", – заявил "Интерфаксу" член СПЧ Николай Сванидзе.

По его мнению, причины такого приговора – "желание вывести из-под суда тех, кто его осудил и давал показания".

"Условный срок означает, что Устинов формально признается виновным, просто суд погорячился, повысил жесткость приговора, может, адвокаты недоработали, но парень-то, конечно, виноват. Суд как бы проявил милосердие", – сказал Сванидзе.

В Human Rights Watch (HRW) также считают, что Устинов должен быть оправдан.

"Устинов должен быть оправдан, он не совершил никаких противоправных действий. Наоборот, он был безосновательно задержан, к нему сотрудники полиции применяли неоправданную, чрезмерную силу, и в этой ситуации он еще достаточно значительное время провел в СИЗО, получил очень жесткий приговор, что не могло не нанести ему психологического ущерба. Этот человек пострадал от действий государства, а его признают все же виновным в преступлении, которое он не совершал", – сказала "Интерфаксу" заместитель директора отдела по Европе и Центральной Азии HRW Татьяна Локшина.

По ее словам, в правозащитной организации надеялись, что при пересмотре приговора Устинов будет оправдан, и придерживаются мнения, что никаких оснований, чтобы осуждать его по статье о применении насилия, не имеется.

Обозреватель Анастасия Николаева

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