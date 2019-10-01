В своем праве

01.10.19 15:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru – Индия отстаивает право своей страны покупать у России военную технику, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Дели и Москва готовят новую редакцию программы по ВТС на 10 лет.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 был подписан в начале октября прошлого года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Сумма сделки превышает $5 млрд.

Индия пошла на такой шаг, несмотря на принятие в США закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который, в частности, предполагает карательные меры в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что российские производственники, в том числе "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", уже приступили к выполнению контрактных обязательств, "которые будут выполнены качественно и в срок". Он подчеркнул, что этот проект является очень значимым для обеих стран и демонстрирует стратегический уровень партнерства между Москвой и Дели.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в сфере военно-технического сотрудничества, первая поставка по контракту с Индией на С-400 запланирована на октябрь 2020 года.

При этом, рассказал агентству замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук, сроки поставки систем противовоздушной обороны скорректированы с учетом пожеланий Дели. И поскольку, по его словам, этот контракт явился знаковым для России и Индии - "фактически беспрецедентным в истории двустороннего военно-технического сотрудничества, - стороны приложат все усилия к его своевременной реализации.

Пунчук напомнил, что при расчетах по контракту на поставку С-400 Россия и Индия используют национальные валюты. "Сегодня необходимость создания систем расчетов в национальных валютах с нашими партнерами - это необходимость с учетом того, что использование доллара как универсальной валюты для расчетов в области ВТС сегодня практически не представляется возможным", – отметил замглавы службы

Он подчеркнул, что схемы использования нацвалют возможны с Индией и рядом других стран, которые имеют достаточно прочные национальные валюты, и с которыми у России хорошие объемы товарооборота.

"Расчеты в национальных валютах – это важный, но не единственный механизм, который может быть использован. Взаимоприемлемые варианты всегда будут найдены, если у сторон есть желание и готовность обсуждать и договариваться", – заявил Пунчук.

В свою очередь первый заместитель главы Минобороны Индии Шрипад Наик сообщил Economic Times, что завершение Россией поставок зенитных ракетных систем в Индию планируется к апрелю 2023 года.

Вместе с тем США по-прежнему пытаются убедить Индию отказаться от контракта на поставку С-400, грозя серьезными осложнениями в оборонных связях между Дели и Вашингтоном.

"Это (приобретение Индией С-400) серьезно, поскольку будет чинить препятствия для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий (между Вашингтоном и Дели)", – цитировала Economic Times высокопоставленного представителя госдепартамента США.

При этом Вашингтон сообщал о готовности обеспечить Индию собственными "эффективными системами" и "другими эффективными платформами".

Со своей стороны посол Индии в РФ Венкатеш Варма заявлял, что выполнение сделки по поставке С-400 в страну продолжится в соответствии с договором.

"Мы уверены, что выполнение обязанностей по контракту продолжится в соответствии с положениями документа, и у нас нет никаких сомнений, что С-400 - лучший зенитно-ракетный комплекс в мире. Индия рада, что в ее вооруженных силах будет С-400, произведенный в России", – отмечал посол в интервью (https://clck.ru/HW7sh) "Российской газете".

Теперь министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что отстоял право своей страны покупать у России военную технику, в том числе зенитные ракетные системы С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает NDTV.

"Мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам, что покупать или не покупать у России, так же как мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам покупать или не покупать у Америки", – сказал глава МИД Индии журналистам в ходе визита в Вашингтон.

"Эта свобода выбора принадлежит нам, и мы считаем, что в интересах каждого признать это", – добавил он.

Ранее начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа отмечал, что индийские военные рассчитывают существенно укрепить противовоздушную оборону страны за счет зенитных ракетных систем "Триумф", которые поставит Россия.

"Он (российский комплекс С400) меняет игру. Имеется в виду контракт на поставку комплексов новейших зенитных ракетных систем, который был подписан в прошлом году. Они существенно улучшают операционные возможности наших ВВС и ПВО", – сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Начштаба рассказал, что сам когда-то обучался еще на зенитном ракетном комплексе "Печора", поэтому для него стало "большим событием" увидеть самый последний С-400 и сравнить его с той системой противовоздушной обороны, которую он эксплуатировал изначально.

Индия традиционно является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. По оценкам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, портфель заказов Индии на покупку российского оружия и военной техники по итогам прошлого года превысил $10 млрд.

И, по словам замглавы ФСВТС, Россия намерена "сохранить свою ведущую роль на индийском рынке вооружений". Среди актуальных задач развития военно-технического сотрудничества с Индией в ФСВТС России Пунчук в беседе с "Интерфаксом", в том числе, назвал углубление сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания.

Он пояснил, что индийские частные компании пока не обладают достаточными компетенциями в области производства и комплексного сервисного обслуживания крупных образцов вооружения и военной техники. Поэтому в ФСВТС предлагают Индии "осуществлять ППО по системе "одного окна" с привлечением субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание".

"Сегодня мы готовы более активно привлекать частные индийские компании в рамках программы "Make in India" в части производства ряда запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники", – отметил замглавы ведомства.

О том, что Индия – один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил и президент РФ Владимир Путин.

В начале сентября по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди он сообщил, что Москва и Дели готовят новую редакцию программы военно-технического сотрудничества, рассчитанную на период после 2020 года. "Ценим достигнутый уровень двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы к его дальнейшему развитию", – сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия "не только поставляет в Индию вооружение", но вместе с индийскими партнерами налаживает производство новейшей продукции военного назначения. В том числе он упомянул совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов Ка-226Т, ракетных ударных систем.

Глава российского государства также напомнил, что в составе индийских ВМС служат многие корабли российского производства, в том числе и авианосец.

Кстати, как уточнял посол Индии в РФ в интервью газете "Известия", вооруженные силы Индии на 60-70% оснащены советской или российской техникой. Кроме того, по словам Венкатеша Вармы, целый ряд российских компаний участвует в создании оборонной продукции внутри Индии.

Обозреватель Анастасия Николаева

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